1/18（土）＆19（日）は映画・ドラマがてんこ盛り！舘ひろし、加藤浩次らの新・映画番組スタート！～全国無料の新しい放送局BS10（ビーエステン）！～

全国無料のBS放送局『BSJapanext(読み:ビーエスジャパネクスト)』は1月10日にBS10へチャンネルポジションを変更し、新しく「BS10(読み:ビーエステン)」に生まれ変わりました!これにあわせて、1月は「開局10Days」と位置づけて特別編成でお届けしています。

18日(土)は「映画の日」、19日(日)は「映画・ドラマの日」と題して、来年40周年を迎える日本初の映画専門チャンネル「BS10スターチャンネル」(BS10-2チャンネル)とタッグを組み、映画やドラマがもっと楽しくなる新番組をぞくぞくお届けします。映画を愛する俳優・舘ひろしさんの初冠番組や、業界屈指の映画好きタレント・加藤浩次さんMCの映画番組、注目の韓国ドラマ第1話一挙放送などなど、映画とドラマが“てん(10)こもり”の2日間をお見逃しなく!

(作品左から右下へ)『ヒート』 (C) 1995 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights reserved. / 『メン・イン・ブラック』 (C) 1997 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. /『メン・イン・ブラック』 (C) 1997 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. / 『終わった人』 (C)2018「終わった人」製作委員会 / 『YOUR HONOR~許されざる判事~』 (C)2024 KT StudioGenie Co., Ltd / 『サウンドトラック #1』 (C) 2025 Disney and its related entities

■1月18日(土)名作てんこ盛りの「映画の日」をお届け!(あさ8:00~/ひる2:30~)※予定

BS10「開局10Days」1/18(土)は「映画の日」

映画の日は朝から夜まで名作映画てんこ盛りでお届けします!映画を愛する俳優・舘ひろしさんが名作映画の魅力を語るトーク番組「舘ひろし シネマラウンジ」の初回をお届けします。記念すべき第1回作品は『ヒート』。また、人気ラジオDJ野村雅夫さんによる映画深掘り番組「野村雅夫のムービージョッキー」では1995年の大ヒット作『メン・イン・ブラック』を放送します。さらに舘ひろし新番組を記念して、ベンガルさん、浅野温子さんをゲストに迎え、主演映画『終わった人』を一緒に鑑賞する生放送特番もお届けします!

《1月18日(土)の放送番組》

■舘ひろし シネマラウンジ 映画『ヒート』(よる5:30~9:00)※予定

舘ひろし シネマラウンジ『ヒート』(C) 1995 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights reserved.

映画を愛する俳優・舘ひろしさんが、映画評論家・伊藤さとりさんと共に、世界中の名作映画の魅力を余すことなくお伝えする番組「舘ひろし シネマラウンジ」は、毎週土曜よる6時(初回1月18日は夕方5時30分)から、BS10とBS10スターチャンネルにて同時放送。今年、芸能生活50年を迎える舘ひろしさん初となる冠番組です。

1月18日(土)の記念すべき第1回放送でご紹介する作品は、実力派俳優アル・パチーノとロバート・デ・ニーロの希少な共演作品としても知られる犯罪アクション映画『ヒート』です。映画本編の前後には、舘さんの注目ポイントや、作品にまつわる豆知識などもご紹介していきます。さらにこの日の放送は公式アプリ「つながるジャパネット」でも、同時配信。アプリには、映画を見ながらコメントを入力できるので、視聴者同士で感想を語り合いながら映画を鑑賞することができます。

<出演者>

<放送日時>

1月18日(土)夕方5時30分~(※レギュラー放送/毎週土曜 よる6:00~9:00)

<放送形態 ※すべて無料>

BS10(BS10チャンネル)、BS10スターチャンネル(BS10-2チャンネル)同時放送。

公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信あり。見逃し配信はございません。

■舘ひろし シネマラウンジ開始記念 映画『終わった人』生放送スペシャル(午後2:30~5:30)※予定

冠番組の初回放送を記念し、映画『終わった人』と俳優・舘ひろしさんの魅力を語る特別番組を生放送!『舘ひろし シネマラウンジ』で舘さんとタッグを組む伊藤さとりさんを司会に『あぶない刑事』をはじめ、“俳優・舘ひろし”と縁の深いベンガルさん・浅野温子さんを迎え、舘さんの魅力はもちろん、撮影現場での裏話や逸話も交えてトークします。

『終わった人』 (C)2018「終わった人」製作委員会

<出演者>

ゲスト:ベンガル、浅野温子 司会:伊藤さとり(映画評論家)

<放送日時>

1月18日(土)午後2:30~5:30

<放送形態 ※すべて無料>

※BS10(BS10チャンネル)のみ。映画『終わった人』は無料公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVサービスでの同時配信・見逃し配信はございません。

■野村雅夫のムービージョッキー 映画『メン・イン・ブラック』(午前8:00~11:00)※予定

野村雅夫のムービージョッキー『メン・イン・ブラック』(C) 1997 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

大阪・京都を拠点に活躍する人気のラジオDJで翻訳家の野村雅夫さんが、「あなたの映画の思い出をつなぎます!」をコンセプトに、映画好きなら一度は観たことのある往年の名作を通じて、視聴者と映画にまつわる思い出を共有する。1月18日(土)、注目の第1回は1997年の大ヒットSFアクション『メン・イン・ブラック』を放送。

<出演者>

MC:野村雅夫

<放送日時>

1月18日(土)あさ8:00~11:00

<放送形態 ※すべて無料>

※BS10(BS10チャンネル)のみ。映画本編の無料公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVサービスでの同時配信は未定。見逃し配信はございません。

■1月19日(日)話題作てんこ盛り「映画・ドラマの日」をお届け!(あさ8:00~)※予定

BS10「開局10Days」1/19(日)は「映画・ドラマの日」

映画・ドラマの日は、映画とドラマがてんこもり!業界屈指の映画好きタレント加藤浩次さんがMCを務め、映画ライターのよしひろまさみちさんと映画の裏側を紹介するトーク番組「加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ」の初回放送をお届けします。紹介する作品は世界的大ヒットとなっているカー・アクション・シリーズから『ワイルド・スピード SKY MISSION』。そのほか日本初放送となる最新韓国ドラマ『YOUR HONOR~許されざる判事~』をはじめ、『血も涙もなく』、『サウンドトラック #1』という注目の韓国ドラマ3作の第1話を先行放送する韓国ドラマの4時間特番を放送します。

《1月19日(日)の放送番組》

■加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ 映画『ワイルド・スピード SKY MISSION』(午後6:00~9:00)※予定

加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ『ワイルド・スピード SKY MISSION』(C) 2015 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.

1日1本は観るという大の映画好き・加藤浩次さんが、毎週1本「この作品を見て!」という映画を紹介。映画解説者のよしひろまさみちさんとともに、作品公開時の時代背景や登場人物、物語などを深掘りしていきます。1月19日(日)の記念すべき第1回は、日本国内にファン多数の世界的大ヒット カー・アクション・シリーズから、2015年の『ワイルド・スピード SKY MISSION』を放送。

<出演者>

<放送日時>

1月19日(日)よる6:00~9:00

<放送形態 ※すべて無料>

※BS10(BS10チャンネル)のみ。映画本編の無料公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVサービスでの同時配信は未定。見逃し配信はございません。

■【映画・ドラマの日】韓国ドラマ 初回放送SP(午後2:00~よる6:00)※予定

1月よりBS10スターチャンネルで独占日本初放送となる最新韓国ドラマ『YOUR HONOR~許されざる判事~』をはじめ、無料放送初となる『血も涙もなく』、国内テレビ初放送となるディズニープラス独占配信ドラマ『サウンドトラック #1』という注目の韓国ドラマ計3作の第1話を先行放送する、韓国ドラマ満載の特番を放送します。韓ドラが大好きな俳優・タレントの東ちづるさん、韓国プロデューサー・まじゅさんと一緒に今シーズンの注目作品を一気に楽しむ4時間!この初放送を祝って、『YOUR HONOR~許されざる判事~』のキャストで日本でも注目の高まる若手実力派俳優キム・ドフンさんとホ・ナムジュンさんの貴重なBS10撮りおろしインタビューも初公開!公式アプリ「つながるジャパネット」で感想を書き込みながらご参加ください。韓ドラ・サイン入りグッズなど、豪華プレゼントもご用意しております。

<出演者>

東ちづる、まじゅ ほか

<放送日時>

2025年1月19日(日)午後2:00~よる6:00 予定

《初回放送する韓国ドラマ》

(1) 14:10頃~(67分)※予定。生放送のため変更の可能性があります。

【独占日本初】『YOUR HONOR~許されざる判事~』第1話

『YOUR HONOR~許されざる判事~』(C) 2024 KT StudioGenie Co., Ltd

世界各国で制作が続く大ヒット作の韓国版。韓国を代表する新旧実力派俳優で贈る珠玉のクライムサスペンス!/全10話

画像コピーライト:(C) 2024 KT StudioGenie Co., Ltd

【放映日時】BS10スターチャンネル(有料)にて、1月23日(木)7:45~ ほかレギュラー放送開始

<1/18当日の放送形態 ※すべて無料>BS10(BS10チャンネル)、公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVサービスで同時配信・見逃し配信あり。

(2) 15:40頃~(52分)※予定。生放送のため変更の可能性があります。

【無料放送初】「血も涙もなく~ディア・マイ・シスター~」第1話

『血も涙もなく~ディア・マイ・シスター~』Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

両親の離婚によって離れ離れになった姉妹の再会をきっかけに始まる欲望と復讐のドロドロ愛憎劇!/全76話

画像コピーライト:Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

【放映日時】1月21日(火)レギュラー放送開始 ひる12:00~午後1:00(毎週火曜~金曜)

<1/18当日の放送形態 ※すべて無料>BS10(BS10チャンネル)、公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVサービスで同時配信あり・見逃し配信あり。

(3)16:45頃~(52分)※予定。生放送のため変更の可能性があります。

【国内テレビ初】ディズニープラス独占配信中「サウンドトラック #1」第1話

「サウンドトラック #1」(C) 2025 Disney and its related entities

19年来の親友の友情と恋の境界線は…?K-POPに乗って綴られる、ピュアでリアルな新感覚ミュージックラブストーリー/全4話

画像コピーライト:(C) 2025 Disney and its related entities

【監督】キム・ヒウォン:「ヴィンチェンツォ」「王になった男」「カネの花 愛を閉ざした男」

【放映日時】2025年1月20日(月) 4夜連続放送 よる6:00~7:00(月曜~木曜)

<放送形態 ※すべて無料>BS10(BS10チャンネル)のみ。公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVサービスでの同時配信・見逃し配信はございません。

■「開局10Days」特別編成

1月は「開局10Days」と題し、曜日ごとに「○○の日」を設け各カテゴリに特化した特別編成でお届けします。

また、番組ごとに日替わりプレゼントが当たる特別企画も!楽しみにお待ちください。

BS10「開局10Days」

▶「開局10Days」ページURL:https://www.bs10.jp/10days/

