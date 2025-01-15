超新感覚サバイバルサスペンス!『コビトン』(楠本寛樹/紺乃ユウキ)が、コミックDAYSで1月15日より連載配信スタート！

株式会社講談社

時は２０××年――。人手不足に悩む日本政府は、高知能生命体「コビトン」を創出。労働の代替や家族の一員として、Ｓ市での実証実験が開始された。順調に機能し、人々の役に立っていたコビトン。だが、同地域で未曾有の大震災が発生し人間のコントロールが効かなくなる。暴走を開始し、殺戮の限りを尽くしはじめるコビトン。絶望的な状況のなか、大学生・陣谷は生き残りをかけて立ち上がる！超新感覚サバイバルサスペンス！！





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