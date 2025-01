【新機能リリース】ALL GRIT、開封率の高いSMS配信でもLINE友だち登録を誘致！電話番号のみの顧客にも積極的アプローチを実現｜LINE運用による住宅・不動産業界向けMAツール

ギバーテイクオール株式会社

ギバーテイクオール株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO 河野清博、以下当社)は、LINEを活用した住宅・不動産業界向けMAツール《ALL GRIT(オールグリット)》において、画期的な新機能をリリースしたことをお知らせいたします。

※MAツール(マーケティングオートメーションツール)とは…マーケティング施策を管理・自動化・効率化すること、およびそのツールのこと。

【電話番号のみの顧客リストにもアプローチ!LINE友だち登録→来場→成約へ】

当社の《ALL GRIT》は、LINE公式アカウントを効果的に運用することで、営業担当の工数を削減しつつ、効果的な集客活動や満足度の高い顧客応対を実現する、住宅業界に特化したMAツールです。

LINE友だち登録をしている顧客への対応だけでなく、友だち未登録顧客の情報も取り込むことができ、LINE友だち未登録の顧客へメールを送付して登録誘致を行うことも可能です。

これまで、LINE友だち未登録顧客への情報発信手段はメールのみでしたが、今回の機能アップデートでは、SMSでのメッセージ配信も行えるようになりました。

このため、電話番号のみの顧客情報に対しても積極的にアプローチを行うことができるようになり、開封率の高いSMSを使った営業活動の自動化が実現します。

LINE未登録顧客へのアプローチ手段が広がる

今回のアップデートにより、電話番号のみの潜在顧客リストにおいても効果的なアプローチが可能になりました。来場履歴はあるもののなかなかステータスが引き上がらなかった潜在顧客(LINE友だち未登録の友だち候補顧客)に対して、メールアドレスがない場合でもLINE友だち登録や来場への引き上げを実現することができます。

開封率の高いSMSでLINE友だち登録者数の増加をより強力に支援

SMSは顧客のスマートフォンなどに直接届き、情報到達率やメッセージ開封率が非常に高い伝達手段です。メールに比べて見落とされる可能性が低く、信頼性の高いさまざまなサービスでも使われています。

潜在顧客に対してSMSで情報を発信し、LINE公式アカウントの登録動線を作ることによって、LINE上での効率的・効果的な顧客応対を可能にします。《ALL GRIT》は、集客力だけでなく顧客満足度も向上させ、お問合せから成約後のアフターサポートに至るまで、業績UPと課題解決を末永く支援します。

◼️ALL GRITでできること

ALL GRIT by auka|https://allgrit.givertakeall.com/

ALL GRIT NEWS

https://allgrit.givertakeall.com/news/(https://allgrit.givertakeall.com/news/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes)

ALL GRITでできること :https://allgrit.givertakeall.com/features/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes

《ALL GRIT(オールグリット)》は、普及率・開封率の高いLINEの利点を最大限に活用してbot化することで、営業担当の工数を削減しつつ、効果的な集客活動や満足度の高い顧客応対を実現する、住宅業界に特化したMAツール(マーケテイングオートメーションツール)です。

住宅メーカー・工務店様は《ALL GRIT》を利用することで、自社のLINE公式アカウントに友だち登録をしている顧客に対して、そのリアクションやステージに合った営業活動を自動化することができます。お問い合わせ受注から成約に至るまでのシナリオを設定し、LINEを効果的に使って顧客のステージを引き上げ、成約率アップを実現することも可能です。

《ALL GRIT》は、イベント予約数アップから、資料請求ステージからのランクアップ、再来場案件の引き上げ、成約後のメンテナンス訪問受付、OB紹介・業者紹介の獲得まで、最適なタイミングで様々な応対を自動的に行います(対象:自社のLINE公式アカウントに友だち登録している顧客)。

さらには、公式LINEに友だち登録していない顧客の情報も《ALL GRIT》で一括管理し、公式LINE友だちに誘致する機能も提供しています。

普及率・開封率・利便性ともに高いLINEを活用して、住宅業界でこれまでアナログで行われていた属人的な集客・営業を自動化することで、安定した品質で効率的・効果的な営業活動を可能にします。

当社は、効率的な業績UPに必要なさまざまな機能を揃えてDX化したオールインワン型ツール《ALL GRIT》で、住宅メーカー・工務店様の集客・営業を支援いたします。

■パートナーになっていただける、住宅業界にクライアントを抱える企業様を募集しています

住宅業界におけるコンサルティング会社、HP制作会社、SNS運用会社など、顧客獲得や業績向上に課題を持つ住宅メーカー・工務店様をクライアントに抱える企業様向けに、パートナーシッププログラムを行っています。

▼パートナーシップ提携について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000036099.html/(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000036099.html/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes)

※ALL GRITは、アウカ来店プラスの新名称です。

▼企業様向けお問い合わせフォーム

https://allgrit.givertakeall.com/inquiry/(https://allgrit.givertakeall.com/inquiry/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes)

■当社会社概要

会社名: ギバーテイクオール株式会社

住所 : 東京都港区麻布十番1-5-26 3F

代表 : 代表取締役CEO 河野 清博

事業内容: オンライン住宅カウンター「auka」運営、LINE集客ツール「ALL GRIT by auka(旧:auka来店プラス)」開発・販売

設立 : 2017年2月

資本金: 2億1,151万円

従業員数: 20名(2025年1月現在)

株主: ジャフコグループ株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、マネックスベンチャーズ株式会社 他

ギバーテイクオール コーポレートサイト : https://givertakeall.com/

auka プロダクトサイト: https://auka.givertakeall.com/product_auka/

ALL GRIT by auka プロダクトサイト: https://allgrit.givertakeall.com/