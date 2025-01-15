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USB3.2(Gen2) Type-A¡õC TVÏ¿²èÂÐ±þ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿ MiniStation SSD
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USB3.2(Gen1) Type-A¡õC MiniStation SSD
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