『いしよわちゃん』初となるキャラクターブックが3月4日に発売！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 千田洋史、以下サンエックス)は、昨年3月にデビューし、SNSで話題を集めているサンエックスキャラクター「いしよわちゃん」の初の書籍となる『いしよわちゃん 明日のじぶんにまかせます』が、株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛、以下KADOKAWA)より、2025年3月4日(火)に発売されることをお知らせします。本書籍は1月14日(火)よりECサイトや全国の書店にて予約が開始されます。

まんがやイラストがXで大人気の「いしよわちゃん」。

「いしよわちゃんってわたしかも…?」と、いしのよわい日々を送るいしよわちゃんに共感する声がSNSで続出しています。

Xのフォロワー数は、2025年1月現在6万人を突破しました。

\「Made in サンエックス」企画からデビュー!/

~いしよわちゃんについて~

三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃうイヌ。

意志が弱いせいかまっすぐだった耳やしっぽもだんだん垂れてきちゃった...。

口癖は「明日こそ」。

~Made in サンエックスとは?~

あのコもそのコも実はサンエックス!

100%オリジナルキャラクターにこだわるサンエックスのひとがつくるキャラクタープロダクト。

~キャラクターブック『いしよわちゃん 明日のじぶんにまかせます』3月4日発売!~

Xで投稿している内容に、新規コンテンツも加えたファン待望のキャラクターブックです。

いしよわちゃんのおしごと、おうちじかん、推し活事情がまるわかり!いしよわちゃんのオフィス愛用品や、1日のスケジュールも大公開。

意志が強くストイックな同僚、いしつよちゃんも登場します。

たくさんのイラスト、ショートまんがを楽しめる特別な書籍です。勢いが止まらないいしよわちゃんに、今後もぜひご注目ください!

<もくじ>

第1章 おしごと/第2章 おうちじかん/第3章 日常/第4章 いしよわちゃんといしつよちゃん

<内容紹介>

・オフィス、オフィス愛用品、おへやなどを大公開

・Short Story「いしよわちゃんのバレッタ」「いしつよちゃんのリボン」他収録

・あの人気キャラのお悩み相談室

・Xで大人気!実写いしよわちゃん

<書籍概要>

書名:いしよわちゃん 明日のじぶんにまかせます

監修:サンエックス株式会社

定価:1,430円(本体1,300円+税)

発売日:2025年3月4日(火)

判型:四六判変形

ページ数:128ページ

ISBN:978-404-607196-5

発行:株式会社KADOKAWA

~キャラクター紹介~

【いしよわちゃん】

三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃうイヌ。

意志が弱いせいかまっすぐだった耳やしっぽもだんだん垂れてきちゃった…。

口癖は「明日こそ」。

【いしつよちゃん】

いしよわちゃんの同僚。意志が強くストイック。

首のリボンは1年間、コツコツお金を貯めて買ったらしい。

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/(https://www.san-x.co.jp/company/))

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.