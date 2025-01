【敷金も原状回復も０円！】赤坂にセットアップオフィスをオープン

nex株式会社

「いい仕事は、いいオフィスから」をコンセプトにシェアオフィス(レンタルオフィス・コワーキングスペース)の「THE HUB」を運営する、nex株式会社(東京都港区所在、代表取締役:若林 武、以下「nex」といいます。)は、赤坂に内装・家具付きのセットアップオフィスを2024年12月オープンしました。

nexの展開するセットアップオフィス「THE HUB (BASEシリーズ)」は、赤坂が加わり、合計13拠点目 (東京12拠点・横浜1拠点) となります。

▶ nexのセットアップオフィス

nexのノウハウを活かしたこだわりのリノベーションにより、受付スペースや会議室、フォンブースも備わり、シンプルながらデザイン性に優れたオフィスが、「礼金・敷金・仲介手数料なし」さらに「原状回復不要 (退去時のクロス・床材の修繕費用なし)」で借りられます。

入居企業は、契約費用を大幅に削減し、内装や設備などにかかる手間や費用からも解放され、企業自身のアイデンティティを主張できるデザイン性にも優れたオフィスに入居できます。

また、契約オフィスと合わせて、nexが運営する国内最大級1,000拠点以上のワークスペースの利用権も付帯するため、ワーカーの柔軟な働き方と生産性向上をサポートします。



▶ THE HUB (BASEシリーズ) の特徴

“抜群のコストバランス×おしゃれな空間×マルチロケーション”という魅力から、シリーズ13拠点すべてが稼働率100%を続ける人気のオフィスです。

特徴1〔ムダなコストや時間を削減〕

契約時費用も限りなくゼロコスト、お洒落な内装のオフィスでスグにビジネスをスタートできる。

特徴2〔1フロア1テナントの快適なオフィス〕

1ミリ単位でデザインされた拘りのオフィスは、会議室やフォンブースも完備された機能的な空間。

特徴3〔国内最大級1,000拠点以上も使える〕

nex運営のTHE HUBの全てのラウンジが無料、1,000拠点以上のサテライトオフィスも利用可能。

▶ THE HUB 赤坂BASEの施設概要

・住 所 : 東京都港区赤坂7-11-7 三共赤坂ビル2F~8F部分(7フロア)

・交 通 : 千代田線「赤坂」駅徒歩5分

・面 積 : 102.90平方メートル ~111.90平方メートル (31.13坪~35.85坪)

・契約費用 : 礼金なし、敷金なし(保証会社加入要)

・賃 料 等 : 賃料1,111,950円、管理費158,850円 ※別途消費税



▶ THE HUBのシェアオフィス

THE HUBは、いつでもどこでも、必要なときに必要なだけ、マルチロケーションで多様な働き方をサポートするフレキシブルワークスペースです。

スタートアップに最適な1名用から1フロア貸し (30~60坪) まで、多彩なサイズバリエーションで、想像力を刺激し生産性を向上させるオフィス環境を提供しています。



▶ nex会社概要

・商 号 : nex株式会社

・代表者 : 若 林 武

・所在地 : 105-0003 東京都港区西新橋2-11-6

・設 立 : 2007年4月3日(1999年5月創業)

・資本金 : 368,000,000円

・従業員数 : 132名

・店舗数 : シェアオフィス87拠点・提携施設964拠点、シェアサロン5店舗

・事業内容 : シェアオフィスの運営管理、不動産の売買・賃貸・仲介・管理、建物総合管理、設計施

工、美容室 (nex the salon) および美容師向けアカデミーの運営

・公式ホームページ https://thehub.nex.works/

・本物件の詳細ページ https://thehub.nex.works/office/office/115

・オフィシャルサイト https://corporate.nex.works/