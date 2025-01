《すみっコぐらし×コンバース》人気ブランド「コンバース」とすみっコぐらしのコラボ商品が新登場！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、シューズウェアをはじめとするライフスタイルブランドのコンバースジャパン株式会社(所在地:東京都渋谷区)と人気キャラクター「すみっコぐらし」のコラボ商品を1月24日(金)より発売することをお知らせします。

今回、人気ブランド「コンバース」とすみっコぐらしのコラボレーション雑貨では、限定オリジナルアートを使用したアイテムが多数登場します。すみっコたちがコンバースの“オールスター”に入ったぶらさげぬいぐるみや、コンバースのパーカーを着たてのりぬいぐるみ、文具用品からバッグまで、シューズをモチーフにしたカジュアルでおしゃれなデザインのアイテムが揃っています。

また、雑貨と同時にすみっコぐらしとコンバース初のコラボレーションシューズも登場します。コンバースの代表モデル「オールスター」やデイリーユースにおすすめのランニングモデルに、すみっコたちがかわいらしくデザインされたオリジナルシューズで、ベビーからキッズサイズまで幅広く展開されます。

ぜひ、すみっコたちとコンバースのコラボレーション商品にご注目ください。

■発売概要

発売日:2025年1月24日(金)

発売に関する注意事項:

※すみっコぐらしshop、キデイランドでは、「てのりぬいぐるみ」「ぶらさげぬいぐるみ」は発売初日に限りお一人様1会計につき各1点までの販売とさせていただきます。

※キデイランドでは「ぬいケース」「マルチケース」「ミニショルダー」「パスケース」「トートバッグ」のお取り扱いはございません。

※サンエックスネットショップでの購入制限はサンエックスネットショップにてご確認ください。

※店舗により一部お取り扱いの無い商品もございます。商品のお取り扱いについては各店舗にお問合せください。

※品切れの場合もございます。予めご了承ください。

※一部店舗では発売日がずれる場合がございますのでご了承ください。

取扱店舗:

店舗一覧:https://www.san-x.co.jp/img/0114up_SG_CONVERSE_02_SG_CONVERSE_Shop.pdf

サンエックスネットショップ:https://shop.san-x.co.jp/

コンバース オフィシャル オンラインショップ:https://converse.co.jp/

<商品ラインナップ>

※税込み価格表示です。

商品名:すみっコぐらし ぬいケース

カラー:ブルー×レッド、ベージュ×ブルー、ピンク

価格:2,200円(税込)

商品名:すみっコぐらし パスケース

カラー:ベージュ、ブルー、ライトピンク、ピンク、ライトグレイ

価格:2,200円(税込)

商品名:すみっコぐらし ミニショルダー

カラー:ベージュ、ライトピンク、ブルー、ピンク

価格:3,190円(税込)

商品名:すみっコぐらし マルチケース

カラー:ブルー×レッド、ベージュ×ブルー、ピンク

価格:3,520円(税込)

商品名:すみっコぐらし トートバッグ

カラー:ベージュ、ライトピンク、ブルー、ライトグレイ、ピンク

価格:3,850円(税込)

<すみっコぐらしとコンバース初のコラボレーションシューズも登場!>

コンバースの代表モデル「オールスター」やデイリーユースにおすすめのランニングモデルに、すみっコたちがかわいらしくデザインされたオリジナルシューズも登場します!

ベビーからキッズサイズまで幅広く展開します。同時に雑貨も展開☆

コンバースコラボのシューズアイテムについての詳細はこちらよりご確認ください▽

https://www.san-x.co.jp/blog/sumikko/2025/01/sg-converse-01.html

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっコの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっコの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式X

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)CONVERSE (C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.