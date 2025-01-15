「SDGs北海道セミナー2025」を開催します(1月28日)

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北海道

　SDGsの理解促進と取り組みの裾野の拡大に向けて、「SDGs北海道セミナー2025　教育を起点にみんなでつくる新たな地域・社会　～課題先進地の地域だからできること～」を開催します。



１ 日　　時：令和７年(2025年)１月28日(火) 14:00～16:00


２ 会　　場：北海道大学 学術交流会館　講堂


　　　　　　　※オンライン配信（Zoom）を含むハイブリッド開催


３ 参加対象：どなたでも参加可能　　※参加無料



４ 内　　容


　(1)基調講演「教育を起点にみんなでつくる新たな地域・社会


　　　　　　　　～課題先進地の地域だからできること～」


　　　講師：中村 健吾 氏


　　　　　　（北海道大学広報・社会連携本部社会連携部門　特任准教授）


　(2)トークセッション


　　　ファシリテーター：中村　健吾　氏


　　　パネリスト：


　　　　大辻 雄介 氏（北海道大空高等学校　校長）


　　　　宇井 直樹 氏（鹿追町教育委員会　学校教育課長）　


　　　　安井 早紀 氏（東川町 School for Life Compath 共同代表）


　　　　鈴木 元太 氏（島根県立津和野高等学校（地域みらい留学参画校）卒業生）



５ 参加申込


　 (1)申込先URL https://www.harp.lg.jp/cLLbAfQ7


　 (2)申込期限　 令和７年(2025年)１月23日（木）まで


　　　　　　　　 ※会場先着250名、オンライン先着900名



【問い合わせ先】


　北海道総合政策部計画局計画推進課


　TEL：011-206-6798


　Mail：keikaku.suishin@pref.hokkaido.lg.jp


　URL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sks/SDGs/208807.html




SDGs北海道セミナー2025 リーフレット