ネットマーブルのブロックチェーン専門子会社MARBLEX、新スローガン「FUN COMES FIRST」を掲げ、リブランディング実施を発表

ネットマーブルジャパン株式会社

高品質なモバイルゲームを開発・提供するネットマーブルは、ブロックチェーン専門子会社であるMARBLEXが、スローガン「FUN COMES FIRST」を新たに掲げ、今後の事業発展に向けたリブランディングを実施することを発表いたしました。

現在MARBLEXは、ゲームパートナーシップの拡大、ユーザー報酬システムの強化、技術と持続可能性の向上、コミュニティ中心の運営の強化など、幅広いサービスを提供しています。

2022年より開始した本プロジェクトにおいて、MARBLEXは最新のスローガン「FUN COMES FIRST」を発表し、「楽しさ」を核とした同社のミッションに基づいた新たなブランドアイデンティティ(BI)、マスコット、トークンデザイン、ブランドロゴを併せて公開しました。

MARBLEX初のマスコットである緑色のゴブリン「gObY」は、ファンタジーをテーマにしたゴブリンキャラクターに着想を得ています。「gObY」は、ユーモラスでいたずら好きが特徴で、遊び心にあふれた機知と活気あるエネルギーをもたらすようデザインされています。

トークンデザインも一新され、明るいネオンカラーを基調に、「gObY」の個性を活かしたユニークなデザインが施されています。新しいブランドロゴは、曲線を多用したバブルのようなデザインを採用し、より親しみやすい雰囲気を醸し出すことにより、若い世代に響くことが期待されています。

また、この再ブランド化に伴い、MARBLEXは2026年までにMMORPG、カジュアルゲーム、シミュレーションジャンルを含む10以上のゲームプロジェクトを計画しており、ゲーム業界における存在感をさらに強化していく予定です。

MARBLEX及びMBXエコシステムに関する詳細は、公式サイトのほか、テレグラム、X(旧Twitter)などの公式SNSチャンネルにてご確認いただけます。

・「MARBLEX」公式サイト:https://www.marblex.io/ja

・「MARBLEX」公式Medium:https://marblex.medium.com

・「MARBLEX」公式テレグラム:https://t.me/MARBLEX_official_ENG

・「MARBLEX」公式X(旧Twitter):https://twitter.com/MARBLEXofficial

◆MARBLEXについて◆

MARBLEXは、ネットマーブルのブロックチェーン子会社です。ネットマーブルは、ゲーム業界のベテランやブロックチェーン技術の専門家など、世界中から集まった6,000人以上の従業員を抱えるモバイルゲームの老舗デベロッパー兼パブリッシャーです。MARBLEXは、暗号資産ウォレット、DEX(分散型取引所)、トークンステーキング、NFTマーケットプレイスなどの主要サービスを提供することで、最高品質のブロックチェーンゲームを市場に投入することを目指しています。MARBLEXが立ち上げた独自のブロックチェーンエコシステムである「MBX」は、有機的な関与と参加に対する報酬を通じて、ゲーマーが自分の経験を前進させることを可能にします。MBXエコシステムは、『A3: Still Alive スティルアライブ』、『Ni no Kuni: Cross Worlds』(グローバル版)、『THE KING OF FIGHTERS ARENA』(グローバル版)など、ネットマーブルの人気タイトルの一部として楽しむことができます。

◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

<権利表記>

(C) MARBLEX Corp. All Rights Reserved.

(C) Netmarble Corp. All Rights Reserved.