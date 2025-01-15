和の香りアロマブランド“hana to mi（ハナトミ）”、フランスで開催の世界最高峰インテリア＆デザイン国際見本市『メゾン・エ・オブジェ パリ2025年1月展』に出展

株式会社フレーバーライフ社

アロマテラピー総合企業の株式会社フレーバーライフ社（本社：東京都国分寺市、代表取締役：興津秀憲）は、展開するアロマブランド「hana to mi（ハナトミ）」を、グローバル展開を目的として、フランスで開催されるメゾン・エ・オブジェ・パリ2025年1月展（2025年1月16日～1月20日）に出展いたします。

初出展した昨年2024年1月展では、香りの本場フランスでも独自性のある日本の香りとして、世界中のバイヤーから注目を浴び、今回が2度目の出展となります。

■公式ブランドWEB 出展情報

https://hana-to-mi.jp/maisonobjet2025/

●「hana to mi」ブランド説明

「調える香り」をコンセプトに、香りの力で、心と体をより調和のとれたバランスに導くホリスティックアロマブランドです。香りは、日本の自然から享受する和精油（日本産精油）と、日々の体調管理に役立てる洋精油を融合。アロマテラピーをカジュアルに使えるコスメからインテリア雑貨まで、暮らしを豊かにするアイテムをご提案いたします。

●メゾン・エ・オブジェ・パリ（MAISON&OBJET PARIS）とは

フランスのパリで開催されるインテリアやデザインに関する世界最高峰の国際見本市です。

世界各国から約2,500ものブランドが集結し、発信される最新トレンド情報は世界中に駆け巡ります。

●ブースの見どころ

１．「香りを楽しめる体験型ブース」

和精油を基調とした六種（むくさ）の香り、「baika梅花」「kayo荷葉」「jiju侍従」「kikka菊花」「rakuyo落葉」「kurobo黒方」を実際に香って体験できます。

また、ボディオイルを試せるオイルサーバーをご用意しております。

２．「サステナブル素材・オール段ボールのブース」

ブースデザインは、環境負荷低減に意識を向けた、繰り返し使えて、最終的にリサイクル可能な段ボール素材を採用。自然との共生を大切にするhana to miならではの世界観を創り出しています。

３．「ウェルビーイング＆ビューティー」セクターに出展

世界中で急速に注目を集めている「ウェルビーイング」は、メゾン・エ・オブジェ・パリにおいても、2024年1月展に新設された注目のセクター。hana to miは、昨年に引き続き同セクターに出展いたします。

●メゾン・エ・オブジェへの出展品

▲アロマティックディフューザー105mL エコ素材・杉間伐材をリードスティックとして採用▲エッセンシャルオイル3mL 天然精油100%

【インテリア商品】4種15SKU

＜アロマティックディフューザー(https://hana-to-mi.jp/product/#:~:text=%E8%AA%BF%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%84%E6%99%82%E3%81%AB-,aromatic%20diffuser,-105mL)＞105mL 4種

＜アロマティックミスト(https://hana-to-mi.jp/product/#:~:text=%E8%AA%BF%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%84%E6%99%82%E3%81%AB-,aromatic%20mist,-200mL)＞200mL 3種

＜エッセンシャルオイル(https://hana-to-mi.jp/product/#:~:text=%E3%82%A3%E3%81%AA%E9%A6%99%E3%82%8A-,essential%20oil,-3mL)＞3mL 6種

＜信楽焼アロマストーン(https://www.flavorlife.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000630&search=%BF%AE%B3%DA%BE%C6&sort=)＞2種

▲オードトワレ23mL 天然精油のみで調和した香り▲ロールオンアロマ9mL 体温で香るオイルフレグランス

【化粧品】5種21SKU

＜オードトワレ【新商品】(https://hana-to-mi.jp/product/#:~:text=PRODUCT-,eau%20de%20toilette,-23mL)＞23mL 3種

＜ロールオンアロマ(https://hana-to-mi.jp/product/#:~:text=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AA%E9%A6%99%E3%82%8A-,roll%2Don%20aroma,-9mL)＞9mL 6種

＜ボディオイル(https://hana-to-mi.jp/product/#:~:text=%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%81%AA%E2%BE%B9%E3%82%8A-,body%20oil,-10mL)＞10mL 6種

＜ハンドクリーム(https://hana-to-mi.jp/product/#:~:text=%E8%AA%BF%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%84%E6%99%82%E3%81%AB-,hand%20cream,-40g)＞40g 3種

＜ハーブバスソルト(https://hana-to-mi.jp/product/#:~:text=%E9%AB%98%E4%BF%9D%E6%B9%BF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-,herb%20bath%20salt,-40g)＞40g 3種

●hana to miの受賞歴

▶メゾン・エ・オブジェ・パリ2024年1月展「WHAT’S NEW? IN RETAIL」にて

hana to miロールオンアロマ、ハンドクリーム、リードディフューザーが選出。

▶「Pentaward（ペントアワード）」ベルギー発祥の国際的なパッケージデザインのコンペティションにて2022年BRONZE AWARDを受賞。（デザイン｜さるいのデザイン合同会社）

●メゾン・エ・オブジェ・パリ1月展 出展概要

会場 ：Paris Nord Villepinte Exhibition Centre

所在地 ：ZAC Paris Nord 2,93420 Villepinte,Paris

セクター：WELL BEING＆BEAUTY

ブース ：ホール2 G24

開催期間：2025年1月16日（木曜）～2025年1月20日（月曜）

URL ：https://www.maison-objet.com/en/paris/visit

●株式会社フレーバーライフ社について

自然の香りの力を通じて、すべての人へ、笑顔のある心豊かな未来を創造します。

【会社概要】

社名 ：株式会社フレーバーライフ社

本社所在地 ：〒185-0012 東京都国分寺市本町4-1-12

代表取締役 ：興津 秀憲

事業内容 ：天然精油・アロマ商品の輸入、製造、販売、店舗・スクール運営

設立 ：1996年12月

資本金 ：1,000万円

会社HP ：https://www.flavorlife.co.jp/

ブランドURL：http://hana-to-mi.jp

Instagram ：@hanatomi.jp

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社フレーバーライフ社 お客様相談窓口

TEL ：0120-907-187

MAIL ：info@hana-to-mi.jp(https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1611545636KPSYLaYd)

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社フレーバーライフ社 担当：西

TEL ：042-323-2677

FAX ：042-325-2803

MAIL ：info@hana-to-mi.jp(https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1611545636KPSYLaYd)