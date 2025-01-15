口コミコム運営のmov、シリーズB資金調達をクローズ。累計調達金額が50億円を突破

株式会社mov

店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」および業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、このたび株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社みずほ銀行、株式会社静岡銀行よりシリーズBラウンドにおけるデットファイナンスを実施し、シリーズB全体をクローズしたことをお知らせいたします。

これによりシリーズBラウンド全体での調達額は総額30億円に達し、当社の累計調達額は50億円を突破いたしました。

■ 資金調達の概要

調達金額：

約30億円 （シリーズB全体）

資金使途：

既存事業のさらなる伸長を見据えた組織基盤の強化。具体的には、AI機能含むプロダクト改善のための開発体制強化、セールス、およびマーケティング領域の強化など。

詳細は以下のリンクも参照ください

■ 直近の事業概況について

- シリーズB ファーストクローズ- - https://mov.am/news/press/8741/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://mov.am/news/press/8741/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)- シリーズB セカンドクローズ- - https://mov.am/news/press/9171/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://mov.am/news/press/9171/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)

movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命とし、以下の2つの事業を展開しています

- 店舗支援事業：店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」の運営- インバウンド支援事業：業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営とインバウンド専業のコンサルティングサービス

「口コミコム」は国内外21サイトとの連携により、多面的な店舗情報管理やMEO対策を提供しております。また、Google「AI スタートアップ プログラム」の採択を受け、AIを活用した業務効率化や分析機能を強みとしております。

さらにインバウンドオプションにより、海外媒体を含む多言語での店舗情報管理や口コミ分析にも対応しており、インバウンド市場が急回復するなか大きな反響をいただいております。

このような背景があり「口コミコム」は飲食店や小売店だけでなく自治体と連携するなど、様々な業種業界、企業規模のお客様にご導入いただいています。

■ 業務提携実績

movでは既存株主や外部媒体との業務提携を推進しております。

- 株式会社NTTドコモ：dポイント・d払い加盟店向けに「ドコモ パートナーフリープラン」の提供- - https://mov.am/news/press/7732/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://mov.am/news/press/7732/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)- 美団：「大衆点評」と公式パートナー契約締結- - https://mov.am/news/press/7852/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://mov.am/news/press/7852/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)- Google：Google for Startups クラウド プログラム「AI スタートアップ プログラム」採択- - https://mov.am/news/press/8174/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://mov.am/news/press/8174/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)- 株式会社カカクコム：「食べログ」と公式連携開始- - https://mov.am/news/press/8006/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://mov.am/news/press/8006/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)- LINEヤフー株式会社：「Yahoo!プレイス」と公式連携開始- - https://mov.am/news/press/8182/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://mov.am/news/press/8182/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)

その他、既存株主である事業会社とも多面的な事業提携を進めております。

■ 株式会社mov 代表取締役 渡邊 誠からのコメント

この度の資金調達にあたり、口コミコムやインバウンドコンサルティングをご活用いただいている事業者の皆様、投資家の皆様、そして日々共に挑戦を続けている社内のメンバーをはじめ、すべてのステークホルダーの皆様に心より感謝申し上げます。

movは10周年を迎える節目の年に、累計調達額50億円、日本初(*1)となる日本の通信キャリアおよびIT系CVC4社からの出資を実現しました。また、従業員数が100名を超えるなど、数多くのマイルストーンを達成できたことを大変嬉しく思います。

さらに、2024年はインバウンド消費が過去最高の8兆円に迫る勢いで成長しており、コロナ禍を経てインバウンド市場が完全復活する節目の年となりました。このような市場の追い風と資金調達を受け、movでは「店舗支援事業」と「インバウンド支援事業」の両輪で全国の店舗事業者様を支援し、さらなる成功事例の創出に尽力してまいります。

引き続き、皆様からのご支援、ご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

*1 mov調べ（2024年10月2日現在）

■ 採用について

今回の資金調達のタイミングで採用サイトをリニューアルいたしました。事業のさらなる伸長を見据えて、全職種において積極的にメンバーを募集しています。最新の採用情報は下記の採用サイトをご確認ください。

https://recruit.mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://recruit.mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)

■ 口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミサイトの一括管理ツール」です。

Google マップをはじめとした地図アプリやグルメサイト、口コミサイトでの店舗情報を整理し一括更新できるので、店舗情報の更新・修正をする工数を削減できます。また、AIを活用したお客様の口コミ分析や口コミ返信サポートができ、口コミの情報を活かした店舗改善やGoogle マップ・口コミサイトからの集客数増加を支援します。

さらに、インバウンド需要向けに有効なサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備、口コミの言語別分析など、インバウンドにおけるMEO対策も可能となっております。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用いただいております。

【口コミコム導入 3つのポイント】

＜その1＞ 21サイトと連携！店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

Google マップなどの地図アプリや様々な口コミサイトに、お店の情報を更新したりMEO対策を実施していくのはとても大変な作業です。口コミコムは国内外の21サイトと連携しており、お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新すると、それぞれのサイトの店舗情報を一括・自動で更新できます。

また、口コミサイトや地図アプリ、SNSでクーポンの配布やセールの告知といった集客施策も一括配信できるので、セールやイベント、キャンペーンの告知など「お客様が来店したくなる施策」をまとめて配信できます。

＜その2＞ 口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

さまざまな口コミサイトに散らばっているお店の口コミを一元管理できます。また、口コミコムのアンケート機能を活用することでアンケート結果も集約して管理できます。

口コミや★の数分析といった最近の傾向を分析できるほか、集約した口コミをAI解析することが可能です。更に詳細分析として都道府県別や立地、フランチャイズ別で深掘りすることで、お客様の声をもとにした店舗改善を実施できます。

また、内容に困りがちな口コミの返信もAIがサポートするので、口コミ対応におけるお客様との円滑なコミュニケーションを実現します。

＜その3＞ インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムは、インバウンド対策において重要なGoogle マップや大衆点評を一括管理・運用できる国内唯一のツールです。多言語での情報整備や外国語の口コミ収集をすることで「訪日外国人の声」を分析し、インバウンドにおけるMEO対策が可能な唯一のツールです。

また、口コミコムを提供するmovは、国内最大級のインバウンド総合メディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をサポートします。

口コミコムをもっとくわしく見る

→ https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)

■ 業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」について

「訪日ラボ」は業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。国内事業者向けにインバウンドに関するデータや事例、ニュースやノウハウに至るまで様々な情報を配信しております。

また、インバウンド専業のコンサルティングチームではデジタルマーケティングを駆使した集客施策を中心に大手企業・自治体向けに多数の実績があり、観光庁より「インバウンドベンチャー」に選定。国内大手企業のほか、観光庁や自治体向けに多数の実績があります。

訪日ラボ

→ https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)

■ 会社概要

会社名：株式会社mov

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

URL：http://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(http://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)

事業内容：

口コミコムの運営

https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)

口コミアカデミーの運営

https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)

訪日ラボの運営

https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)

訪日コムの運営

https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=financing202501)