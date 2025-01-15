【新商品】「ぼく、シマエナガ。ステーショナリー 第二弾 ～シマエナガがいっぱい～」販売開始＆記念キャンペーンを実施します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：市川 隆史）は、2025年1月20日（月）シマエナガの日を記念し「ぼく、シマエナガ。ステーショナリー第二弾 ～シマエナガがいっぱい～」を2025年1月22日（水）から一部の郵便局店頭および「郵便局のネットショップ」で販売開始します。また、全国の取扱い販売店、オンラインショップでも順次販売開始いたします。さらに、X（旧Twitter）にて豪華セットが抽選で当たる販売記念キャンペーンを実施します。

シマエナガがいっぱい！！

シマエナガの魅力が伝わる写真投稿でお馴染み、「ぼく、シマエナガ。」監修のオリジナルグッズの第二弾が登場！

新たに描きおろされた愛らしいシマエナガイラストをふんだんに使用しています。

白いもふもふのシマエナガがいっぱいの可愛さ溢れるアイテムばかりです！

「ぼく、シマエナガ。」とは

シマエナガを撮り続ける写真家「やなぎさわごう」氏が運営する、X(旧Twitter)の人気アカウント「ぼく、シマエナガ。」。北海道に生息する雪の妖精シマエナガの魅力を日々余すことなく伝え、現在ではフォロワー数73.8万人を超える。(※2025年1月15日現在)

【商品の概要】

ぼく、シマエナガ。もふもふ巾着袋

●商品サイズ：約W170×H150×奥行約110ｍｍ

●素材：ポリエステル100%

●商品価格（消費税込み）：1,980円

ぼく、シマエナガ。しおり付きブックカバー

●商品サイズ：約W245×H160mm

●仕様：文庫本サイズ W105×H148（厚さ約2.5cmまで対応）

●素材：PVC

●商品価格（消費税込み）：1,400円

ぼく、シマエナガ。スクエアリングノート

●商品サイズ：約W128×H140mm

●仕様：本文5mm方眼入り/140ページ（70枚）

●素材：紙・金属

●商品価格（消費税込み）：830円

ぼく、シマエナガ。もふもふフラットファイル

●商品サイズ：約W198×H106mm

●素材：PP

●商品価格（消費税込み）：550円

ぼく、シマエナガ。スティックマーカーセット

●商品サイズ：約W120×H120mm（折りたたみ時 W120×H57×厚み約5mm）

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：680円

ぼく、シマエナガ。デコレーションシール

●商品サイズ：約W140×H205mm（シールシートサイズ W140×H175mm）

●仕様：シール20ピース×2シート入り

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：390円

■販売情報

【販売場所】

●全国約700の郵便局

（詳細はこちら→https://www3.jp-ts.jp/Syohin_Msg/upload/master/266/list(shimaenaga)_20250115.pdf）



●「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress61767/

●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

●全国の取扱い販売店

※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。

【販売開始日】

●全国約700の郵便局：2025年1月22日（水）



●「郵便局のネットショップ」：2025年1月22日（水）

※「郵便局のネットショップ」では、同日午前0時15分から販売を開始します。

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。

●フタバオンラインショップ：2025年1月22日（水）

●全国の取扱い販売店：2025年1月下旬～順次販売開始

■キャンペーン概要

販売記念プレゼントキャンペーン

今回のグッズ全種セットが抽選で3名様に当たる！フタバ株式会社のXアカウントをリポスト＆フォローをするだけで応募完了！この機会に是非参加してみませんか？

キャンペーン投稿は1月22日(水)18:00よりX（旧Twitter）にて投稿いたします！

フタバ株式会社公式Xアカウント：https://x.com/Futaba_product

【応募方法】

１. ＠Futaba_product(https://x.com/Futaba_product) をフォロー

２. キャンペーン投稿をリポスト

【応募期間】

2025年1月22日（水）18：00～2025年1月29日（水）

※期間終了後、1週間以内に抽選いたします。

※当選者にDMにてお知らせいたします。その際、配送先をお教えいただく形になります。

【当選人数】

3名様

【当選賞品】

もふもふ巾着袋×１、しおり付きブックカバー×１、スクエアリングノート×１、もふもふフラットファイル×１、スティックマーカーセット×１、デコレーションシール×１

【キャンペーン参加の注意事項】

・本キャンペーンは期間中にリポストをしていただいた方が抽選対象となります。

また抽選時に未フォローの場合、対象外となりますのでご注意ください。

・複数のアカウントで応募した場合、当選資格を失います。

・当選者にはDMにてお知らせさせていただきます。

・発送時に使用する情報は本キャンペーン以外では利用致しません。

・景品の配送先は日本国内に限ります。

・景品の転売、換金、譲渡等の目的でのご応募はご遠慮ください。

・本キャンペーンについてのお問合せはフタバ株式会社までご連絡ください。

■フタバ株式会社概要

発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役 市川 隆史

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）