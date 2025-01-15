2代目J-GIRL・J-BOYが誕生！1月25日（土）＠渋谷にて【JJモデルオーディション2025】グランプリ発表記者会見を開催

株式会社光文社

今年7月からスタートした「第2回 JJモデルオーディション2025」。配信審査やWEB投票審査、面接・カメラテストなど、数々の厳しい戦いを乗り越え、ついにグランプリ2名、JJ編集部賞2名が決定！彼らの初のお披露目会となる「グランプリ受賞者お披露目記者会見」の詳細をお届けします。ぜひ会場でお待ちしております。

JJモデルオーディションとは

光文社JJが主催するモデルオーディション。創刊50周年に向けて「J-GIRL」＝「国民的彼女」、「J-BOY」＝「国民的彼氏」という時代を牽引するスターを募集し、育成するプロジェクト。面接、カメラテスト、マシェバラ配信、WEB投票審査など数々の審査を勝ち抜いた、第2回JJモデルオーディションの「J-GIRL 国民的彼女」「J-BOY 国民的彼氏」が決定！

グランプリ受賞者お披露目記者会見の詳細はこちら

受賞者のスピーチやランウェイを初公開いたします！JJモデルオーディション2023 グランプリ記者会見の様子

J-GIRL #国民的彼女、J-BOY #国民的彼氏 受賞者お披露目記者会見 概要

【開催日】 1月25日(土)

【時間】受付 14:30~ 開演 15:00~16:20

【会場】 シダックスカルチャーホール 8F ( 東京都渋谷区神南 1-12-10 8F )

【出席者】 J-GIRL #国民的彼女受賞者、J-BOY #国民的彼氏受賞者、公式アンバサダー黒木麗奈・長谷川翔

【MC】 八木美佐子

当日はJJモデルオーディション2025 公式アンバサダーも登壇(ハート)

J-GIRL公式アンバサダー 黒木麗奈

黒木麗奈（くろき・れな）

2000年11月26日生まれの24歳。東京都出身。身長 172cm

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J-BOY公式アンバサダー 長谷川翔

長谷川翔（はせがわ・しょう）

1999年5月21日生まれの25歳。北海道出身。186cm

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※グランプリ受賞者特典、スケジュールは変更になる場合がございます

【お問い合わせ】

株式会社光文社 メディア・ライツビジネス局

JJ モデルオーディション担当

〒112-8011東京都文京区音羽1-16-6

Tel：03-5395-8164(#)

Mail：jj_audition@gr.kobunsha.com