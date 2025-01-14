【WHO認定 インフルエンザとコロナウイルス同時検査可能】2種類同時検査可能な抗原検査キットを1/14より再販開始。

株式会社STARKS

株式会社STARKS(代表：福井 貴大、本社：愛知県名古屋市)は、インフルエンザ感染拡大を受けて、インフルエンザとコロナウイルスを同時に検査可能な抗原検査キット「FlowFlex」を2025/1/14より法人様向けに再販の開始をいたします。

インフルエンザとコロナウイルスを同時に検査可能な抗原検査キット「FlowFlex」

商品概要

商品名 ：新型コロナウイルスとインフルエンザA/B 2種類同時に検査できる抗原検査キット

内容物 ：取扱説明書(日本語)、テストカセット、希釈液、検体採取用スワブ

検査時間 ：約15分(20分経過してからの結果は無効)

検査方法 ：鼻腔スワブ

使用期限 ：製造日より24ヶ月

製造元会社：Acon Biotech 株式会社(中国杭州)





※当製品は体外診断用医薬品ではありません。※当製品の使用は研究のための利用に限り、診断確定に使用するものではありません。

販売価格

金額 ：単価 600円 ※数量次第でボリュームディスカウント可能

販売単位 ：最小20キットから対応可能です。

納期 ：注文から1～3営業日

送料 ：無料（ヤマト運輸で発送のため日時指定でお受け取り可能）

支払い方法：請求書払いのみ

抗原検査キット特設問い合わせフォーム：https://forms.gle/1ohpUuLkrPk7P3aG9

LINE（問合せ窓口）：https://lin.ee/wzPsUVD

※請求書は注文確定後、請求書PDFの発行URLをお送り致します。

※請求書原本の郵送は行っておりません。ご了承くださいませ。

検査実施の注意点

・本製品は医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品ではありません。

・本製品は研究・試験用製品です。医療診断や治療を目的とするご使用はできません。

・本製品をお使いになる前に取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

・検体採取は使用者ご自身で行ってください。

・使用期限が過ぎた後に使用しないでください。

会社概要

会社名：株式会社STARKS

所在地：愛知県名古屋市中区富士見町

設立：2019年11月

問い合わせ先

抗原検査キット特設問い合わせフォーム：https://forms.gle/1ohpUuLkrPk7P3aG9

LINE（問合せ窓口）：https://lin.ee/wzPsUVD

https://prtimes.jp/a/?f=d74210-25-53e9902dd32fc3904be30d9c624c02d7.pdf