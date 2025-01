チャオ・イーチン主演「風月変」いよいよ1/17(金)スタート！2月はチャオ・イーチン主演「難尋」、タン・ジェンツー主演「今日も、君を想ってる」を日本初放送！CSホームドラマチャンネル

★風月変<ふうげつへん>~幸せを願う蝶の恋人たち~

CSホームドラマチャンネルで 1月17日(金)より日本初放送!

毎週(金)午後7:00~ 他 ※4話連続

2023年/中国/全22話

[監督] ゾン・チンジェ(「虚顔~偽れる顔と真実の愛~」)

[脚本] ジャオ・リン(「虚顔~偽れる顔と真実の愛~」)、リー・ウェンティン(「シンデレラはオンライン中!」)

[出演] チャオ・イーチン、ルー・シャオユー、ドン・カイ、オルリコ

スパダリ指揮官×魔物美女妻が繰り広げる溺愛ラブロマンス!

最愛の人は蝶奴(モンスター)だった――

中国全土が注目!気鋭の時代劇監督ゾン・チンジェが贈る新作!

「虚顔~偽れる顔と真実の愛~」「命がけブライダル~宮廷密使の花嫁は暗殺者~」など、話題性と高評価を兼ね備えたショートドラマの名手、ゾン・チンジェとジャオ・リンの監督・脚本コンビが贈る最新作。驚愕の秘密を抱える若妻と、任務と愛の狭間で葛藤する夫。幸せに暮らしていた夫婦に耐えがたい過酷な試練が襲いかかる…。揺るぎない強い愛を貫き、命を懸けて最愛の人を守り抜く4人の運命がドラマチックに交錯。緻密なストーリーと圧倒的映像美!!謎とロマンスが満載の、儚くも危険な禁断ラブ・サスペンス時代劇!

(C)2024 CHINA HUACE Global Media CO., LTD.

★難尋 ~連理の枝 相寄り添う~

CSホームドラマチャンネルで 2月28日(金)より日本初放送!

毎週(金)午後7:00~ 他 ※4話連続

(C)2024 CHINA HUACE Global Media CO., LTD.

★今日も、君を想ってる

CSホームドラマチャンネルで 2月13日(木)より日本初放送!

毎週(火)~(木)午後7:00~

(C) Beijing Qishuo Film Co.,Ltd

