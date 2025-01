『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』が、LINEメッセンジャーを基盤としたミニDappポータルのローンチタイトルに採択！

株式会社Mint Town

Web3ゲームやプラットフォーム事業を手掛ける株式会社Mint Townは、KLab株式会社のWeb3関連事業を管轄する子会社の、株式会社BLOCKSMITH&Co.との共同開発メッセンジャーMini App『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』が、LINEメッセンジャーを基盤としたミニDappポータルのローンチタイトルに採択されたことをお知らせいたします。

『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』概要

キャプテン翼 -RIVALS- on LINEは、2024年9月にTelegramでリリースされた「キャプテン翼 -RIVALS- on TON」の新チェーン対応版です。Telegram版「キャプテン翼 -RIVALS- on TON」は、ユーザー数500万人を超え、Binance主催のBNBチェーンのピッチイベントにも採択されるなど高い評価を受けています。また、BLUMをはじめとしたTelegram Mini Appの代表タイトルともコラボレーションを行っています。

『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』情報公開記念!LINE公式キャンペーンを開催!

『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』のエアドロップ情報の公開を記念して、公式Xアカウントのフォローおよび、キャンペーン投稿RP、公式LINE登録で、Amazonギフト券をプレゼントするキャンペーンを実施します!



【キャンペーン概要】

実施期間:2025年1月14日(火)~2025年1月24日(金)

対象:期間中に対象のXアカウントのフォローRPおよび、新規で公式LINEのお友だち登録を行っていただいた方

キャンペーン投稿や詳細は『キャプテン翼 -RIVALS- on LINE』の公式Xをご確認ください。

公式LINE登録はこちらから:https://lin.ee/4cHI3EE



株式会社Mint Townについて

社名:株式会社Mint Town

代表者:代表取締役CEO 國光宏尚

設立:2013年4月30日

本社所在地:東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F WeWork内

事業内容:Web3ゲーム・ゲームプラットフォームの企画・開発・販売・運営

