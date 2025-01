lack氏のイラストから登場！「鏡音リン」の1/7スケールフィギュアが予約開始

株式会社プライム1スタジオ株式会社プライム1スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING(プリズマウィング)」。その新製品としてイラストレーターlack氏による完全描き下ろしイラストから、「鏡音リン」をフィギュア化いたしました。予約受付は1月15日正午より開始、商品の発売は2025年12月を予定しています。

「鏡音リン」の1/7スケールフィギュアが、lack氏の完全描きおろしイラストから登場!

重厚なスピーカーに寄りかかり、あどけない眼差しを向けるリン。

人気イラストレーターlack氏によるサイバーパンク調の1枚から、甘く、アンニュイな雰囲気のリンをカタチにした1体です。

大きなリボンを着けたブロンドボブヘアは、独特の厚塗りを意識して彩色。幾層にも色を重ね、特徴的な軽さと立体感を表現しています。

また彼女の元気なキャラクターを表す、キラキラ輝く瞳やぷっくり膨らむガムも丁寧に作り込みました。

白スニーカーと合わせた冬コーデは、プライム1スタジオのアパレルブランド「WEAREVERWiz」。

リンやレンのレタリングが映えるワンピース、シンプルなラインがシックなマフラー。どちらもこだわりの仕上がりです。

また本ボーナス版には、元イラストが楽しめる美しいポストカードも付属。フィギュアと一緒に楽しみたい、ファン必携のアイテムです。

lack氏の筆づかいでフィギュア化した「鏡音リン」。先にリリースされた初音ミクと巡音ルカ、また今後登場予定のピアプロキャラクターズと並べてあげてくださいね!

◆特設ページ ◆

https://www.prime1studio.co.jp/pw_kagamine-rin-art-by-lack_sp

[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品情報

PRISMA WING

ピアプロキャラクターズ 鏡音リン “Art by lack” ボーナス版 1/7 スケール 完成品フィギュア

※ボーナス版はプライム1スタジオ公式オンラインストアの限定商品です。

商品価格 :\32,890 (税込)

発売時期 :2025年12月

シリーズ名 :ピアプロキャラクターズ

ブランド名 :PRISMA WING

サイズ :全高約21cm 1/7スケール

原型制作 :CKB

彩色 :住田和宏

素材 :PVC・ABS等

権利表記 :Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム1スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME1STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地:東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者:松本 理恵

・オフィシャルサイト:https://www.prime1studio.co.jp/