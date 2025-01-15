サプライチェーンの現場業務をアップデートする 倉庫実行管理システム「ZetesMedea(TM)」データコラボレーションプラットフォーム「ZetesZeus(TM)」国内提供開始
パナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行）は、100％子会社で、サプライチェーン実行系ソリューションのリーディングカンパニーであるZetes（ゼテス、本社：ベルギー、ブリュッセル）のソリューション群のうち、物流業界における庫内作業のデジタル化や省力化を実現する倉庫実行管理システム（Warehouse Execution System：WES）（※）「ZetesMedea(TM)（ゼテス メディア）」と、2018年から国内提供を開始している「ZetesChronos(TM)（ゼテス クロノス）」の配送実績データと連携し、配送業務の改善に貢献するデータコラボレーションプラットフォーム「ZetesZeus(TM)（ゼテス ゼウス）」を2025年2月より提供開始します。
今回提供開始する、倉庫実行管理システム「ZetesMedea(TM)」とデータコラボレーションプラットフォーム「ZetesZeus(TM)」によって、庫内の現場オペレーションの高度化と荷待ち、荷役作業などドライバー負荷の軽減といった物流業界における課題を解決していきます。
今後もサプライチェーンのソリューションのラインアップ拡充を進め、サステナブルサプライチェーンの実現を目指してまいります。
＜「ZetesMedea(TM)」の特長＞
1. 既存システムの機能拡張を実現し、一部工程でも導入が可能
2. 倉庫作業指示、作業進捗の可視化が可能
3. 倉庫作業の高度化を実現
＜「ZetesZeus(TM)」の特長＞
1.「ZetesChronos(TM)」から得られるデータの集約が可能
2. 運行実態や配送実態などドライバーの活動データの可視化が可能
3. ドライバーの荷待ちや付帯作業、配送先や荷物単位のトラブルの集計が可能
※在庫管理や入庫、ピッキングなど現場の作業データをリアルタイムに把握するソフトウェア「倉庫実行管理システム」
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全文は以下プレスリリースをご覧ください。
▼[プレスリリース]サプライチェーンの現場業務をアップデートする 倉庫実行管理システム「ZetesMedea(TM)」データコラボレーションプラットフォーム「ZetesZeus(TM)」国内提供開始（2025年1月15日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn250115-1
＜関連情報＞
・パナソニック コネクト 物流ソリューション 紹介ページ
https://connect.panasonic.com/jp-ja/solutions/logistics/lp
・パナソニック コネクト スマート物流 EXPO イベントページ
https://connect.panasonic.com/jp-ja/events/smart-logistic-2025
・国土交通省 改正物流法
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000029.html
・福岡運輸株式会社様
https://connect.panasonic.com/jp-ja/case-studies/fukuokaunyu
・大阪運輸倉庫株式会社様
https://connect.panasonic.com/jp-ja/case-studies/ousgrp
・株式会社ゼンリン様ニュースリリース（2024年6月3日）『複数の物流事業者の荷物を、地域の事業者がまとめて配送「共同配送」を実現する「共同配送システム」を構築』
https://www.zenrin.co.jp/information/public/pdf/240603-02.pdf
・Zetes
https://www.zetes.com/
・パナソニック コネクト株式会社 ウェブサイト
https://connect.panasonic.com/jp-ja/
・パナソニック コネクト Newsroom
https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom
・パナソニック コネクト DEI（Diversity, Equity & Inclusion）
https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei