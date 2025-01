新規開業に関するお知らせ

株式会社極楽湯

株式会社極楽湯(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:佐藤 剛史)は、埼玉県川口市に、「極楽湯 ロイヤル川口」を出店することにいたしましたので、お知らせいたします。

極楽湯 ロイヤル川口 計画概要

【店 舗 名】極楽湯 ロイヤル川口

【所 在 地】埼玉県川口市朝日3丁目13番27号

【店舗面積】約654坪

【駐車台数】約130台

【開店予定日】2025年3月末(予定)

本施設は、埼玉県川口市で長年愛されて営業してきた「スパロイヤル川口」を、株式会社極楽湯が運営する店舗となります。特徴といたしましては、地下1,300mから湧き出る天然温泉「黒湯」の源泉かけ流しの源泉風呂や炭酸泉などの本格的なお風呂や男女ロウリュサウナ、漫画などが読める休憩エリアなどを備えており、時間を忘れて楽しめる極上の空間を提供します。

※本件は、大和ハウスリアルティマネジメント株式会社が事業主体として管理する温浴施設において、株式会社極楽湯が運営会社として管理を行うものとなります。

※今後、計画を実施するに当たり計画が変更となる可能性があります。その場合はご了承お願いいたします。

会社概要

【株式会社 極楽湯】※株式会社 極楽湯HD100%子会社

代表者: 代表取締役社長 佐藤 剛史

設 立: 2017年1月

本 社: 〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金: 4,000万円

事業内容:「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL : https://www.gokurakuyu.ne.jp/

