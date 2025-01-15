熱海の旅館がお得な特典付き「梅まつりコラボプラン」販売開始　梅酒ワンドリンクや夕食アップグレードも｜～2025年3月1日まで

株式会社リロバケーションズ

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の熱海エリアの3施設「ゆとりろ熱海」「熱海TENSUI」「熱海風雅」では、熱海梅園にて2025年1月11日～3月2日開催の梅まつりにお得に入場できるチケット付き宿泊プランを2025年3月1日まで販売いたします。

梅まつりプラン（ゆとりろ熱海）：https://x.gd/5vHmBR

熱海梅園※イメージ

本コラボプランは熱海梅園の梅まつりにお越しの方へ向けて、よりご旅行を愉しんでいただけるよう2020年より販売をスタートいたしました。

梅まつり開催中の熱海梅園への入場料（通常300円）が割引価格の100円でご利用いただけることに加え、チケットは宿のフロントで受け取ることができる為、チケット購入の手間も省けます。

さらに、施設により夕食の無料アップグレードやワンドリンク付きなどの特典が付くため、よりお得な内容で滞在をお愉しみいただけます。

熱海梅園では梅まつり期間中、大道芸や歌謡ショーに甘酒や梅茶の無料サービスなど様々なイベントも催されますので、一足先に春を感じに熱海まで足を運んでみてはいかがでしょうか。

海を望む足湯カフェ（ゆとりろ熱海）ご夕食一例（熱海TENSUI）オーシャンビュー客室（熱海風雅）

梅まつりコラボプラン概要

◆ゆとりろ熱海

相模湾を一望する足湯カフェや、鉄板ダイニングにて出来立てのお料理をお愉しみいただける1泊4食付き温泉旅館。旅の疲れを癒すウェルカムアフタヌーンティーから始まり、地産食材に拘った夕食に滞在の夜を彩る〆パフェ、そして名物フレンチトーストを味わう朝食と計4食をお愉しみいただけます。

ウェルカムアフタヌーンティー熱海ならではの山海の幸を堪能〆パフェサウナ＋露天風呂付客室

梅まつりプラン：【梅まつり】熱海梅園チケットなど３大特典！日本一早咲きの梅で一足先に春気分＜プレミアム会席■＞

価格： 19,800円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

ご予約・詳細：https://x.gd/5vHmBR

ゆとりろ熱海｜概要



住所：〒413-0002 静岡県熱海市伊豆山1173-534

TEL：0570-055-666 部屋数：30室

館内設備： レストラン、足湯カフェ、大浴場（天然温泉・サウナ）、〆Parfait Bar

アクセス：（電車）東京駅から東海道新幹線熱海駅迄約45分、熱海駅からバスで約25分

（車）JR熱海駅より車で約20分

公式サイト： http://www.yutorelo-atami.jp/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/yutorelo_atami

◆熱海TENSUI

和の美しさに欧米のエッセンスを融合したスタイリッシュなオーベルジュ。日常を離れたひとときを堪能いただけます。

五感で味わう料理レストランテラス客室岩盤浴

梅まつりプラン： 【梅旅】一足早い春を楽しむ熱海梅園チケットと梅酒のワンドリンク特典付き＜スタンダード会席★翠＞

価格：20,790円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

ご予約・詳細：https://x.gd/Hr60d

熱海TENSUI｜概要



住所：〒413-0029 静岡県熱海市小嵐町2-3

TEL：0570-032-217 部屋数：19室

館内設備： レストラン、大浴場、露天風呂、岩盤浴

アクセス：（電車）JR熱海駅よりお車で約15分／来宮駅より送迎有（要予約）／伊豆東海バスにて『大石原』下車後、徒歩約3分

（車） 東名高速道路＋小田原厚木道路～小田原西IC～真鶴ブルーライン＋熱海ビーチライン

公式サイト： https://www.atami-tensui.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/atami_tensui

◆熱海風雅

伊豆の旬の食材を使用したフレンチや絶景を愉しめる温泉旅館。館内には岩盤浴（女性専用）やライブラリー、屋上テラスなどコンテンツも充実。

ナチュラルIZUフレンチ大浴場女性専用岩盤浴海と空に浮かぶテラス

梅まつりプラン：【春イチ押し×熱海梅園】梅まつりチケット＆ワンドリンク特典の春得プラン＜スタンダードコース★雅＞

価格：16,500円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

ご予約・詳細： https://x.gd/7lwOk

熱海風雅｜概要



住所：〒413-0032静岡県熱海市梅園町16-8

TEL：0570-003-141 部屋数：40室

館内設備： レストラン、大浴場、岩盤浴、アミューズメントルーム、テラス、ライブラリー

アクセス：熱海駅よりお車にて約１5分、来宮駅より送迎あり※要予約

公式サイト： https://www.atami-fuga.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/atami_fuga

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、

株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館サイト。

「ゆとりろ」「風雅」「天翠」などをはじめとした、個性的なホテル・旅館を全国約40か所で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式Ｘ：https://twitter.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

クリエイティブデザインユニット

メディアソリューショングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/