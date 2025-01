【最大15,000円OFF】DJIドローン・アクションカメラの乗り換えがおトクな引き取りキャンペーンを1/31まで実施中

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ(東京都千代田区、代表取締役社長:小川行洋)は、DJIドローン・アクションカメラの乗り換えがおトクな引き取りキャンペーンを1月31日(金)まで実施中です。

引き取りキャンペーンとは

ご不要になったドローンやアクションカメラを弊社にお送りいただくと、当社指定製品が最大税込15,000円OFFになるクーポンをプレゼントする、新規購入を条件とした引取キャンペーンです。弊社指定のメーカー品であれば壊れていても付属品がなくてもOK!お申込み後・着払いで弊社に機材を着払いでお送りください。

キャンペーン期間

2025/1/31 (金) 23:59まで

※クーポンは2025/1/31 (金) 23:59までお使いいただけます。機材の送付はクーポンご利用後一週間以内にお願いします。

※お申し込み完了後にメールにてクーポンコードや使用方法をお送りいたします。

引き取り対象機材

以下に該当するメーカー製品が対象です。状態・付属品の有無は問いません。

ドローン:DJI

アクションカメラ・360度カメラ:DJI、GoPro、Insta360、ソニー

引き取り特典

当社指定のドローンをオンラインショップにてご購入時にお使いいただける割引クーポンコードとして引き換えいたします。新規購入商品ごとに、4種類のクーポンをご用意しています。引き取り品一台につき一回、ご利用いただけます。(複数ご利用の場合は同数の引取品が必要です)

3,000円オフクーポン

- DJI Neo(https://www.system5.jp/products/n_1191987)- DJI Neo Fly More Combo(https://www.system5.jp/products/n_1191988)- DJI Neo Motion Fly More Combo(https://www.system5.jp/products/n_1194000)

5,000円オフクーポン

- DJI Osmo Action 4 スタンダードコンボ(https://www.system5.jp/products/n_1183350)- DJI Osmo Action 4 アドベンチャーコンボ(https://www.system5.jp/products/n_1183351)- DJI Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ(https://www.system5.jp/products/n_1192167)- DJI Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ(https://www.system5.jp/products/n_1192168)

10,000円オフクーポン

- DJI Air 3S(RC-N3)(https://www.system5.jp/products/n_1193583)- DJI Air 3S Fly More Combo(RC-N3)(https://www.system5.jp/products/n_1193582)- DJI Air 3S Fly More Combo(RC 2)(https://www.system5.jp/products/n_1193581)

15,000円オフクーポン

- DJI Mavic 3 Pro(RC)(https://www.system5.jp/products/n_1181908)- DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo(RC)(https://www.system5.jp/products/n_1181909)- DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo(RC Pro)(https://www.system5.jp/products/n_1181910)- DJI Mavic 3 Pro Cine Fly More Combo(RC Pro)(https://www.system5.jp/products/n_1181911)

詳細を見る :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/131786

注意事項

※本キャンペーンは中古買取サービスではありません。

※お送りいただいた製品は見積もり査定いたしません。現金やポイントでのお支払いはございません。

※機材受け取り後、弊社でデータの削除を行った後廃棄・リサイクルいたします。発送前に必ずデータ移行をお済ませください。

※発送後、SDカード含む付属品は返送いたしかねます。発送前に必ず付属品をご確認ください。

※引き取り対象品以外は一緒に発送しないでください。

※本キャンペーン適用ではなく、通常の中古買取査定をご希望の場合は、こちらのフォームから別途お申し込みください。

※ショールームへお持ち込みいただく場合は、申し込み完了メールに記載されたフォームよりお申し込みください。

※支払いの終了していない製品や第三者の製品は引き取りできません。

※ご依頼内容や数量など、必要に応じて、身分証等の本人確認書類をご提出いただく場合がございます。

中古買取サービスも実施中

引取キャンペーンは動作の有無を問わず一律で同額の割引クーポンと引き換えですが、もちろん動作良好な製品は通常の中古査定も対応!製品の価値を知り尽くした専門スタッフが買い取りいたします。

弊社Webサイトでは、ドローンの買い取り価格を掲載しています。DJI MiniやDJI Airなどのコンシューマーモデルだけでなく、DJI Matriceシリーズなどの産業用ドローンも取り扱っております。このページに掲載のないアクションカメラの中古買取価格につきましてはお気軽にお問い合わせください。

▼中古買取サービス詳細はこちら

https://used.system5.jp/pages/used_drone

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した映像システムインテグレーターで、半蔵門の「PROGEAR半蔵門」では映像機器・音響機器の専門ショールームを運営しています。

ドローンに関しては世界最大手であるDJI社の、コンシューマー機、産業機、物流機の国内正規一次販売代理店としてドローンなど多様な製品を展開し、様々なオプションを組み合わせてお客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名 : 株式会社システムファイブ(System5 Co., Ltd.)

代表者 : 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 : 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト: https://www.system5.jp/