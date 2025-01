¥Ê¥ë¥ß¥ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤È¡ÖTamagotchi Connection¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ªÊ¿À®½÷»ù¤òÌ´Ãæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Ë¡¢¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¡¢¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¥Ê¥ë¥ß¥ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:國京紘宇)のオリジナルブランド「エンジェルブルー」「デイジーラヴァーズ」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」の人気キャラクターが、株式会社バンダイ トイ事業部が展開する2004年発売「祝ケータイかいツー!たまごっちプラス」のリバイバル版となる「Tamagotchi Connection」に新登場いたします。

平成を思い出させるカラフルでポップな世界観と、平成女児をとりこにした「たまごっち」のコラボレーションはいま大注目のアイテムです。

ナルミヤキャラクターズとのコラボレーションデザインたまごっち 「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ エンジェルブルー/デイジーラヴァーズ/メゾピアノ/ポンポネット」(全4種/5,280円・税10%込/4,800円・税抜)は、2025年2月22日(土)より一部玩具店、雑貨店、アパレルショップ、家電量販店の玩具売り場、たまごっち公式ショップ、インターネット通販等にて発売します。(発売元:株式会社バンダイ)

また、2025年2月1日(土)よりルミネエスト新宿で実施予定のPOP UPストア「みんなしゅ~ご~!たまごっちのおみせ」にて先行発売を実施いたします。

Tamagotchi Connection 公式サイト(https://tamagotchi-official.com/jp/series/connection/)

■「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ」商品特長

<ノスタルジックな形状とキュートなナルミヤキャラクターデザイン>

2004年発売の「祝ケータイかいツー!たまごっちプラス」最大の特長である、アンテナが

ついたノスタルジックなルックスに、「エンジェルブルー」「デイジーラヴァーズ」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」それぞれのブランドのキャラクターが描かれたキュートなデザイン。

カラーリングもキャラクターにマッチしたものになっています。

<平成スタイル!オリジナルネックストラップが付属>

たまごっちを首から下げて持ち歩いていたあの頃の景色がよみがえるような、オリジナルネックストラップが付属します。

本体にあわせたカラーリングで、思わず首から下げて持ち歩きたくなるようなデザインです。

また付属のボールチェーンで、鞄や身の回りの持ち物につけて持ち運びすることも可能です。

<オトナも子どもも思わず夢中、懐かしの育成遊び>

たまごっちと一緒にゲームをしたり、ごはんをあげたり、病気になったら治療したり、大切にお世話してください。育て方によって「まめっち」や「くちぱっち」、「めめっち」などのお馴染みのたまごっちに加え、当時から人気の「やんぐみみっち」や「いちごっち」など、50以上のキャラクターに育成することができます。またゲームで「ごっちポイント」を稼いで、150種以上のアイテムをコレクションすることができます。

<ともだちと”ツーしん” つながる赤外線通信>

当時と同様に赤外線通信の機能があり、友達同士で通信が楽しめます。通信では「げーむ」「ぷれぜんと」「ほうもん」の3種の遊びを楽しむことができ、通信を重ねることでたまごっち同士が仲良くなり、パートナーになれる可能性もあります。パートナーができると、新しい世代のたまごっちが誕生します。「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ」を持って、友達のたまごっちと“ツーしん”することで楽しみが広がります。

■POP UPストア『みんなしゅ~ご~!たまごっちのおみせ』がルミネエスト新宿に登場!

2025 年2月1日(土)より、ルミネエスト新宿に期間限定たまごっちPOP UPストア『みんなしゅ~ご ~!たまごっちのおみせ』をオープンいたします。

POP UP限定グッズの販売に加え、「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ」の先行発売を予定しています。

※「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ」はなくなり次第終了となります。

※おひとり様1会計につき1種1個までの購入制限となります。

※「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ」は2025年2月22日(土)より一般発売いたします。

【POP UPストア情報】

「みんなしゅ~ご~!たまごっちのおみせ」

開催期間:2025年2月1日(土)~2月20日(木)

平日 11:00~21:00

土日祝10:30~21:00

開催場所:ルミネエスト新宿 6F エストマ

(東京都新宿区新宿3-38-1)

2月1日(土)~2月14日(金)までの本POPUPストアの入店には抽選による「事前入店予約」が必要になります。

物販エリアの詳細・抽選申し込みの詳細については、こちらをご覧ください。

URL:https://t.livepocket.jp/t/q9b9d

※本POPUPストアは予告なく変更・中止になる場合があります。

※深夜・始発電車到着前における各施設周辺での待機禁止です。

※店舗周辺をはじめ館内での商品交換・転売等の行為禁止です。

※本POPUPストアの営業日・営業時間は各施設の営業に準じて変更となる場合があります。

※安全のため、スタッフの指示に従ってください。

【商品概要】

商品名:Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ

発売日:2025年2月22日(土)

予約販売:2025年2月3日(月)~順次開始予定

(※予約開始タイミングは異なる場合がございます。)

種類:全4種(エンジェルブルー/デイジーラヴァーズ/メゾピアノ/ポンポネット)

価格:5,280円・税10%込/4,800円・税抜

内容:Tamagotchi Connection…1、ネックストラップ…1、取扱説明書…1

電池:CR2032×1(付属)

サイズ:本体 W約47mm×H約55mm×D約16mm

パッケージ W約140mm×H約230mm×D約25mm

販売場所:一部玩具店、雑貨店、アパレルショップ、家電量販店の玩具売り場、 たまごっち公式ショップ、インターネット通販等

対象年齢:6才以上

発売元:株式会社バンダイ

※2025年2月1日(土)より「みんなしゅ~ご~!たまごっちのおみせ(ルミネエスト新宿のみ)」で先行販売いたします。

※ナルミヤキャラクターズのキャラクターは育てられません。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

(C) NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd.

(C) NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd. UNDER THE LICENSE OF PERSONʼS DESIGN STUDIO Co.,Ltd.

(R) & (C) 2025 BANDAI

ナルミヤキャラクターズについて

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。

◇ナカムラくん

ANGEL BLUE(エンジェルブルー)のオリジナルキャラクター。

・ナカムラくん公式X https://x.com/nakamurakunfan(https://x.com/nakamurakunfan)

・エンジェルブルー&ナカムラくん公式インスタグラム https://twitter.com/nakamurakunfan(https://twitter.com/nakamurakunfan)

◇ベリエちゃん

mezzo piano junior(メゾピアノ ジュニア)のオリジナルキャラクター。

・ベリエちゃん公式X https://x.com/berriefan(https://x.com/berriefan)

・ベリエちゃん公式インスタグラム https://www.instagram.com/berriechan_official/

◇ミントくん

pom ponette junior(ポンポネット ジュニア)のオリジナルキャラクター。

・ミントくん公式X https://x.com/pomponette_MINT(https://x.com/pomponette_MINT)

◇ルッキー

DAISY LOVERS(デイジーラヴァーズ)のオリジナルキャラクター。

・DAISY LOVERS公式インスタグラム https://www.instagram.com/daisylovers_official/(https://www.instagram.com/daisylovers_official/)

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区芝公園/代表取締役執行役員社長 國京紘宇)は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR

お問い合わせ先:ナルミヤ・インターナショナル カスタマーセンター

受付時間 10:00~17:00 (土日祝、年末年始を除く)

TEL 0120-985-080