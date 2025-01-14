駅スタンプアプリ「エキタグ」横浜市営地下鉄にエキタグデビュー！
株式会社ジェイアール東日本企画
（１）設置駅とスタンプデザイン
スタンプ帳ラベル
スタンプデザイン
（２）スタンプの取得時間・取得場所
◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年1月21日（火）より、横浜市交通局（横浜市営地下鉄）にエキタグがデビューします。
◎ぜひこの機会に横浜市営地下鉄に乗って、横浜の街をお楽しみください。
■デジタル駅スタンプ「エキタグ」の対応路線・対応駅拡大
（１）設置駅とスタンプデザイン
スタンプ帳ラベル
スタンプデザイン
【設置駅：4駅】
踊場駅、上大岡駅、関内駅、センター北駅
（２）スタンプの取得時間・取得場所
デジタルスタンプ設置駅にはNFCタグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得
場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。
今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。
★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html (https://www.ekitag.jp/trainmap.html)
※「エキタグ」および「エキタグロゴ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。
※画像はすべてイメージです。
■駅スタンプアプリ「エキタグ」
公式HP ：https://www.ekitag.jp
Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/
X（旧Twitter）：https://x.com/ekitag_stamp
グッズ販売 ：https://amzn.to/3SukhPm