最大10mまで長さ調整が可能！直線的な配線作業に最適なジョイントタイプの通線ワイヤーを1月15日に発売

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サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、グラスファイバー製で強度や不燃・絶縁性に優れており、繋ぎ合わせることで最大10mまで長さを調整できる通線ワイヤー「500-LAN-TL4」を発売しました。





おすすめポイント


・繋ぎ合わせることで最大10mまで長さ調整が可能


・強度に不燃性、絶縁性に優れたグラスファイバー製


・作業や持ち運びに便利な先端アタッチメントと収納ケース付き



掲載ページ


通線ワイヤー 通線ロッド ジョイントタイプ 1m 10本セット 最大10m ロッド径4mm グラスファイバー製 配線通し 配線ガイド 先端アタッチメント付き 持ち運び 収納ケース付き


型番：500-LAN-TL4　販売価格：3,891円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-LAN-TL4



●直線的な配線作業


1mの通線ワイヤーが10本入りでつなぎ合わせることで最大10mまで長さを調整することができます。また、まきぐせのないワイヤーのため直線的な配線作業に便利です。曲げにも対応しているので、天井や壁の中でも配線可能です。





●安心のグラスファイバー製


強度・不燃性・電機絶縁性に優れたグラスファイバー製を採用。安心して配線作業に使用できます。




●6種類の先端金具付き


先端金具が6種類付属しているので、用途に応じて選べます。




●便利な付属品


用途に応じて選べる6種類の先端金具と、持ち運び・管理に便利な収納ケース付き。別途アタッチメントなどの購入の必要が無く経済的です。






使い方


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C7IkSWPPgoc ]


製品仕様





サンワダイレクト各店掲載ページ


サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-LAN-TL4


サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-lan-tl4/


サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


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サンワダイレクトau Pay マーケット店


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サンワダイレクト関連商品掲載ページ


通線ワイヤーの商品一覧を見る


https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007017003006



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社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い




■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。