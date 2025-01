ひと目見るだけで胸きゅん(ハート)PEACH JOHNがバレンタインデーに向けた限定コレクションを発売。

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン(本社:東京都港区 / 代表取締役社長:西澤恒地)は2025年1月15日(水)にバレンタインデーに向けた数量限定のコレクションを発売しました。本コレクションは、ピーチ・ジョン公式通販サイト及び全国の店舗で購入可能です。

PEACH JOHN公式通販サイト バレンタイン特設ページ:https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-valentine/

PEACH JOHN公式通販サイト:https://www.peachjohn.co.jp

My Sweet Valentine(ハート)

毎年大好評のバレンタインコレクションが今年も登場。バレンタインに向けてとっておきのランジェリーやパートナーとおそろいで着用ができるルームウェアなど、自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのプレゼントとしても、おすすめできるアイテムをラインナップ。

特別な日はもちろん、デイリー使いもOK!大きめリボンがラブリーなルックスながら、ほどよい美谷間をメイク!

ほんのり下厚のモールドカップでバストを斜め下から支え上げ、ほど良くボリュームアップして谷間をメイクします。Bカップのみ、さらに厚手でボリュームをサポート。ワイヤーブラ並みにバージスライン(バストの輪郭)をしっかりとマークし、バストラインを美しくキープすることで、ノンワイヤーならではの軽い着け心地で、わざとらしくない盛り感のある美谷間をメイクします。

カップをドット柄のパワーネットでカバーし、細幅レース2本をラッピングリボンのようにあしらい、さらにアンダーバストにチュールの大きなリボンを飾ってインパクトある可愛らしさをプラスしたデザイン。ストラップ前側にハート型のアジャスター金具を配してラブ度もアップ。こだわりの曲線を描くネックラインがバストをきれいに見せます。

ビッグリボンノンワイヤーブラ

価格:\3,600(本体価格\3,273)

サイズ:B~Eカップ、UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10297830105

ビッグリボンショーツ

価格:\1,800(本体価格\1,673)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10297840203/

カラー:(新色)レッド、他ブラック(全2色)

特別な日にぴったり!小粒のハート柄がたまらなく愛らしいビスチェブラ。

アンダーバストの丈が長めのトレンドのビスチェタイプのブラは、カップ・フロント左右・裾のフリルに、ハート柄フロッキープリントのパワーネットを使用。カップはプリントパワーネットにギャザーを寄せてふんわりと包み、さらにネックラインに共生地のフリルをあしらってスウィート。

前中心がやや高めのワイヤーと、サイドに長めのボーン入りで安定感のあるフィッティング。カップに取り外しできる中厚手のパッド入りで、ほど良くボリュームアップ。丸みのあるバストに整えます。

センターにはハート型チャームを4つ並べ愛らしさをプラス。ワイヤー部、サイドボーン部、カップ下のはぎ目にサテンテープをあしらって、クラシカルなアクセント。ストラップのアジャスターはハート型で、細部にまでこだわりました。

インポートライクなデザインのランジェリーが好きな方や、特別な日に、遊び心のあるデザインで気分を上げたい方におすすめです。

ハートフロッキービスチェブラ

価格:\3,900(本体価格\3,546)

サイズ:B~Dカップ、UB65/70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10310100105/

ハートフロッキーショーツ

価格:\1,800(本体価格\1,673)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10310110102/

カラー:ホワイト、レッド(全2色)

ローズ柄レースにたっぷりフリルを使用。特別な日はとことんスウィートに!

愛らしくセクシーに装いたいシーンにぴったりなデザインランジェリー。華奢な三角ブラを、バラ柄レースとフリルで飾って甘くロマンティック。薄手パッド内蔵で、バストトップを気にせず着用することができます。

カップ表面は小さなバラの刺しゅうをちりばめたレースがメイン。カップ下部は半円形のドットメッシュに切り替え、カップのふちは細幅ストレッチレースでトリミング。下辺にはレースのフリルをぐるりとあしらい後ろ姿までキュート。ストラップは細身のゴムテープで、肩先をほっそりと演出。特別な日に、遊び心のあるランジェリーを楽しみたい方におすすめです。

エンブロイダリーローザノンワイヤーブラ

価格:\3,300(本体価格\3,000)

サイズ:BC、DEカップ UB70/75

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10309300102/

エンブロイダリーローザショーツ

価格:\2,100(本体価格\1,910)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10309310102/

小さなバラの総刺しゅうレースに、リボン結びがアクセント。見せる着こなしにも使えるキャミソール!

可愛らしく、セクシーに装いたいシーンにぴったりなデザインランジェリーが登場。バラ柄の刺しゅうレースを全体に使い、後ろ姿まで可愛らしい!フロント中央を、自分で結ぶ2つのリボンで開閉するデザイン。ネックライン、ストラップ、フロントのリボンはマットな質感のシフォン生地で裾に向かってやや広がるシルエット、腰骨にかかるくらいの丈です。

同柄のエンブロイダリーローザノンワイヤーブラと合わせて着用が可能です。

エンブロイダリーローザキャミ

価格:\3,600(本体価格\3,273)

サイズ:S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10309310102/

カラー:レッド、アイボリー(全2色)

特別な日はより、おうちでもかわいく!さりげなくキュートなルームウェアが登場。

定番のシャツ型パジャマに、チョコレートカラーに恋するメッセージを刺しゅうした、甘すぎず可愛らしいデザイン。上品な光沢のあるサテン生地で肌側に起毛加工を施し、サテン特有のひやっと感が少ないので肌寒い季節も快適に過ごすことができます。

トップスはスタンダードな開襟シャツタイプで胸ポケットや袖口に、刺しゅうや入り。

ショコラホワイトは、パイピングやボタンなどの配色はレッド。ラブレターに見立てた胸ポケットに「Dear,」、左袖口に「Always sending love」のメッセージ刺しゅう入り。

ショコラブラウンは落ち着いたブラウンカラーにパイピングやボタンなどの配色はアイボリー。胸ポケットに一輪のバラと「The scent roses」のメッセージ刺しゅう入り。さらに、サイズ1には左袖口に「My heart is full of you」、メンズ向けのサイズ2には、右袖口に「You light up the room」のメッセージ刺しゅう入り。

背中にハート型をイメージしたヨーク切り替えがあり、パイピングを施して後ろ姿のポイントに。ボトムはゆとりあるストレートシルエット、くるぶしくらいの丈です。

ペア着用が楽しめて、ギフトとしてもおすすめです。「ショコラブラウン」カラーのみ、メンズサイズを展開し、ペアでの着用が楽しめます。

肌側起毛サテンシャツパジャマ

価格:\5,980(本体価格\5,437)

サイズ:1(レディースS~L相当)、サイズ2(メンズM/L相当)

※ショコラブラウンのみサイズ2(メンズM/L相当)あり

カラー:ショコラホワイト、ショコラブラウン(全2色)

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10310300120/

腹巻き付きで温活にも!コスパ抜群で大人気のコットン混ワッフルパジャマのキュートなデザインに注目!

ワッフルのような凹凸のあるコットン混素材を使用した、定番人気「サーマルHARAマキパジャマ」に、ローズ柄やハートをプリントし、よりロマンチックになってコレクションに仲間入り。

トップは程よくゆとりがあるサイズ感。裾に前後差があり、バックはヒップが隠れる長め丈・ネックはラウンドあきで、スウェット風のV型ステッチがアクセントに。ボトムはたっぷりゆとりのあるストレートシルエットで、くるぶしくらいの丈。ウエストラインに一周ゴム入りでフィットします。

肌ざわりの良いパジャマをお探しの方やおなかの冷え対策、ギフトとしてもおすすめです。

サーマルリラックスHARAマキパジャマ

価格:\4,378(本体価格\3,980)

サイズ:S/M、M/L

カラー:ローズ、ハート(全2色)

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10249202812/

あたたかさも可愛さもとびっきり!あざとかわいいニットカーデ!

毛足の長いフェザーヤーンのニットを使用し、チクチクしにくく、ふわふわ柔らかであたたかい単品売りのニットカーデは、Vネックで、ボルドー色のハート型ボタン4つがアクセント。全体にジャカード編みのローズ柄入りでところどころハート柄もミックスして甘くロマンティック。フロント左右にパッチポケット付きで、かわいいながらも便利なカーディガンです。ゆったりとしたシルエット、ヒップをすっぽり隠すくらいの長め丈。肌ざわりや着心地を重視する方やギフトとしてもおすすめです。

フェザーヤーンジャカードカーデ

\5,480(本体価格\4,982)

サイズ:ワンサイズ

カラー:アイボリー、ピンク(全2色)

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10309710125/

ペアで着用可能!寒い季節はやっぱりふわふわもこもこパジャマでリラックス!

リラックスタイムが楽しくなる、キュートなハートの編み柄入りデザインのパジャマは、

素肌にチクチクしにくい、とろけるような柔らかな肌ざわりが好評のホイップリーシリーズ。トップスはジャカード編みで生地が二重。厚みがあり、とってもあたたか。スタンダードなラウンドネックのプルオーバーでゆったりしたサイズ感、ヒップがすっぽり隠れるくらいの丈。

サイズによってデザインが異なり、サイズ1はドロップショルダーで、ふっくらゆとりのあるパフスリーブでメンズ向けのサイズ2は、ほどよくゆとりのある長袖。

ボトムはゆとりのあるストレートシルエット、くるぶしくらいのレングスでウエストに一周平ゴムと、配色のひも入り。サイズ1はヒップ右側に、サイズ2はヒップ左側に、それぞれハート刺しゅう入りのパッチポケット付き。二人並ぶとハートが寄り添ってキュート!ペアでの着用やギフトとしてもおすすめです。

ホイップリーハートジャカードパジャマ

価格:\7,680(本体価格\6,982)

サイズ:1(レディースS~L相当)、2(メンズM/L相当)

カラー:アイボリー、ネイビー(全2色)

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10309720120/

ストアで先行発売!リボン柄のストレッチレースを使用した「ナイスバディブラリボンレース」の新色。

濃淡のツートーンが美しいリボン柄のストレッチレースを、サイドベルトまでフルに使用。縦長のカップデザインで、レースの美しさが存分に味わえるデザインです。

ナイスバディブラリボンレース

価格:\3,900 (本体価格\3,546)

サイズ:A~Fカップ UB65/70/75/80(UB80はC・D・Eカップのみ)

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307760123/

ナイスバディショーツリボンレース

価格:\1,800 (本体価格\1,637)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307770104/

ナイスバディソングリボンレース

価格:\1,800 (本体価格\1,637)

サイズ:S/M、M/L

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10307780108/

NEWカラー:パールホワイト、モーヴピンク(全2色)

WEB発売日:2月5日

ストア催事情報

バレンタインがテーマの「PEACH JOHN POPUP STORE」を期間限定でオープンいたします。

POPUP STOREでは、バレンタインにぴったりなアイテムが勢揃い!

期間中お買い上げで、2/28に同区画でリニューアルするPEACHJOHN新宿店で使えるクーポンをプレゼント

期間:1/31(金)~2/14(金)

場所:ルミネ2-2F イベントスペース

※PEACHJON新宿店は、1/20(月)~2/27(木)まで、リニューアルに伴い一時閉店しております。