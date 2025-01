小室哲哉氏がプロデュースする伝説のステージ『-TK LEGENDARY WORKS-』～日本の音楽シーンを変革し続けてきた天才クリエイターによる新たな挑戦～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「ワイハウ社」という)の子会社Pavilions株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)およびSOUND PORT株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)にて、1300曲もの楽曲を世に送り出し、日本の音楽史に革命を起こした小室哲哉氏が、新たなプロデュースワークに挑みます。

これまでJ-POPシーンの頂点に君臨し、作詞・作曲・編曲のすべてにおいて日本歴代シングル総売上トップ5に入る唯一無二の音楽家である小室哲哉氏がプロデュースする「-TK LEGENDARY WORKS-」のステージをお知らせいたします。

開催概要

『ジゴロック 2025 ~大分"地獄極楽"ROCK FESTIVAL~ supported by ニカソー』

日時:2025年4月19日(土)

会場:大分県大分市・大分スポーツ公園

開場/開演:9:30 / 11:00(予定) https://jigorock.com/_2025/

2.「-TK LEGENDARY WORKS-」特別ステージ

小室哲哉氏が手掛けた数々の名曲の数々が、豪華アーティストとのコラボレーションにより新たな輝きを放ちます。

出演アーティスト

- 中森明菜- 鈴木亜美- 氷川きよし+KIINA.- Aicong- n.SSign

3.チケット情報

- 極楽(VIP):38,000円- 2日通し券:18,000円- 1日券:9,500円- 中高生 1日券:4,000円※第二弾先着先行販売実施中

小室哲哉氏が手がけてきた革新的な音楽の数々は、時代を超えて多くのアーティストやリスナーに愛され続けています。「-TK LEGENDARY WORKS-」では、その比類なき音楽的才能と先見性により、豪華アーティストとのスペシャルなコラボレーションを実現。時代を超えて愛され続ける楽曲の数々を、この地でしか体験できない感動の瞬間として皆様にお届けいたします。

■お問い合わせ先

キョードー西日本

TEL:0570-09-2424(11:00~15:00 日曜/祝日休)

【Pavilions 株式会社】

所在地:東京都港区

代表者:代表取締役 小室 哲哉

事業内容:音楽、エンターテインメント事業の企画制作等

【株式会社 SOUND PORT】

所在地:東京都港区

代表者:代表取締役 小室 哲哉

事業内容:著作権、出版権、特許権、商標権等の保有及び管理等

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:新規事業の立ち上げ支援、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp