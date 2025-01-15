「SDGs北海道セミナー2025」を開催します(1月28日)
北海道
SDGs北海道セミナー2025 リーフレット
SDGsの理解促進と取り組みの裾野の拡大に向けて、「SDGs北海道セミナー2025 教育を起点にみんなでつくる新たな地域・社会 ～課題先進地の地域だからできること～」を開催します。
１ 日 時：令和７年(2025年)１月28日(火) 14:00～16:00
２ 会 場：北海道大学 学術交流会館 講堂
※オンライン配信（Zoom）を含むハイブリッド開催
３ 参加対象：どなたでも参加可能 ※参加無料
４ 内 容
(1)基調講演「教育を起点にみんなでつくる新たな地域・社会
～課題先進地の地域だからできること～」
講師：中村 健吾 氏
（北海道大学広報・社会連携本部社会連携部門 特任准教授）
(2)トークセッション
ファシリテーター：中村 健吾 氏
パネリスト：
大辻 雄介 氏（北海道大空高等学校 校長）
宇井 直樹 氏（鹿追町教育委員会 学校教育課長）
安井 早紀 氏（東川町 School for Life Compath 共同代表）
鈴木 元太 氏（島根県立津和野高等学校（地域みらい留学参画校）卒業生）
５ 参加申込
(1)申込先URL https://www.harp.lg.jp/cLLbAfQ7
(2)申込期限 令和７年(2025年)１月23日（木）まで
※会場先着250名、オンライン先着900名
【問い合わせ先】
北海道総合政策部計画局計画推進課
TEL：011-206-6798
Mail：keikaku.suishin@pref.hokkaido.lg.jp
URL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sks/SDGs/208807.html
SDGs北海道セミナー2025 リーフレット