¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤È¡ÖTamagotchi Connection¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ªÊ¿À®½÷»ù¤òÌ´Ãæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Ë¡¢¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¡¢¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Ô¢µþ¹É±§¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ö¥ëー¡×¡Ö¥Ç¥¤¥¸ー¥é¥ô¥¡ー¥º¡×¡Ö¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥Í¥Ã¥È ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥È¥¤»ö¶ÈÉô¤¬Å¸³«¤¹¤ë2004Ç¯È¯Çä¡Ö½Ë¥±ー¥¿¥¤¤«¤¤¥Äー¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥×¥é¥¹¡×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖTamagotchi Connection¡×¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢Ê¿À®½÷»ù¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤ÞÂçÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¡ÖTamagotchi Connection ¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ö¥ëー¡¿¥Ç¥¤¥¸ー¥é¥ô¥¡ー¥º¡¿¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¡¿¥Ý¥ó¥Ý¥Í¥Ã¥È¡×(Á´4¼ï¡¿5,280±ß¡¦ÀÇ10¡ó¹þ¡¿4,800±ß¡¦ÀÇÈ´)¤Ï¡¢2025Ç¯2·î22Æü(ÅÚ)¤è¤ê°ìÉô´á¶ñÅ¹¡¢»¨²ßÅ¹¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÅù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£(È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤)
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎPOP UP¥¹¥È¥¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤·¤å～¤´～¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤ª¤ß¤»¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Tamagotchi Connection ¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://tamagotchi-official.com/jp/series/connection/)
¢£¡ÖTamagotchi Connection ¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡ã¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê·Á¾õ¤È¥¥åー¥È¤Ê¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä
2004Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö½Ë¥±ー¥¿¥¤¤«¤¤¥Äー¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥×¥é¥¹¡×ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬
¤Ä¤¤¤¿¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ö¥ëー¡×¡Ö¥Ç¥¤¥¸ー¥é¥ô¥¡ー¥º¡×¡Ö¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥Í¥Ã¥È ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¿À®¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¡ä
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ò¼ó¤«¤é²¼¤²¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤Î·Ê¿§¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼ó¤«¤é²¼¤²¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÉÕÂ°¤Î¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ç¡¢³ó¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë¤Ä¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ª¥È¥Ê¤â»Ò¤É¤â¤â»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¡¢²û¤«¤·¤Î°éÀ®Í·¤Ó¡ä
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥²ー¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼£ÎÅ¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°é¤ÆÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤á¤Ã¤Á¡×¤ä¡Ö¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¡×¡¢¡Ö¤á¤á¤Ã¤Á¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö»þ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¡Ö¤ä¤ó¤°¤ß¤ß¤Ã¤Á¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¤Ã¤Á¡×¤Ê¤É¡¢50°Ê¾å¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥²ー¥à¤Ç¡Ö¤´¤Ã¤Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò²Ô¤¤¤Ç¡¢150¼ï°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤È¤â¤À¤Á¤È¡É¥Äー¤·¤ó¡É¡¡¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀÖ³°ÀþÄÌ¿®¡ä
Åö»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀÖ³°ÀþÄÌ¿®¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤ÇÄÌ¿®¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®¤Ç¤Ï¡Ö¤²ー¤à¡×¡Ö¤×¤ì¤¼¤ó¤È¡×¡Ö¤Û¤¦¤â¤ó¡×¤Î3¼ï¤ÎÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÄÌ¿®¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÆ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖTamagotchi Connection ¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤È¡È¥Äー¤·¤ó¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£POP UP¥¹¥È¥¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤·¤å～¤´～¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤ª¤ß¤»¡Ù¤¬¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¤ËÅÐ¾ì¡ª
2025 Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁPOP UP¥¹¥È¥¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤·¤å～¤´ ～¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤ª¤ß¤»¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
POP UP¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖTamagotchi Connection ¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖTamagotchi Connection ¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1¼ï1¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖTamagotchi Connection ¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤Ï2025Ç¯2·î22Æü(ÅÚ)¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOP UP¥¹¥È¥¢¾ðÊó¡Û
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤·¤å～¤´～¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤ª¤ß¤»¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)～2·î20Æü(ÌÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿Æü¡¡11:00～21:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÆü½Ë10:30～21:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É 6F ¥¨¥¹¥È¥Þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-38-1)
2·î1Æü(ÅÚ)～2·î14Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤ÎËÜPOPUP¥¹¥È¥¢¤ÎÆþÅ¹¤Ë¤ÏÃêÁª¤Ë¤è¤ë¡Ö»öÁ°ÆþÅ¹Í½Ìó¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¤Î¾ÜºÙ¡¦ÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://t.livepocket.jp/t/q9b9d
¢¨ËÜPOPUP¥¹¥È¥¢¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿¼Ìë¡¦»ÏÈ¯ÅÅ¼ÖÅþÃåÁ°¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ»ÜÀß¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂÔµ¡¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¼þÊÕ¤ò¤Ï¤¸¤á´ÛÆâ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¸ò´¹¡¦Å¾ÇäÅù¤Î¹Ô°Ù¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜPOPUP¥¹¥È¥¢¤Î±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï³Æ»ÜÀß¤Î±Ä¶È¤Ë½à¤¸¤ÆÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§Tamagotchi Connection ¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î22Æü(ÅÚ)
Í½ÌóÈÎÇä¡§2025Ç¯2·î3Æü(·î)～½ç¼¡³«»ÏÍ½Äê
¡Ê¢¨Í½Ìó³«»Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¼ïÎà¡§Á´4¼ï(¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ö¥ëー¡¿¥Ç¥¤¥¸ー¥é¥ô¥¡ー¥º¡¿¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¡¿¥Ý¥ó¥Ý¥Í¥Ã¥È)
²Á³Ê¡§5,280±ß¡¦ÀÇ10¡ó¹þ¡¿4,800±ß¡¦ÀÇÈ´
ÆâÍÆ¡§Tamagotchi Connection¡Ä1¡¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ä1¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ä1
ÅÅÃÓ¡§CR2032¡ß1(ÉÕÂ°)
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ WÌó47mm¡ßHÌó55mm¡ßDÌó16mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ WÌó140mm¡ßHÌó230mm¡ßDÌó25mm
ÈÎÇä¾ì½ê¡§°ìÉô´á¶ñÅ¹¡¢»¨²ßÅ¹¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢ ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÅù
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6ºÍ°Ê¾å
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤
¢¨2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤·¤å～¤´～¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤ª¤ß¤»¡Ê¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¤Î¤ß¡Ë¡×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd.
(C) NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd. UNDER THE LICENSE OF PERSONʼS DESIGN STUDIO Co.,Ltd.
(R) & (C) 2025 BANDAI
¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2000Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ö¥ëー¡×¡Ö¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥Í¥Ã¥È¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¡Ö¥Ç¥¤¥¸ー¥é¥ô¥¡ー¥º¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡£
¡þ¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó
ANGEL BLUE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ö¥ëー¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£
¡¦¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¸ø¼°X¡¡https://x.com/nakamurakunfan(https://x.com/nakamurakunfan)
¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ö¥ëー¡õ¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡https://twitter.com/nakamurakunfan(https://twitter.com/nakamurakunfan)
¡þ¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó
mezzo piano junior¡Ê¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£
¡¦¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¸ø¼°X¡¡https://x.com/berriefan(https://x.com/berriefan)
¡¦¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à https://www.instagram.com/berriechan_official/
¡þ¥ß¥ó¥È¤¯¤ó
pom ponette junior¡Ê¥Ý¥ó¥Ý¥Í¥Ã¥È ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£
¡¦¥ß¥ó¥È¤¯¤ó¸ø¼°X¡¡https://x.com/pomponette_MINT(https://x.com/pomponette_MINT)
¡þ¥ë¥Ã¥ー
DAISY LOVERS¡Ê¥Ç¥¤¥¸ー¥é¥ô¥¡ー¥º¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£
¡¦DAISY LOVERS¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡https://www.instagram.com/daisylovers_official/(https://www.instagram.com/daisylovers_official/)
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹ Ô¢µþ¹É±§¡Ë¤Ï¡¢¿·À¸»ù¡¦¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥º¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥ó¡×¡Ö¥é¥Ö¥È¥¥·¥Ã¥¯¡×¡Ö¥á¥¾ ¥Ô¥¢¥Î¡×¤Ê¤ÉÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°Û¤Ê¤ë26¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Î»Ò¤É¤âÉþ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊºÇ¿·¥¥Ã¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£OFFICIAL ONLINE STORE¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×
http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
¼õÉÕ»þ´Ö 10:00～17:00 (ÅÚÆü½Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯)
TEL 0120-985-080