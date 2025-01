株式会社andは、Little Rooms株式会社へ。社名変更とともに、新たなパーパス・ミッションを公開

Little Rooms株式会社

ライフスタイルブランド「Little Rooms」「LOOSY」やサブスクリプションサービス「apart box」などを展開する株式会社and(本社:東京都渋谷区、代表取締役:平貴衣)は、2025年1月15日より社名を「株式会社and」から「Little Rooms株式会社(リトルルームス)」に変更いたしました。

同時に自社が持つ提供価値と目指すべき場所を示したパーパス、ミッションおよびタグラインを刷新いたしましたのでお知らせいたします。

社名変更およびパーパス・ミッション刷新の背景

旧社名である「株式会社and」には、“じぶんたちのそばにいて、暮らしをつないでくれるものを作っていく”という意味が込められています。そんなandの最初の事業がライフスタイルEC「Little Rooms」でした。たくさんのお客様やお取引先様に支えられ、これまでLittle Roomsを通してたくさんの”小さな幸せ”を届けてまいりました。

ここ数年では、サブスクリプション事業やソリューション事業といった新たな事業もスタートし、”小さな幸せ”を届ける先が増えるとともに、”幸せ”の形の幅も拡がりました。

できることが拡がっていく中で、自分たちが本当に向かうべき場所、届けるべき価値は何か?を見つめ直すとともに、自分たちが提供する”幸せ”とはなんなのか?という問いに向き合った結果、社名の変更およびパーパス・ミッションの刷新にいたりました。





新社名「Little Rooms株式会社」に込めた思い

私たちが運営するサービスの名称でもある「Little Rooms」には“心の余白”という意味が込められています。私たちが考える“幸せ”とは、外部に求めるものではなく、自分の内側にある小さな何かを見つけること。そして、何かと比較することなく、自分が納得できる人生の選択をすることだと考えています。新社名には、自分らしい日々を少しずつ整えるために必要な余白を大切にしながら、納得のいく選択肢を生み出し選び取れる場所でありたいという願いが込められています。

社名の変更に合わせ、パーパス、ミッション、そしてタグラインも以下のように刷新し、新たなスタートを切ります。





PURPOSE

自分の人生を生きるために、誰もが自由に選ぶことができる社会。

幸せになるための選択肢を、自ら探し求め作ることができる未来。

MISSION

自分の心に光を灯すことから、はじめよう。

Spark a Light in Your Heart and Let it Grow.

ここで、はじめよう

わたしたちは「あったらいいな」から、ここまで辿り着いた

まだなにもない、小さな部屋から

こんなモノ、こんな会社、あったらいいな

こんな人生、叶えたいな

そう思っていたものは、どこにもなかった

だから、わたしたちで創る

どんなに夢は広大でも

まずは、自分の心に光を灯すことから

それは熱狂の渦となり、少しずつ、社会を変えるはずだから

ここで、はじめよう。

TAGLINE(タグライン)

and yourself.

幸せはすべて、あなたが選ぶ。

全文はこちらからご覧いただけます :https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/z7wA4StssbQ6XM?hostedIn=slideshare&page=upload

Little Rooms 代表取締役 平 貴衣よりコメント

自分の在り方が変わっていっても、

変わらずにやりたいことがある。

何も諦めたいものなんてない。

その変化の中で、

なにかを犠牲にしたり

諦めたりしなくてはいけなかった仲間が

たくさんいることも知っている。



この中に飛び込んできてくれる人を増やしたい。

一緒にそれを諦めなくていい、そんな会社をつくりたい。

そんな人生を叶えられる、そんな会社を

わたしたちからはじめたい。

全文はこちらのnoteよりご覧ください。

https://note.com/kietir/n/n42b8abb30ee6

なお、Little Rooms株式会社では現在、一緒に働く仲間を幅広く募集しています。当社のパーパス・ミッションに共感してくださる方は、ぜひお気軽にご連絡ください。





▼採用ページ

https://littleroomsinc.notion.site/lr-recruit(https://littleroomsinc.notion.site/lr-recruit)





Little Rooms株式会社の事業内容

- EC事業

“小さな幸せ、愛おしい暮らし”をコンセプトに、ライフスタイルブランド「Little Rooms(https://littlerooms.jp/)」や、“気持ちゆるまる、わたし時間”をコンセプトにしたオリジナルソファブランド「LOOSY(https://littlerooms.jp/pages/loosy)」※1などを展開しています。

※1:ライフスタイルブランド「Little Rooms」を運営するandから、暮らしに寄り添うソファブランド『LOOSY』がデビュー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000061511.html)

- サブスクリプション事業

3ヶ月に一度、季節のテーマに合わせた暮らしを彩るアイテムをお届けするサブスクリプションサービス「apart」を展開しています。※2 ボックスのテーマは毎回変わり、そのテーマに合わせたアイテムとコンテンツを毎シーズン体験いただけます。

※2:季節に一度テーマに合わせたライフスタイル雑貨の詰め合わせが届くサブスクボックス「apart」が本格ローンチ!(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000061511.html)

- ソリューション事業

これまでメディアやECの運営を通して蓄積してきたLittle Rooms独自のアセットやノウハウを組み合わせて、クライアント企業のマーケティング/コミュニケーション課題の解決に向けたソリューションを提案をしています。独自のインフルエンサーネットワークやSNSチャネルを活用し、コンテンツ/プロモーションの企画から制作まで一気通貫した支援が可能です。





会社概要

会社名:Little Rooms株式会社

代表取締役:平 貴衣

住所:東京都渋谷区恵比寿南3-10-6

設立:2018年3月