マンダリン オリエンタル 東京、唯一無二のソムリエチームによるワインプログラムを展開　～ 2025年3月から2026年2月まで 全13回開催 ～

マンダリン・オリエンタル東京株式会社

「マンダリン オリエンタル 東京」(東京都中央区日本橋室町、運営:マンダリン・オリエンタル東京株式会社、総支配人:デイヴィッド・コラス)は、2025年3月から2026年2月までの1年間を通して、当ホテルが誇る唯一無二のソムリエチームが主催する「ワインプログラム 2025 by マンダリン オリエンタル 東京」を展開いたします。

2015年にスタートしたワインプログラムは、数多くのワイン愛好家の皆さまからご支持いただいている年間プログラムです。2025年は10回目[※1]の開催となるとともに、マンダリン オリエンタル 東京が2025年12月2日で開業20周年を迎える特別な年となります。この記念すべき年のテーマに『Exceptional(エクセプショナル)』を掲げ、ソムリエチームが厳選したワインと珠玉の料理が織りなす極上のマリアージュを、全13回にわたりお届けいたします。

長年にわたり培われた、専門知識と洗練されたサービススキルを兼ね備えたソムリエチームを筆頭に、“美食の殿堂”と称されるマンダリン オリエンタル 東京が誇るシェフたち、比類なきホスピタリティを提供するサービスチームが共演することで、これまでにない“エクセプショナル(卓越した)”なワインプログラムをお届けいたします。一つでも欠けたら実現できない、「ワイン」「料理」「サービス」、それぞれのプロフェッショナルたちが奏でる、“エクセプショナル”なワインプログラムをぜひご体験ください。

一般的にワインディナーといえば、既存やそのために用意されたコース料理に合わせてセレクトしたワインが提供されることが主流です。マンダリン オリエンタル 東京のワインプログラムでは、シェフとソムリエが何度も話し合いを重ね、料理の構成とワインのペアリングを一から丁寧に作り上げます。それにより“エクセプショナル”なワインディナーの提供を可能にしているといえます。

[※1] 2020年はコロナ禍の影響により不開催

■「ワインプログラム 2025 by マンダリン オリエンタル 東京」の概要- 2025年3月22日(土) フレンチファインダイニング「シグネチャー」Prologue Haute Couture Champagnes / プロローグ オートクチュール シャンパーニュ伝統を受け継ぎながら、独自のアプローチでテロワールの真髄を表現する次世代の職人たちによって、シャンパーニュに新たな幕開けが訪れています。シャンパーニュ造りにこだわりを貫きつつ、オートクチュールの名にふさわしい、伝統と革新が交差する新たな魅力をお届けいたします。個性豊かなシャンパーニュとともに、フレンチファインダイニング「シグネチャー」のコース料理との絶妙なペアリングをご堪能ください。【料金】 41,800円- 2025年4月26日(土) イタリアンダイニング「ケシキ」Italian Rising Producers / イタリア ライジング プロデューサーズ創業当初からの伝統を受け継ぎながら、絶え間ない発展と革新を遂げる、今注目のイタリアワインの生産者に焦点を当てたワインディナー。イタリア各地の地方料理を豊かな感性で表現したシェフ フルビオ・ベントゥーラの特別コース料理と、イタリアを代表する「バローロ」「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ」など、ソムリエが厳選した上質なワインをお楽しみいただけます。【料金】 19,800円- 2025年5月24日(土) 広東料理「センス」California Wine - Past and Present - / カリフォルニアワイン ― 昔と今 ―新興国でありながら、世界のワインシーンを牽引するカリフォルニアワイン。かつてはリッチで豊満なスタイルが主流だったカリフォルニアワインが、近年では「ニューカリフォルニアワイン」と呼ばれる繊細でエレガントなスタイルのワインが注目を集め、ワイン産地としての可能性が広がっています。豊かな大地、独自の文化、多様なバックグラウンドを持つ人々が生み出す珠玉のワインの「昔と今」を、広東料理の絶妙なハーモニーとともにご堪能ください。【料金】 46,200円- 2025年6月27日(金)、28日(土) インターナショナルダイニング「ヴェンタリオ」World Wine Fair / ワールド ワイン フェアソムリエが世界中から厳選した、旧世界のワインから新世界のワイン産地まで、幅広いジャンルのワインを20種類以上お楽しみいただける「ワールド ワイン フェア」。ワインテーブルでソムリエとの会話を楽しみながら自分好みのワインをお選びいただけます。さまざまな食文化が融合する旬の食材を使用したブッフェ料理とのペアリングを自由な発想でお楽しみください。【料金】 各日13,200円- 2025年7月25日(金) フレンチファインダイニング「シグネチャー」French Legacy / フレンチレガシー ― フランス料理とワインの系譜 ―歴史とともに進化を続けてきたフランス料理とワイン。それぞれの地方で、文化や風土に根ざした伝統的な郷土料理が生まれ、その土地(テロワール)の特徴が表現されたワインが誕生してきました。そのような料理とワインの歴史に想いを馳せながら、伝統的な料理にモダンなエッセンスを加えた、フレンチファインダイニング「シグネチャー」がお届けする特別コース料理と、フランスの大地が織りなす個性豊かなワインとの至福のマリアージュをご堪能ください。【料金】 45,540円- 2025年8月22日(金)、23日(土)「オリエンタルラウンジ」Champagne High Tea / シャンパーニュ ハイティーシャンパーニュラヴァーには堪らない、ソムリエがセレクトした数種類の選りすぐりのシャンパーニュをお楽しみいただける「シャンパーニュ ハイティー」。シェフが巧みに仕上げた宝石のようなプティフールやセイボリーとともに、シャンパーニュをフリーフロー(90分間)でご堪能いただけます。都心の喧騒を忘れ、38階から見渡す煌びやかな夜景とともに贅沢なひとときをお過ごしください。【料金】 各日18,700円- 2025年9月27日(土) インターナショナルダイニング「ヴェンタリオ」New Pairing ‘Spice x Wine’ / 新たなペアリング体験 「スパイス x ワイン」スパイスの魅力とは、スパイスが持つ多様性と豊かな風味が世界中の料理に彩りを与える点にあるといえます。スパイスを巧みに操る料理を得意とするシェフ ヴィンセント・ワンが織りなす特別コース料理と、ソムリエが厳選したワインとのペアリングは、ワインがスパイスを、スパイスがワインを引き立てる、五感を揺さぶる新たな食体験をご提案いたします。まるで異国を巡る旅をしているかのような、味覚の冒険へと誘います。【料金】 18,700円 ※コース料理でのご用意となります。- 2025年10月25日(土) 広東料理「センス」LIVE Pairing /「ライブペアリング」シェフとソムリエの共演広東料理「センス」エグゼクティブチャイニーズシェフ 中間利幸が、お客さまの目の前で匠の技を駆使して料理を仕上げる、18名様限定のワインディナー。さらに、ソムリエがシェフとともに料理に合うペアリングを考察する、ライブ感あふれる演出もお楽しみいただけます。シェフとソムリエの共演が織りなす、今までにない新感覚の至福のディナーをご体験ください。【料金】 46,200円- 2025年11月22日(土) 「ピッツァバー on 38th 」「タパス モラキュラーバー」KRUG - The Art of Craftmanship / クリュッグ ― ザ・アート・オブ・クラフトマンシップ ―オーケストラのようなシャンパーニュと称賛される「クリュッグ」。その中でも特に希少な「クロ・デュ・メニル」は、“単一畑、単一品種、単一年”から生まれたまさに芸術品。これらの珠玉のクリュッグコレクションに合わせて、「ピッツァバー on 38th」と「タパス モラキュラーバー」、それぞれの職人たちが織りなす唯一無二のガストロノミー体験をご用意いたします。8席限定のそれぞれのカウンターで繰り広げられる、驚きと美食の融合をお楽しみください。【料金】 各110,000円※ レストランは「ピッツァバー on 38th」もしくは「タパス モラキュラーバー」からお選びください。- 2025年12月5日(金) フレンチファインダイニング「シグネチャー」20th Anniversary of Mandarin Oriental, TokyoExclusive Wine Dinner - D.R.C. (Domaine de la Romanee-Conti)マンダリン オリエンタル 東京 開業20周年エクスクルーシブ ワイン ディナー D.R.C.(ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ)8名様だけのためにオープンするフレンチファインダイニング「シグネチャー」で、一夜限りの究極のラグジュアリー体験を。2025年12月2日に迎える開業20周年を記念し、ワイン界の頂点に君臨し、最も希少性の高いワインとして高名なDomaine de la Romanee-Conti(ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ、略称D.R.C.)を堪能する特別なワインディナーを開催いたします。市場価格が300万円を超えるといわれる世界最高峰の赤ワイン「ロマネ・コンティ」、世界最高級の白ワイン「モンラッシェ」を含む、7つのグラン・クリュ畑から生まれた珠玉のワインを、一度に味わう贅沢なひとときをお届けいたします。さらに、D.R.C.のワインに深い造詣を持つゲストスピーカーをお迎えし、ワインの魅力をより一層引き立てる貴重なお話もお楽しみいただけます。このまたとない特別な機会を、心ゆくまでご堪能ください。【料金】 583,000円- 2025年12月13日(土) 「オリエンタルラウンジ」Premium Champagne High Tea / プレミアム シャンパーニュ ハイティ―2025年を締めくくる華やかなワインイベント「プレミアム シャンパーニュ ハイティ―」を、ホテル最上階38階に位置する「オリエンタルラウンジ」で開催。ソムリエが厳選した、煌びやかで洗練されたシャンパーニュの数々をフリーフロー(90分間)にてお楽しみいただけます。フェスティブシーズンの一夜をシャンパーニュとともに、都会の喧騒を忘れさせる非日常の空間で優雅にお過ごしください。【料金】 26,400円- 2026年1月24日(土) フレンチファインダイニング「シグネチャー」Premium World Wine - Exceptional Selection -プレミアム ワールド ワイン - エクセプショナル セレクション -世界中の名だたるワイナリーから厳選されたプレミアムワインが一堂に集う、まさに至高のワイン体験をお届けいたします。シャンパーニュの象徴「クリスタル」や、カリフォルニアを代表するプレミアム白ワイン「キスラー」など、輝きを放つ珠玉のワインをソムリエチームがセレクト。選りすぐりのエクセプショナルなワインセレクションと、フレンチファインダイニング「シグネチャー」のコース料理との調和が、五感を刺激する贅沢なひとときをお届けいたします。喜びと発見に満ちた、上質で洗練された美食の世界をご堪能ください。【料金】 66,000円- 2026年2月21日(土) 広東料理「センス」Grand Finale ‘Black Truffle x Sense x Fine Bourgogne’グランフィナーレ「黒トリュフ x センス x ファイン ブルゴーニュ」フランス、ブルゴーニュ地方はワイン愛好家たちの憧れの地。同一品種ながら、テロワール(土地)の違いが生み出す豊かな風味は、深淵な味わいを醸し出し、ワインの奥深さを物語ります。今回のワインプログラムのフィナーレでは、広東料理「センス」が誇る素材の味を最大限に引き出した特別コースをご用意。芳醇な香りを放つ黒トリュフを散りばめた料理と、程よい熟成を重ねたブルゴーニュワインが奏でる“一期一会”の贅沢なマリアージュをご堪能ください。【料金】 88,000円

※ 表示価格はお一人様料金で、消費税が含まれております。なお、別途サービス料を申し受けします。

※ 「ワインプログラム 2025 by マンダリン オリエンタル 東京」は、ディナー時間帯でのご案内となります。

※ 「ワインプログラム 2025 by マンダリン オリエンタル 東京」の内容は予告なしに変更になる場合があります。

※ ご予約・お問い合わせは、マンダリン オリエンタル 東京0120-806-823(レストラン総合予約9:00-21:00)、またはEメール motyo-fbres@mohg.com にて承ります。

※ 一般予約開始は、開催日の2カ月前からとなります。

■ マンダリン オリエンタル 東京 ソムリエチームとは左から)加茂文彦、鈴木大輝、野坂昭彦、池田大輝、山本麻衣花

マンダリン オリエンタル 東京では、一般社団法人日本ソムリエ協会が認定するソムリエ資格を保有する20名を超えるスタッフが各レストラン&バーで活躍しています。その中で、マンダリン オリエンタル 東京の5000本を超えるワインの管理やワインリストの作成、ワインプログラムやワイン・日本酒などのイベントの企画立案・開催を行うのが、ディレクターオブワイン 野坂昭彦(のさか・あきひこ)が率いる5名のソムリエチームです。野坂は、2023年に一般社団法人日本ソムリエ協会主催「第10回全日本最優秀ソムリエコンクール」で優勝し、イギリスで創設された国際資格である「The Court of Master Sommelier」における「Advanced Sommelier Certificate」を日本人で有する数少ない一人です。日本のソムリエ業界をリードする存在として、その卓越した技術と知識で業界に貢献しています。

マンダリン オリエンタル 東京のソムリエチームは、野坂を筆頭に、若手の登竜門ともいえる、ヴランケン ポメリー ジャパン株式会社主催「ポメリー・ソムリエコンクール2023」で優勝した、ソムリエ・スーパーバイザー 山本麻衣花(やまもと・まいか)、準優勝したシェフソムリエ 池田大輝(いけだ・ひろき)、将来が有望なソムリエ・スーパーバイザー 鈴木大輝(すずき・だいき)の若手をはじめ、日本人として初めてフランスのミシュラン3つ星レストランでソムリエとして活躍した経歴を持ち、当ホテルの開業時からソムリエチームを先導してきたシニアシェフソムリエ 加茂文彦(かも・ふみひこ)で構成されています。加茂は、ソムリエとしてフランスの食文化への長年の貢献が認められ、2024年に「フランス農事功労章」によるシュヴァリエ章を授与しています。

卓越したサービススキルも保持するそれぞれのソムリエが知識と感性を生かし、フレンチ、イタリアン、広東料理など“美食の殿堂”と称されるマンダリン オリエンタル 東京のレストラン&バーで、時には主役、時には脇役となり、活躍しています。

「マンダリン オリエンタル 東京」とは

マンダリン オリエンタル日本初のホテルとして、2005年12月2日、東京日本橋に開業しました。グループの理念「立地する土地柄と文化に敬意を表するホテルづくり」をハード面はもちろんソフト面でも実現。館内デザインには「森と水=日本の自然」をモチーフに和の趣を取り入れ、スタイリッシュな中にも安らぎに満ちたラグジュアリーな空間を作り出しています。38階建の日本橋三井タワー高層階に位置するゲストルームは全179 室。50平方メートル 以上のゆとりあるゲストルームからは、東京を眼下に見渡す眺望をお楽しみいただけます。館内には、充実した施設と数々の受賞歴を誇る直営スパ、12の料飲施設、グランドボールルーム(1)、バンケットルーム(4)、ミーティングルーム(6)、チャペルなどを完備しています。開業以来数々の世界的な賞やランキングに輝いております。

mandarinoriental.co.jp/tokyo(https://www.mandarinoriental.com/ja/tokyo/nihonbashi)

INSTAGRAM: mo_tokyo FACEBOOK: MandarinOrientalTokyo

<主な受賞歴>

2024年 『ミシュランガイド東京2025』による「セレクテッドレストラン」に「シグネチャー」「センス」「ピッツァバー on 38th」が掲載。

2024年 『ガンベロロッソ』による『世界のトップ・イタリアンレストラン』東京版における2025年版にて、ピッツェリア部門の3スライスを受賞(ピッツァバー on 38th)。

2024年 世界で最も影響力のあるピッツェリア専門ガイド『50 Top Pizza』による、「50 Top Pizza Asia - Pacific 2024」にて2年連続で1位、「50 Top Pizza World 2024」でランキング3位を獲得(ピッツァバー on 38th)。

2024年 10年連続で米国の格付け会社『フォーブス・トラベルガイド』より、「ホテル部門」・「スパ部門」共に最高評価の5つ星を獲得。

2023年 米国旅行専門誌『コンデナストトラベラー』による「ゴールドリスト2024」に選出。

「マンダリン オリエンタル ホテル グループ」とは

数々の権威ある賞に輝くマンダリン オリエンタル ホテル グループは、世界で最もラグジュアリーなホテル、リゾート、レジデンスを展開しています。マンダリン オリエンタルは、オリエンタルの伝統と、立地する土地の文化や独自のデザインを反映させた、卓越したホテルづくりで定評があります。当ホテルグループの使命は、きめ細やかなおもてなしを通じて、お客さまに感動と喜びをお届けすることです。アジアのルーツから世界的なブランドへ成長を遂げ、60年以上の歴史を持つマンダリン オリエンタルは、現在26の国と地域で41のホテル、12のレジデンスと25の「エクセプショナル・ホームズ」を運営。さらに多くのプロジェクトを計画しています。マンダリン オリエンタルは、ラグジュアリー・ホスピタリティにおける革新的なリーダーとしての名声を高め、長期にわたって持続的成長を実現しています。

mandarinoriental.com(https://www.mandarinoriental.com/ja)