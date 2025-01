Progate、プロダンスチーム「CyberAgent Legit」とのスポンサー契約を締結

株式会社Progate

株式会社Progate(本社:東京都渋谷区、代表:加藤將倫、以下Progate)は、株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田 晋)発のプロダンスチーム「CyberAgent Legit」とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

■ スポンサー契約の背景

このたびスポンサー契約を締結した「CyberAgent Legit」は、2024年1月に英国のオーディション番組「BRITAIN'S GOT TALENT SERIES 17」でゴールデンブザーを獲得するなど、挑戦と努力を重ねながら夢を叶え続けているダンスグループです。

Progateは「Empowering everyone to open new doors through programming.」を掲げ、誰もが夢を追いかけ続けられる世界を創るためにプログラミング学習サービスを提供しています。代表の加藤は「海外展開を成功させる」という夢を叶えるために2024年4月に東京大学へ再入学し、現役大学生としてグローバル展開に向けて日々努力を続けています。

彼らのように新たなステージへ挑戦し続ける姿勢は、Progateが目指す「誰もが可能性を広げられる世界を実現する」という理念とも合致しており、このたびのスポンサー契約に至りました。





■ 今後の展望

Progateは、本スポンサー契約を通じて「CyberAgent Legit」が国内外での活動をさらに加速させられるよう支援してまいります。また、プログラミング学習を通じて、さまざまな方がそれぞれの夢に向かって挑戦し続けられるサービス・環境を引き続き提供していきます。

Progateは今後も様々な支援や取り組みを通じて、より多くの人が学びを楽しみ、夢を叶える力を身につけられる社会の創出に取り組んでまいります。





■ 「CyberAgent Legit」について

『21世紀を代表するダンスチームになる』 「CyberAgent Legit」は、世界のダンスコンテスト・バトルで活躍するメンバーが集結。ストリートダンスのHIPHOP・POP・LOCK・BREAKING・CHOREOGRAPHYなど様々なジャンルを得意とし、チーム名「CyberAgent Legit」は「Legit=質の高い本物」のダンスを届けるという想いから命名。 リーグ屈指のチームワークで魅せるスキルフルなダンスは多くのファンの支持をあつめ、「D.LEAGUE 22-23 SEASON 」、「D.LEAGUE 23-24 SEASON 」2年続いて「REGULAR SEASON 優勝」、「CHAMPIONSHIP 準優勝」の実績をもっています。

また、2024年1月に英国のオーディション番組「BRITAIN'S GOT TALENT SERIES 17」に出演し、ゴールデンブザーを獲得。日本国内にとどまらず、海外にも挑戦の幅を広げています。





■ Progateについて

Progateは2014年7月にオンラインプログラミング学習サービス「Progate」をリリースし、これまでに世界中で300万人以上の方にプログラミング学習の入り口を提供してきました。

現在では、初心者向けの学習サービスにとどまらず、中上級者がより深く学べるコンテンツや、就活・インターンシップのサポート、ハッカソンなどのイベント開催、エンジニア学習コミュニティの運営、さらに法人向けのエンジニア採用支援まで包括的に行い、初心者からプロのエンジニアとして活躍するまでを支えるプラットフォームを展開しています。

今後も、人生の可能性を広げられる人々を世界中に増やすことを目指し、サービスの開発・提供に取り組んでまいります。

▶︎株式会社Progate(https://prog-8.com/about)

【サービスURL】

▶︎プログラミング学習の入り口「Progate」(https://prog-8.com/)

▶︎エンジニア実務を擬似的に学習し、就職やインターンシップにつながる「Progate Path」(https://path.progate.com/)

▶︎就活前の早期優秀層のエンジニア学生と出会える採用プラットフォーム「Progate Prospects」(https://www.prospects.progate.com/)