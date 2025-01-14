【1/21（火）無料ウェビナー開催】FTSE徹底解説　取り組むべき理由とスコア改善のポイントを紹介

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平）は、2025年1月21日（火）14:00から、「FTSE徹底解説 取り組むべき理由とスコア改善のポイントを紹介」 ウェビナーを開催します。

■ウェビナー内容

FTSEは、統合報告書や有価証券報告書など、企業の公開情報をもとにESG評価を行う外部評価機関です。近年、投資家や消費者の間で、企業の非財務的な側面である持続可能性や社会貢献度に対する関心が高まる中、FTSEによるESG評価は注目を集めています。企業からは、「公開情報のどのような部分が評価対象となるのか」、「どのようにスコアを向上させれば良いか」といった質問が多く寄せられています。

こうしたお悩みに対し本ウェビナーでは、FTSEの基礎知識から評価ポイント、スコア向上に向けた具体的な施策まで専門のコンサルタントが解説いたします。

＜こんな方におススメ＞

・初めてFTSEに選出されて情報収集をしている方

・施策を強化し、スコアアップを目指している方

・ESGスコア向上が企業に与える影響を知りたい方

▼無料ウェビナーのお申し込みはこちら▼

https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/esg-rating/20250121_webinar/?utm_source=pr-times&utm_medium=ad&utm_campaign=20250121(https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/esg-rating/20250121_webinar/?utm_source=pr-times&utm_medium=ad&utm_campaign=20250121)

■概要

セミナー ：FTSE徹底解説 取り組むべき理由とスコア改善のポイントを紹介

会場 ：オンライン

日程 ：2025年1月21日（火）14:00-15:00

参加費用 ：無料

受講対象者：経営者の方、経営企画ご担当者、ESG/サステナビリティ部門ご担当者、IRご担当者、

製造業の方

定員 ：1000名

締切 ：2025年1月21日（火）13時頃まで

主催 ：エスプールブルードットグリーン株式会社

注意事項 ・参加の事前登録をお願いいたします。

・録音・録画はお控えください。

・オンライン参加では、原則、聴講者の皆様の映像と音声は発信できません。

・Q&A機能からご質問をいただけます。

・ご登録情報を参加者リストとして講師へ提出する場合がございます。

・配信用URLは当日までに登録アドレスに送付いたします。

・お客様候補に該当しないと判断した方には視聴をお断りする場合がございます。

・企業様向けのセミナーでございますので、フリーメールでの登録はご遠慮くださいます

ようお願いいたします。

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■問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン 営業本部 田中将平

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

■会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル11階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：環境経営支援コンサルティング

設 立：2011 年 11 月

公式HP：https://www.bluedotgreen.co.jp