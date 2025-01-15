【1/24開催・無料ライブ配信】【国家戦略特区】「デジタル田園健康特区フォーラム　日本の未来を変える力が地方(ここ)にあるin加賀」開催

加賀市

国家戦略特区の一つである「デジタル田園健康特区」は、地理的に離れた３つの自治体（石川県加賀市・長野県茅野市・岡山県吉備中央町）が広域的に連携しつつ、大学や医療機関、関連事業者等との強い連携のもと、規制・制度改革とデジタル技術の活用により、健康・医療分野を中心に地域の課題解決に向けた取組を進めています。

本フォーラムでは、これまでの取組の理解促進・機運醸成を目的として、地域住民や関係者等が一堂に会し意見交換を行い、またその成果の横展開に向けて、全国の自治体や関連事業者等に情報発信するため、石川県加賀市を会場として「デジタル田園健康特区フォーラム 日本の未来を変える力が地方(ここ)にあるin加賀」を開催します。

開催概要

●日 時：令和７年１月24日（金） 13：30～16:20

●会 場：加賀市イノベーションセンター

（加賀市大聖寺八間道65番地 かが交流プラザさくら３階）

●主 催：内閣府

●共 催：加賀市、茅野市、吉備中央町

●パネルディスカッション登壇者

加賀市長 宮元 陸 加賀市アーキテクト 唐澤 剛

茅野市長 今井 敦 茅野市アーキテクト 須田 万勢

吉備中央町長 山本 雅則 吉備中央町アーキテクト 那須 保友

吉備中央町アーキテクト 牧 尉太

順天堂大学客員教授（情報センター本部）、NPO法人 TeamNET理事長、

前国家戦略特区ワーキンググループ委員 阿曽沼 元博

内閣府地方創生推進事務局 審議官 安楽岡 武

●開催方法：現地参加及びオンライン配信

●申込方法：以下のWEBサイトより参加登録ください

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/supercityforum2025/index.html