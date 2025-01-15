新会社設立と株式取得による完全子会社化のお知らせ

TPホールディングス株式会社

2025年1月6日付で、TPホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区恵比寿、代表取締役：関野 大介）【https://tp-holdings.co.jp/】より新会社設立と株式取得による完全子会社化のお知らせをさせていただきます。

これを機に従業員一同さらに社業に専心する所存でございます。

今後とも一層のご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

新会社設立

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株式取得による完全子会社化

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引き続き、TPホールディングス株式会社はお客様に寄り添いながら、資産形成をはじめとした「会員制ウェルスマネジメント」の提供により、お客様の充実した生活を広くサポートしてまいります。何卒ご支援賜りますようお願い申し上げます。

会社概要

会社名：TPホールディングス株式会社

事業内容：グループ会社の経営管理、ならびにそれに付随する業務

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-3-14 恵比寿SSビル9階

代表取締役：関野 大介

URL：https://tp-holdings.co.jp/