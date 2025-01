国際基準のJCI認証を取得。医誠会国際総合病院の医療ツーリズム加速

医療法人医誠会

医療法人医誠会(本社:大阪府大阪市、代表者:谷 幸治)は、2024年12月28日、世界で最も厳しい医療施設評価機関であるJoint Commission International(JCI)の認証を取得しました。これにより、医誠会国際総合病院は患者さんに安心・安全で高品質な医療を提供し、さらに医療ツーリズムへの対応を強化することで、国際的な医療が提供できる病院としての地位を確立しました。

医誠会国際総合病院 JCIプロジェクトチームと審査員のみなさんJCI認証で医療の国際基準を確立

医誠会国際総合病院は、2023年1月からJCI認証に準ずる、安全で質の高い医療を提供するためのシステムや方針の再構築に取り組んできました。JCIは世界で最も厳しい基準を持つ評価機関であり、この認証を取得することで国際的な安全基準を満たす医療機関として評価されます。

この取り組みにより、国内外の患者さん、医療従事者から信頼のおける医療機関として、安心かつ先進的な医療サービスを受けられる環境がより一層整備されました。

今後、さらなる医療ツーリズムの促進により、アジア圏を中心とした海外からの患者受け入れ体制を拡充。日本の医療の国際化を推進する医療機関として貢献いたします。

アジア圏を中心とした医療ツーリズムの展開

医誠会国際総合病院は、がん治療や人間ドックなどのサービスを提供し、中国、インドネシア、ベトナムをはじめとするアジア諸国からの患者さん・ご利用者を受け入れています。

多言語対応スタッフ(中国語、英語、インドネシア語、ベトナム語)を配置し、海外からの患者さんが安心して医療サービスを受けられる環境を整備。各国特有のニーズに応じた医療サービスを提供することで、医療ツーリズム市場における競争力を強化しています。

医療ツーリズムは日本国内においても成長著しい分野であり、訪日外国人の増加に伴い、さらなる需要が見込まれています。

JCIの審査

JCI認証取得のための審査内容は、治療・ケアの質、組織の安全管理、感染対策体制、職員教育など、患者さんや家族に安全で質の高い医療を提供するためのあらゆる側面が評価され、評価項目は13章1,200項目の多岐にわたります。

これらに対応すべく、医誠会国際総合病院 峰松病院長をリーダーとするプロジェクトチームを中心に職員研修などを開催し、評価項目の現場への周知とその改善を図りました。審査は12月23日から27日にJCIの審査員4名が院内視察を行い、職員への聞き取りや現場での確認を通じて各項目をチェックし、各項目の点数が認証基準を満たしたとして、2024年12月28日付で認証を取得しました。国内では30程度の病院が認証を得ています。

【医療法人医誠会】

JCI評価項目- 国際患者安全目標 International Patient Safety Goals- ケアへのアクセスとケアの継続性 Access to Care and Continuity of Care- 患者中心のケア Patient-Centerd Care- 患者の評価 Assessment of Patients- 患者のケア Care of Patients- 麻酔と外科的ケア Anesthesia and Surgical Care- 薬剤の管理と使用 Medication Management and Use- 医療の質の改善および患者の安全 Quality Improvement and Patient Safety- 感染の予防と管理 Prevention and Control of Infections- ガバナンス、リーダーシップおよび監督 Governance, Leadership, and Direction- 施設管理と安全性 Facility Management and Safety- 職員の資格と職員教育 Staff Qualifications and Education- 情報管理 Management of Information

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は47診療科、総職員数1,893名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療DX、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。 また、救急医療では、24時間365日の体制で救急医療を提供しています。初期救急から2.5次救急患者を対象に診療を行い、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台(ドクターカー4台・救急車2台)、医師12名、看護師24名、救急救命士30名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗する救急救命士3名体制の医誠会無料救急搬送を行い、広域医療に取り組んでいます。

※ 2024年4月現在

関連ウェブサイト

医誠会国際総合病院 https://www.iseikaihp.or.jp/

医療法人医誠会法人本部 https://www.iseikaihp.com/

ホロニクスグループ http://www.holonicsystem.com/

YouTube ホロニクスグループチャンネル https://www.youtube.com/@HolonicsGroup

医療法人医誠会 X https://twitter.com/iseikai3

ホロニクスグループ(医療法人医誠会) Instagram https://www.instagram.com/iseikai/