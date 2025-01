ブルガリが「セルペンティ インフィニート」展を上海で開催 - セルペンティと芸術の時を超えたダイアローグ

ブルガリ・ジャパン合同会社

2025年1月8日(上海、中国)- ローマを代表するハイジュエラー ブルガリは、来たる巳年を迎え、上海にてブルガリの最も象徴的なアイコンに秘められたアート、クラフツマンシップ、そして無限の変容を体験できる「セルペンティ インフィニート」展を開催しました。

1月8日という象徴的な日に開催されたこの企画展は、数字そのものが無限の象徴を想起させ、力強い蛇の無限の変容を映し出しています。

上海で開催された「セルペンティ インフィニート」展

1948年以来、セルペンティは、異なる文化、空間、時間を超越する普遍的なシンボルとして、豊かで帰属的な意味とインスピレーションを繋げています。その変成的な性質は、創造的な制作のための無限の領域を提供し、芸術の世界と絶えず対話するシンボルとなっています。

セルペンティ インフィニート展では、19人の中国人アーティストと国際的なアーティストによる28作品が展示され、そのうち11作品はこの日のために制作されました。これらは芸術、歴史、現代の変化を通して、蛇のさまざまな意味と解釈を探求しています。

また本企画展において、レフィーク・アナドールによる360度鏡張りの部屋の中央に設置された立体彫刻「Infinito:Ai Data Sculpture」が公開されました。

レフィーク・アナドールによる「Infinito: Ai Data Sculpture」

ブルガリのCEO、ジャン-クリストフ・ババンがホストを務めたオープニング カクテル パーティは、歴史的な公共施設、Zhangyuan(張園)で開催されました。Zhangyuanは、ユニークな文化的、商業的ランドマークとして、中国と西洋の要素の融合と都市の絶え間ない変化を体現しています。

インドネシアの女優で歌手のチンタ・ローラ・キールやベトナムの歌手ホー・ゴック・ハなど、国際的なメディアやアーティスト、そしてブルガリ フレンズたちが集い、ブルガリのグローバル・アンバサダーのアン・ハサウェイとリウ・イーフェイは、比類なきカリスマ性を放つ壮麗なセルペンティのジュエリーを纏い、その魅力的な姿を披露しました。

また中国の俳優、Meng Ziyi、Li Yunrui、Chen Xingxu、He Ruixian、Xia Zhiguang、Zuo Yeもオープニングイベントを飾りました。

ブルガリ グループ CEO ジャン-クリストフ・ババン左よりグローバル アンバサダーのアン・ハサウェイ、ブルガリ グループ CEO ジャン-クリストフ・ババン、グローバル アンバサダーのリウ・イーフェイMeng ZiyiHe RuixianCinta Laura KiehlHo Ngoc HaLi YunruiChen XingxuXia ZhiguangZuo Ye

Zhangyuanでのオープニングには、約350人の国際的なゲストが出席しました。LVMH チャイナのアンドリュー・ウー、在上海イタリア総領事のティツィアーナ・ダンジェロ、企画展キュレーターのCao Dan、企画展スペースデザイナーのZhang Shuojiong、そしてセルペンティ インフィニート展に参加した国内外のアーティストは、メディアアーティストでありディレクター、そしてデータと機械知能美学のパイオニアであるレフィーク・アナドール、アーティストのダニエル・ロジン、アーティストのHong Seung-Hye、 アーティストでプロダクトデザイナーのAzza Al Qubaisi、アーティストのケイト・M・メルシエ、アート集団「ユートピック アラビア」代表のVictor Nouman Garcia、アーティストのQiu Anxiong、ミュージシャンのLi DaiguoとビジュアルアーティストのLi Shurui、インスタレーションアーティストのLuo Ming、デジタルアーティストのFei Jun、若手彫刻家のMo Lijuan、陶芸家のWu Haoyu、若手アーティストのXie Wendi、アーティストのXue Feng、若手アーティストのQi Le、若手デジタルアーティストのZhou Chaoです。

レフィーク・アナドールによる「Infinito: Ai Data Sculpture」

本企画展のプライベートツアーを楽しんだ後、ゲストは生バンドの演奏に酔いしれました。

蛇の多面的で進化し続けるアイデンティティを探求する旅のように、企画展は「CRAFTING SERPENTS IN HISTORY」、「SNAKES IN THE ARTS」、「CONTEMPORARY TRANSFORMATIONS」の3つのチャプターに分かれて展開され、ゲストは未発表のハイジュエリーを含むブルガリのヘリテージピース、ウォッチ、ジュエリーコレクションの素晴らしいセレクションを鑑賞することができました。

セルペンティと中国の伝統との異文化間の結びつきを強化するため、このイベントではチャイニーズ ニューイヤー バザーを開催し、この喜ばしいお祝いの温かい雰囲気を楽しんでいただきました。ラッキーカード作りからセルペンティの影絵作りまで、ゲストは楽しい伝統的なアクティビティに参加し、中国を代表する料理を楽しみました。

チャイニーズ ニューイヤーバザーチャイニーズ ニューイヤーバザーチャイニーズ ニューイヤーバザー

本企画展では、ブルガリの熟練した職人によるインタラクティブなワークショップを通じて、メゾンの卓越したクラフツマンシップが披露されています。また、この企画展のために制作された20点のセルペンティをモチーフとした作品のポストカードを送ることができる「セルペンティ ポストカード エクスペリエンス」も開催されています。この取り組みは、芸術と人間性の融合をシームレスに浮き彫りにしているといえるでしょう。

ブルガリのクラフツマンシップセルペンティ ポストカード エクスペリエンス

お問い合わせ先:ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/