Æü±ÑÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡ÈºÇ¶¯¥á¥¬¥ÍÃË»Ò¡É¤Î½é¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½!! ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¡ß¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³« ÀÄ»³¹ä¾»ÀèÀ¸¤â¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¢ー¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社は、来冬映画公開から25周年を迎える映画「ハリー・ポッター」シリーズと、昨年連載30周年を迎えた「名探偵コナン」の豪華コラボレーションしたスペシャルビジュアルを公開いたしました。

この度、世界中で愛され、来冬には『ハリー・ポッターと賢者の石』公開から25周年を迎える「ハリー・ポッター」シリーズと国民的キャラクター“コナンくん”として親しまれ、昨年連載開始30周年を迎えた「名探偵コナン」が豪華コラボレーションしたスペシャルビジュアルが公開となりました。「ハリー・ポッター」シリーズの主人公であるハリー・ポッターと、「名探偵コナン」シリーズの主人公であるコナンはメガネ男子!世界が驚くメガネ男子のコラボレーション実現となります。本企画は、ハリポタファンを公言されている「名探偵コナン」作者・青山剛昌先生も全面的にサポートくださり、コラボビジュアル公開を記念して実施される、ファンアートを募集するSNSキャンペーンでは、青山先生ご自身も審査にご参加されます!受賞作品は各公式SNSで掲載され、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターのペアチケットが贈呈されます。また、ファンアートを投稿せずに応募可能な「参加賞」に参加すると、抽選でコナン&ハリー・ポッターの「メガネ」関連グッズが当たるチャンスも!ハリポタファンもコナンファンも、世界初のコラボレーションキャンペーンに、ぜひご参加ください。

〈ハリー・ポッターx名探偵コナン コラボ記念!ファンアート キャンペーン概要〉

▼「ファンアート」応募方法

<X>

1.ハリー・ポッター公式 Xをフォロー

2.ハッシュタグ「#ハリポタxコナンめがね男子が好きだ」をつけてファンアートを投稿

<Instagram>

1.ハリー・ポッター公式 Instagramをフォロー

2.「@harrypotter_jp_official」をメンション&ハッシュタグ「#ハリポタxコナンめがね男子が好きだ」をつけてファンアートを投稿

▼審査・選出方法

応募作品の中から以下の賞を選出

1. 「名探偵コナン賞」:青山剛昌先生による審査

2. 「週刊少年サンデー賞」:週刊少年サンデー編集部による審査

3. 「ハリー・ポッター賞」:ワーナー・ブラザース社員による審査



▼「ファンアート」受賞作品のプレゼント

1.各公式SNSでの掲載

2.「ワーナー ブラザース #スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」ペアチケット

▼「参加賞」応募方法

ファンアートを投稿しない、または投稿が難しいユーザーも以下の方法でキャンペーンにご参加いただけます

<X>

1.ハリー・ポッター公式 Xをフォロー

2.指定のトリガー投稿をリポスト

<Instagram>

1.ハリー・ポッター公式 Instagramをフォロー

2.指定のトリガー投稿にめがねの絵文字「 」をコメント

▼「参加賞」プレゼント

「参加賞」にご応募いただいた全ての方の中から抽選で合計10名様に以下のグッズをプレゼント

・Harry Potter × OWNDAYS ホグワーツ入学許可証Model (ライトイエロー)・・・1名様

・Harry Potter × Flapperモチーフ眼鏡ケース・・・2名様

・選ばれし者 キャンバストートバッグ・・・2名様

・名探偵コナン 2WAYマスク・グラスチェーン 月下の対面ver. 江戸川コナン・・・2名様

・名探偵コナンタオルセット・・・3名様

<放送情報> 「ハリー・ポッター」完結の3作が日本テレビ「金曜ロードショー」に3週連続で登場!

『ハリー・ポッターと謎のプリンス』(C) 2009 WBEI Publishing Rights (C) J.K.R. TM WBEI『ハリー・ポッターと死の秘宝PART1』(C) 2010 WBEI Publishing Rights (C) J.K.R. TM WBEI『ハリー・ポッターと死の秘宝PART2』(C) 2011 WBEI Publishing Rights (C) J.K.R. TM WBEI



金曜ロードショーでは新年1月17日(金)から3週連続で、映画「ハリー・ポッター」シリーズの完結に向かうクライマックスの3作品を放送します!

映画「ハリー・ポッター」シリーズから、宿敵・ヴォルデモート卿との闘いが始まる『ハリー・ポッターと謎のプリンス』、そして完結編である『ハリー・ポッターと死の秘宝PART1』『ハリー・ポッターと死の秘宝PART2』を連続放送!大ヒットシリーズの感動のフィナーレを是非、ご家族揃ってごらんください。

〈放送スケジュール〉

1月17日『ハリー・ポッターと謎のプリンス』

1月24日『ハリー・ポッターと死の秘宝PART1』

1月31日『ハリー・ポッターと死の秘宝PART2』