クラウディッドレパードエンタテインメント、ドリコムの新作ゲームタイトル『はらぺこミーム』を正式発表　　2025年にNintendo Switch(TM)版およびSteam(R)版を世界同時発売決定

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役:陳 云云、以下CLE)は、株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)が原作/開発中の新作タイトル『はらぺこミーム』を正式に発表し、Nintendo Switch(TM)版およびSteam(R)版(*1)の世界同時発売を決定したことをお知らせします。

発売は2025年を予定しています。

CLEでは、1月23日(木)より台湾で開催される「台北ゲームショウ2025」で初の試遊出展を行います。また、ドリコムでは、2月に開催予定の「Steam(R) Nextフェス 2月エディション」への出展も決定いたしました。

*1 本作はドリコムが原作/開発およびSteam(R)版のパブリッシングを担当し、CLEがNintendo Switch(TM)版のグローバルでのパブリッシングを担当します。

Steam(R)版の詳細は、Steam(R)ストアページ(https://store.steampowered.com/app/3051240)をご参照ください。



▼『はらぺこミーム』 公式サイト

https://hungrymeem.com(https://hungrymeem.com)

▼『はらぺこミーム』 Steam(R)ストアページ

https://store.steampowered.com/app/3051240(https://store.steampowered.com/app/3051240)

▼『はらぺこミーム』 公式X(旧Twitter)

https://x.com/hungrymeem_JP(https://x.com/hungrymeem_JP)



■『はらぺこミーム』とは

<ストーリー>

ある日あなたは、世界樹のもとに暮らす食いしん坊ないきもの

「ミーム」のお話が描かれた絵本に出会いました。

しかしその結末は、とても悲しいものでした…

あなたは絵本に干渉して「ミーム」を「おてつだい」してあげることができます。

「ミーム」と一緒に物語の結末をハッピーエンドに導きましょう!

▼『はらぺこミーム』1st トレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ifZTxIwKfbM ]

https://youtu.be/ifZTxIwKfbM

<キャラクター>

・たべて、ねて、あそぶことが大好きないきもの「ミーム」

様々な経験を積むことで、新たなスキルを覚えたり、見た目が変わったりします。ミーム同士をカップリングすることで生まれる種類は無限大。お気に入りのミームを見つけましょう!

<システム>

・世界樹を育てよう

ミームたちが特別なごちそうを食べる"宴"を行うことで、喜びの光で満たされて世界樹が成長します。世界樹を成長させることで、ミームと一緒に探索で行けるところが増え、冒険の範囲が大きく広がります。

・ミームの暮らしを良くしよう

ミームが暮らす拠点には「ミームのおうち」や「愛の巣」に加え、資源施設や農業施設、飾り施設など、さまざまな施設を作ることができます。探索で手に入れた物資を材料に、ミームたちの暮らしをハッピーにしていきましょう!

■「台北ゲームショウ2025」出展概要

・名称:台北ゲームショウ2025

・会期:2025年1月23日(木)~ 1月26日(日)

・主催:台北市コンピュータ協会(TCA)

・会場:台北南港展示センター ホール1

(No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City, Taiwan)

・公式サイト:https://tgs.tca.org.tw/index_e.php

・出展概要

CLE出展ブースでは、台北ゲームショウ開催期間中『はらぺこミーム』Nintendo Switch(TM)版を試遊出展し、遊んでいただいた全員にオリジナルアクリルピンバッジをプレゼントいたします。また、会場にお越しいただいた方限定で、特製ステッカーがもらえる参加型企画など、多くのコンテンツをご用意しています。

■「Steam(R) Nextフェス 2月エディション」出展概要

「Steam(R) Nextフェス」は、Steam(R)アカウントを持っている方なら誰でもリアルタイムのゲームストリーミングと、発売予定の様々な参加ゲームの体験版を無料で楽しむことができます。2月24日(月)~3月3日(月)に、2月エディションが開催予定です。

・出展概要

『はらぺこミーム』は、2月エディションへの出展を予定しています。期間中は『はらぺこミーム』 Steam(R)ストアページにて無料でダウンロードが可能となり、ひと足先に体験版を遊ぶことができます。是非この機会にプレイをしてみてください。

■開発体制

・原作/制作:株式会社ドリコム/株式会社E-ONE

・世界観デザイン:森川幸人

ゲームAI設計者、グラフィック・クリエイター。 モリカトロン株式会社代表取締役。 筑波大学非常勤講師。主なゲームに『がんばれ森川君2号』『ジャンピング・フラッシュ』『アストロノーカ』『くまうた』『ねこがきた』。全てのゲームについて、ゲームディレクション、ゲームデザイン、仕様設計、キャラクターデザイン、AI設計を担当。

・原案:西健一

ゲームクリエイター。株式会社E-ONE取締役。

主なゲームに『ちびロボ!』『moon』『L.O.L.: Lack of Love』『ギフトピア』



■『はらぺこミーム』 Nintendo Switch(TM)版 商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134769/table/4_1_f8b2d4e799c0678003dc9514dd6f8d36.jpg ]

※Nintendo Switch and the Nintendo Switch logo are trademarks of Nintendo.

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■会社概要

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント

日本、台湾、韓国をはじめアジア地域全般に「最高のゲーム体験をユーザーに提供すること」をポリシーに、2019年に設立。

各国・地域へ向けた開発やローカライズ、品質管理、マーケティングまでゲーム制作の上流から一貫したパブリッシングサポートを行い、ゲーム会社各社の世界進出の戦略を担っています。

【会社概要】

名称:株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント

代表:代表取締役社長 陳 云云

設立:2019年8月16日

所在地:東京都品川区西五反田8-1-3 PMO五反田7階

URL:https://www.cloudedleopardent.com/

株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。

大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/

