ZARAが日本発アウトドアブランド「and wander」と初のコラボレーション

and wander x ZARA

この度ZARAは、日本発のアウトドアブランド「and wander」との初のコラボレートコレクションを発表します。2011年に池内啓太と森美穂子によって設立されたand wanderは、アウトドアでの自由な探究心を刺激するウェアやアクセサリーを手掛けるブランドです。機能性と解放感を追求した精密なデザインで知られ、自然とのつながりを大切にする人々に向けて、新たな

ファッションの可能性を提案してきました。

今回のコラボレーションでは、リラックスした冬のひとときを楽しく、快適に過ごせるウィメンズウェアコレクションを展開します。機能的なテクニカルファブリックを使用した保温性の高いパデッドのロング&ショートジャケットやブーツ、柔らかい触り心地のトートバッグ、 ヒップバッグなどがラインナップに加わります。

さらに、撥水性のある軽量ナイロンのロングコート、アノラックジャケット、スリップドレス、パンツは、アウターの下に着られるミッドレイヤーとしても活躍します。また暖かいフリースアイテムも展開し、ブランドのシグネチャーであるジップポケット付きのニットウェアやニットパンツは、快適さと包み込まれるような着心地を提供します。

このコレクションは、山での1日の散策を終え、自然の美しさや新鮮な空気を満喫したあと、暖かく居心地の良い冬の山小屋で過ごす時間をイメージしてデザインされています。and wanderの機能的なデザインは、外での発見が心の安らぎに変わるように、自由な時間をリラックスしながら楽しむサポートをします。

"Alone, far in the wilds and mountains, I hunt,

Wandering, amazed at my own lightness and glee;

In the late afternoon choosing a safe spot to pass the night

Walt Whitman " - ウォルト・ホイットマン

どんな風景や場所を探検する時でも、このZARAとand wanderのコレクションは、自由な楽しさや好奇心、そして心の平穏を大切にする気持ちを表現しています。

「and wander x ZARA」は、1月16日(木)より一部店舗および公式オンラインストアにて発売いたします。

<and wander x ZARA コレクション ポップアップ>

1月16日(木)~1月25日(土)まで、ZARA銀座店(東京都中央区銀座7丁目9-19/営業時間:10:00-21:30)にて、今コレクションの世界観を表現したポップアップが開催されます。

ABOUT and wander

「山や自然の中でも街と同じようにファッションを楽しみたい」と考えた2人のデザイナー、池内啓太と森美穂子によって2011年に設立され、感性を刺激するモード感とアウトドアウェアとしての実践的な機能性を追求したものづくりを展開。

ABOUT ZARA

ZARAは、グローバルファッション企業であるインディテックスグループの筆頭ブランドで、200以上の市場で店舗とオンラインが統合されたプラットフォームを展開中。ZARAとインディテックスは、イノベーション、サステナビリティ、およびカスタマーサービスを中心に捉えたビジネスモデルをもとに2040年にはクライメート・ニュートラルの達成を掲げています。