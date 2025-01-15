【1/24開催・無料ライブ配信】【国家戦略特区】「デジタル田園健康特区フォーラム　日本の未来を変える力が地方(ここ)にあるin加賀」開催

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加賀市

　国家戦略特区の一つである「デジタル田園健康特区」は、地理的に離れた３つの自治体（石川県加賀市・長野県茅野市・岡山県吉備中央町）が広域的に連携しつつ、大学や医療機関、関連事業者等との強い連携のもと、規制・制度改革とデジタル技術の活用により、健康・医療分野を中心に地域の課題解決に向けた取組を進めています。


　本フォーラムでは、これまでの取組の理解促進・機運醸成を目的として、地域住民や関係者等が一堂に会し意見交換を行い、またその成果の横展開に向けて、全国の自治体や関連事業者等に情報発信するため、石川県加賀市を会場として「デジタル田園健康特区フォーラム　日本の未来を変える力が地方(ここ)にあるin加賀」を開催します。


開催概要

●日　　時：令和７年１月24日（金）　13：30～16:20


●会　　場：加賀市イノベーションセンター


　　　　　　　（加賀市大聖寺八間道65番地　かが交流プラザさくら３階）


●主　　催：内閣府


●共　　催：加賀市、茅野市、吉備中央町


●パネルディスカッション登壇者


加賀市長　　　宮元 陸　　　加賀市アーキテクト　　　唐澤 剛


茅野市長　　　今井 敦　　　茅野市アーキテクト　　　須田 万勢


吉備中央町長　山本 雅則　　吉備中央町アーキテクト　那須 保友


吉備中央町アーキテクト　牧 尉太


　　　 順天堂大学客員教授（情報センター本部）、NPO法人 TeamNET理事長、


前国家戦略特区ワーキンググループ委員　阿曽沼 元博


内閣府地方創生推進事務局　審議官　安楽岡　武


　●開催方法：現地参加及びオンライン配信


　●申込方法：以下のWEBサイトより参加登録ください


　　https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/supercityforum2025/index.html