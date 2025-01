【1/22(水)14時～】フジ物産社と連携し、静岡県内の企業向けに複業採用セミナーを開催

株式会社Another works

複業したい人と企業や自治体を繋ぐ複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、フジ物産株式会社(本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:山崎 伊佐子)と連携し、静岡県内の企業向けに「初めての複業活用で採用に成功する!静岡発中小企業の人材戦略」と題したセミナーを2025年1月22日(水)14時から開催することをお知らせいたします。

複業採用は中途や新卒採用と違い買い手市場であることから、人材確保の1つの有効手段として注目を集めています。しかし、従業員に対して複業を解禁する企業は増えてきたものの、複業人材を採用し自社に迎え入れる企業はまだまだ少なく、複業採用の有用性が十分に理解されていないことが現状です。





静岡県の調査※では人手不足の状況に対して「全体に不足」「一部の人材・職種で不足」と回答した企業は71.7%と、人手不足を感じている企業が多いことが分かります。一方で人材戦略上重視していることは何かという質問に対し、「兼業・副業人材の活用」を選択した企業は8.6%と、「中途採用」66.3%や「人材育成・能力開発」47.4%と比べて重要視されておらず、人材確保の有効な手段として認識されていないことが伺えます。





そこで当社では、静岡を拠点に事業を展開するフジ物産社と連携し、県内の企業向けに「初めての複業活用で採用に成功する!静岡発中小企業の人材戦略」と題したセミナーを開催することとなりました。当日はなぜ地方企業こそ複業人材を採用すべきか、実際に複業人材を受け入れる際に気を付けるべきポイントについて詳しく解説します。また自身も複業でサッカークラブのスカウトやアスリートのマネジメントをされている、フジ物産社の山本 大輔氏にもご登壇いただきます。

■イベントの詳細

日時:2025年1月22日(水)14時00分~16時00分 ※13:45受付開始

お申込期限:2025年1月17日(金)まで

開催場所: SHIMIZU CROSS(〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町5-22)

参加費:無料

■こんな方にオススメのセミナーです

・人手不足に悩んでいる企業様

・首都圏の優秀な人材に参画してほしい企業様

・複業・業務委託活用に関心がある企業様





■複業クラウド とは

「複業クラウド」は、複業したい個人(タレント)と企業や自治体を繋ぐ総合型の複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。企業との直接契約なので、中間マージンもかからず原価で案件を受けることができます。企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。





■株式会社Another works

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp/