ラルフズ コーヒー、1/17(金)よりバレンタインコレクション 2025 イラストレーターfoxcoさんデザイン 期間限定パッケージで登場
ラルフズ コーヒーは、2025年1月17日(金)より、バレンタインコレクション2025「カフェトラックチョコレートバー」と「ボンボンショコラアソート」を発売。イラストレーターfoxcoさんとコラボレーションした期間限定パッケージで全国15拠点の百貨店とラルフズ コーヒー店舗にてお取り扱いたします。
2025年の新作はラルフズ コーヒー トラックのシルエットをチョコレートバーにした「カフェトラックチョコレートバー」。ビターとミルクチョコレートをベースにした、「ライスパフ」、「キャラメリゼアーモンド」、「ピスタチオ＆クランベリー」、「オレンジ＆レモン」の４種類のフレーバーで展開します。
カフェトラックチョコレートバー
ライスパフ 3,024円
キャラメリゼアーモンド&ダークチョコレート 3,240円
ピスタチオ&クランベリー&ミルクチョコレート 3,456円
オレンジ&レモン&ダークチョコレート 3,456円
※すべて税込
ラルフズ コーヒーのアイコニックなモチーフ「ラルフズカップ」「バリスタベア」に新モチーフ「ラテアート」が加わった、「ボンボンショコラアソート」(6P)も登場。クラシックなキャラメルとビターに加え、ヘーゼルナッツ、宇治抹茶、ラルフズ コーヒー、カフェラテ、マンゴーパッション、ラズベリー、ココナッツの個性豊かな9種類のフレーバーを「クラシック」、「ラルフズ コーヒー」、「フルーティー」の３種類のアソートでご提案します。ラルフズ コーヒー店舗では「ボンボンショコラアソート」(3P)も販売します。
ボンボンショコラアソート(6P)
クラシック(キャラメル/ビター/ヘーゼルナッツ) 3,672円
ラルフズ コーヒー(宇治抹茶/ラルフズ コーヒー/カフェラテ) 3,672円
フルーティー(マンゴーパッション/ラズベリー/ココナッツ) 3,672円
※すべて税込
下記の期間、オリジナルチョコレートと共に、ラルフズ コーヒー オリジナルグッズも全国の百貨店でご購入いただけます。
百貨店販売スケジュール
大丸札幌 1/17（金）～ 2/14（金）、あべのハルカス近鉄本店 1/17（金）～ 2/14（金）、松坂屋名古屋 1/18（土）～ 2/14（金）、そごう横浜 1/23（木）～ 2/16（日）、横浜高島屋 1/21（火）～ 2/14（金）、阪神梅田本店 1/22（水）～ 2/14（金）、大丸神戸 1/22（水）～ 2/14（金）、鶴屋百貨店 1/25（土）～ 2/14（金）、阪急うめだ本店 1/22（水）～ 1/28（火）、岩田屋本店 1/28（火）～ 2/14（金）、日本橋三越本店 1/29（水）～ 2/14（金）、日本橋高島屋 1/29（水）～ 2/14（金）、藤崎仙台 1/30（木）～ 2/14（金）、ジェイアール名古屋タカシマヤ 2/1（土）～ 2/14（金）、伊勢丹新宿 2/8（土）～ 2/14（金）
foxcoさんプロフィール
ロンドンを拠点に活動するイラストレーター、アーティスト。ブランドとのコラボレーション、広告、パッケージデザインなど国内外問わず幅広く活動。
2025年1月8日（水）～19日（日）、東京・青山スパイラルガーデンにて、自身最大規模となる初のインスタレーションを含む個展“The Longest Night”を開催。
同展示のオリジナルグッズを扱うポップアップストアを京都・新風館にて2025年1月24日（金）～26日(日)開催予定。
ウェブサイト：foxco-illustrations.com
公式オンラインショップ：foxcoshop.com
Instagram：＠foxco_kaori
ラルフズ コーヒー 店舗
ラルフズ コーヒー 表参道
ラルフズ コーヒー ルミネ新宿
ラルフズ コーヒー ニュウマン横浜
ラルフズ コーヒー レイヤード久屋大通パーク
ラルフズ コーヒー 京都BAL
ラルフズ コーヒー 三井アウトレットパーク 大阪門真
ラルフズ コーヒー 心斎橋