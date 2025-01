『GLAY EXPO』ロゴ × JBZ函館空港格納庫撮影会のお知らせ

株式会社Japan Biz Aviation

株式会社Japan Biz Aviation(本社:東京都大田区、代表取締役:小泉愼・冨永政幸、以下「JBZ」)は、『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』の函館公演にあわせてJBZ函館空港格納庫に期間限定で掲示している『GLAY EXPO』ロゴを背景に、空港の中から撮影ができる特別な撮影会イベントを開催いたします。

『GLAY EXPO』ロゴ×JBZ函館空港格納庫×HondaJet

日頃よりJBZをご支援いただき、誠にありがとうございます。JBZは函館を含む各地域で事業を展開し、地域社会との共生を重要な使命として掲げています。

この度、その取り組みの一環として、JBZ函館空港格納庫において、期間限定の『GLAY EXPO』ロゴとのタイアップ撮影会をGLAY函館追加公演にあわせた以下の日程で開催いたします。

また、当日の機材状況に応じて、HondaJetにも直接触れる貴重な体験の提供を予定しております。

<『GLAY EXPO』ロゴ×JBZ函館空港格納庫撮影会概要>

【開催日時】

2025年1月23日~1月26日 4日間で合計15枠開催予定

【1枠あたりの時間】

各枠45分間(撮影自体は30分間程度)

【定員】

1コマ1組(最大4名様程度)、全日程合計で最大30名様程度※

※函館空港の保安防災上、人数制限を設けさせていただくことご了承ください。

【参加方法】

JBZのInstagramをフォローの上、イベント詳細の投稿にコメントをしていただいた方の中から、抽選で選定いたします。

(コメント内容:参加希望枠、参加人数、GLAYメンバーや函館の街 or JBZへ一言など)

【応募期間】

1月15日(水)18:00~1月20日(月)18:00

<<注意事項>>

撮影会は函館空港の制限区域内で行われるため、以下の事項を必ず順守いただきます。

1.事前に参加者名簿へのご記入

2.顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写しのご提出

函館空港の保安防災ルールに基づき、安全確保のためご協力をお願い申し上げます。

←イベントの詳細内容は、JBZ Instagramをご確認ください。

JBZ Instagram :https://www.instagram.com/japanbizaviation/

『HAKODATE ART EXHIBITION2025 DREAMY』にも協賛

JBZ函館空港格納庫撮影会期間中には、GLAY EXPOの一環としてGLAY TERU氏およびゆかりのアーティストによる合同展示会『HAKODATE ART EXHIBITION 2025 DREAMY』が金森赤レンガ倉庫BAYはこだてで開催されます。昨年開催された『THREE COLORS EXHIBITION』の成功を踏まえ、JBZは引き続きDREAMYの開催に協賛し、函館の文化振興と地域の魅力発信に貢献しております。

HAE 2025 DREAMY :https://glay30th-expopark.jp/information/dreamy/

JBZ函館空港格納庫撮影会は、GLAY EXPOと函館の魅力を同時に体感できる貴重なイベントとなっております。函館を訪れるこの特別な機会に、函館の文化と地域の魅力をぜひご体感ください。

みなさまのお越しを心よりお待ちしております。

株式会社Japan Biz Aviation

■ICAO略号:JBZ(ジェイビズ)

■本店所在地 :東京都大田区羽田空港1-8-2-5F

■代表者 :代表取締役 小泉 愼・冨永 政幸

■事業内容 :航空運送事業・航空機使用事業(国土交通省東京航空局 東空事第29号)

■事業機 :Honda Aircraft HA420 (HondaJet Elite・EliteS)

Bell Textron Bell429

■運航管理機 :Honda Aircraft HA420(自家用機運航受託)

Bombardier Global7500(PhenixJetCaymanに事業機運航委託)

■WEBサイト:https://www.j-bizavi.com

■Instagram :https://www.instagram.com/japanbizaviation/