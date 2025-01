ゲームマーケティング会社 Nexting 始動！マーケティングの力で″世界と戦うゲーム″を共に創る！

Nexting株式会社

ゲームマーケティング会社「Nexting」設立のお知らせ

このたび、ゲームマーケティング会社 Nexting株式会社(代表取締役:波光正俊)を設立し、始動することをお知らせいたします。

Nextingは、「マーケティングの力で世界と戦うコンテンツを創る」をミッションに設立された、ゲームを中心としたマーケティング会社です。

日本が誇る魅力的なコンテンツを世界へ届けるとともに、世界中の優れたコンテンツを日本へ繋げることで、マーケティングの力を活かし、エンターテインメントの可能性を広げていきたいと考えています。

Nextingでは、コンテンツの持つ魅力(価値)やターゲットを明確化し、それを最大限に活かす最適なマーケティングアプローチを提供します。

業界歴20年以上、50タイトル以上のゲームで培った運用実績と豊富なノウハウを基に、“世界で勝てるコンテンツ”を共に創り上げていきます。

インディゲーム製作者様からゲーム会社の皆様へ

マーケティング支援やパブリッシングのお問い合わせはこちらまで

contact@nexting.co.jp

■Nexting公式サイト

https://nexting.co.jp/(https://nexting.co.jp/)

■Nextingについて

コンテンツの魅力(WHAT)とターゲット(WHO)を明確化し、それを最大限に活かす最適なマーケティングアプローチを提供します。

50タイトル以上のゲームで培った運用実績と豊富なノウハウを基に、“世界で勝てるコンテンツ”を共に創り上げていきます。

■会社概要

会社名:Nexting株式会社

所在地:神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14 Wise Next新横浜ビル 3F

代表取締役:波光 正俊

事業概要:ゲーム・エンターテインメントコンテンツのマーケティング業務

インディゲームのパブリッシング業務

波光 正俊(Nexting株式会社 代表取締役)

1977年生まれ。これまでオンラインゲーム、コンシューマーゲーム、スマートフォンゲーム、VRゲームなど、50タイトル以上のゲームマーケティングを手掛ける。オンラインゲーム黎明期からアニメIPとのコラボレーションを積極的に推進し、100件以上の実績を重ね、現在のコラボ施策の基盤を築く。国内外を問わず、マーケティング戦略の策定から現場での実行まで、一貫して柔軟かつ幅広い対応力を強みとしている。

<本件に関するお問い合わせ>

Nexting株式会社 お問い合わせ先

メール: contact@nexting.co.jp