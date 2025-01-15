最大10mまで長さ調整が可能！直線的な配線作業に最適なジョイントタイプの通線ワイヤーを1月15日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、グラスファイバー製で強度や不燃・絶縁性に優れており、繋ぎ合わせることで最大10mまで長さを調整できる通線ワイヤー「500-LAN-TL4」を発売しました。
おすすめポイント
・繋ぎ合わせることで最大10mまで長さ調整が可能
・強度に不燃性、絶縁性に優れたグラスファイバー製
・作業や持ち運びに便利な先端アタッチメントと収納ケース付き
掲載ページ
通線ワイヤー 通線ロッド ジョイントタイプ 1m 10本セット 最大10m ロッド径4mm グラスファイバー製 配線通し 配線ガイド 先端アタッチメント付き 持ち運び 収納ケース付き
型番：500-LAN-TL4 販売価格：3,891円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-LAN-TL4
●直線的な配線作業
1mの通線ワイヤーが10本入りでつなぎ合わせることで最大10mまで長さを調整することができます。また、まきぐせのないワイヤーのため直線的な配線作業に便利です。曲げにも対応しているので、天井や壁の中でも配線可能です。
●安心のグラスファイバー製
強度・不燃性・電機絶縁性に優れたグラスファイバー製を採用。安心して配線作業に使用できます。
●6種類の先端金具付き
先端金具が6種類付属しているので、用途に応じて選べます。
●便利な付属品
用途に応じて選べる6種類の先端金具と、持ち運び・管理に便利な収納ケース付き。別途アタッチメントなどの購入の必要が無く経済的です。
使い方
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C7IkSWPPgoc ]
製品仕様
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-LAN-TL4
サンワダイレクト楽天市場店
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サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
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サンワダイレクトau Pay マーケット店
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サンワダイレクトAmazon店
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サンワダイレクト関連商品掲載ページ
通線ワイヤーの商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007017003006
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社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
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TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。