2025年2月16日(日) 2公演連続 開催決定！『僕らの10年間』 ・『疑心暗鬼大喜利バトル 超滑狼in赤坂』12月30日(月)よりチケット好評発売中!!
2025年2月16日(日)に草月ホールにて、『僕らの10年間』と『疑心暗鬼大喜利バトル 超滑狼in赤坂』の2公演連続開催が決定いたしました。
オダウエダ、素敵じゃないか、9番街レトロが、自分たちの10年間を年表を使って振り返る「僕らの10年間」。さらに、狩野英孝、三四郎、スリムクラブが参戦する、心理ゲーム「人狼」と大喜利を組み合わせた心理戦バトル「滑狼」。どちらもここでしか楽しめない特別なライブとなっています。注目度・期待度ともに上昇中の本2公演を、ぜひ会場またはオンライン配信(※「僕らの10年間」のみ)でお楽しみください！
『僕らの10年間』公演概要
【日時】※オンライン配信あり
2025年2月16日(日) 開場13:30／開演14:00
【出演者】
次長課長河本、オダウエダ、素敵じゃないか、
9番街レトロ、生ファラオ、オフローズ
【会場】
草月ホール (港区赤坂7丁目2-21)
＜チケット情報＞
●チケットURL：
https://yoshimoto.funity.jp/r/bokurano10years/
●料金(税込)：前売3,500円／当日4,000円（全席指定）
■オンラインチケットURL：
https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/bokurano-250216
■料金(税込)：2,000円
■配信期間：2月16日(日) 14:00~15:00
※オンライン配信見逃し視聴は2月23日(日)23:59まで
※FANYチケットお問合せダイヤル
TEL：0570-550-100（10:00～19:00／年中無休
『疑心暗鬼大喜利バトル 超滑狼in赤坂』公演概要
【日時】※オンライン配信なし
2025年2月16日(日) 開場17:30／開演18:00
【出演者】
次長課長河本、狩野英孝、三四郎、スリムクラブ、
アインシュタイン稲田、滝音、生ファラオ
【会場】
草月ホール (東京都港区赤坂7丁目2-21)
＜チケット情報＞
●チケットURL：https://yoshimoto.funity.jp/r/chousuberou0216/
●料金(税込)：前売3,500円／当日4,000円(全席指定)
※FANYチケットお問合せダイヤル
TEL：0570-550-100（10:00～19:00／年中無休）