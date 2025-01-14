『ダンガンロンパ』『極限脱出』シリーズのクリエイター陣が挑む完全新作ゲーム『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』アニメイト限定セットが発売!

株式会社アニメイトホールディングス

△ジャケット△＜アニメイト限定セット＞アクリルキーホルダー 17体セットアニメイト限定セットの購入はこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2945986/

株式会社アニメイトは、Nintendo Switch版『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』のアニメイト限定セットを2025年4月24日に発売いたします。



『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』（企画：トゥーキョーゲームス、開発：メディア・ビジョン、販売：アニプレックス）とは、小高和剛氏（代表作：『ダンガンロンパ』シリーズ）と打越鋼太郎氏（代表作：『極限脱出』シリーズ）が初めてタッグを組んだ“極限×絶望”の完全新作アドベンチャーゲーム。マルチエンディングを採用した本作は、「最終防衛学園」に集められた主人公・澄野拓海たち15名の生徒が、異能の力「我駆力（がくりょく）」を駆使し、正体不明の敵「侵校生」の襲撃から、100日間にわたって命がけの防衛戦争を行うストーリーとなっています。

アニメイトで本商品を購入すると、アニメイト特典として「マイクロファイバーミニクロス」が手に入る他、アニメイト限定セットには「アクリルキーホルダー 17体セット」が付いてきます。

アニメイト秋葉原1号館では、1月14日～1月27日の期間限定で、店舗入り口に大型告知が登場しますので、こちらもお見逃しなく！

■商品情報

『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』

発売日：2025年4月24日

価格：＜通常版＞7,700円（税込）

＜アニメイト限定セット＞16,500円（税込）

仕様：＜アニメイト限定セット＞「アクリルキーホルダー 17体セット」付き

アニメイト特典：マイクロファイバーミニクロス

予約特典（全法人対象）：小高和剛監修オリジナル書き下ろし小説

△＜アニメイト特典＞マイクロファイバーミニクロス

■関連施策情報

アニメイト秋葉原1号館の入り口大型告知

展開期間：2025年1月14日～1月27日

展開場所：アニメイト秋葉原1号館入り口ガラスドア

※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)Aniplex, TooKyo Games

■関連URL

『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』アニメイト通販商品ページ

アニメイト限定セット(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2945986/)

通常版(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2945984/)

『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』公式サイト(https://hundred-line.com/)

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。