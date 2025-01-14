プラザスタイルが運営する公式ECサイト『PLAZAオンラインストア』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入
EC商品検索・ハッシュタグ・リテールメディア広告・レビュー・OMOソリューションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(本社：東京都新宿区、以下プラザスタイル)が運営する公式ECサイト『PLAZAオンラインストア』にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されたことをお知らせいたします。
【プラザスタイルが運営する公式ECサイト『PLAZAオンラインストア』】
詳細を見る :
https://www.plazastyle.com/
プラザスタイルは、『PLAZA』をはじめとする直営店事業やフランチャイズ事業、ライセンス事業の計3つの事業を展開しており、常に新しい商品や他所にないモノを紹介し、独自の視点とスタイルで情報発信を続けている企業です。
プラザスタイルが運営する公式ECサイト『PLAZAオンラインストア』では、コスメ・ファッション・文具・お菓子など世界中からセレクトした多彩なアイテムを販売しており、お客さまに「HEARTS UP!」な買い物体験を提供しています。
この度、プラザスタイルが運営する公式ECサイト『PLAZAオンラインストア』にEC商品検索・サイト内検索エンジンが導入され、サイトの利便性改善やUX向上をサポートしています。
ファセットカウント機能によりUXを強化
「カテゴリ」や「入力中のワード」に基づいたファセットカウントの表示で、検索条件に一致するアイテム数を一目で確認することが可能となりました。この機能により0件ヒットによるがっかり体験を防止するほか、効率的な検索を実現するためUX向上に繋がります。
関連ワードや人気キーワードの表示でスムースな検索体験を提供
検索したキーワードと関連性の高いワードを表示する機能により、ユーザーは求めている商品をスムースに見つけることが可能となりました。また検索画面における人気キーワードの表示で新しい商品との出会いを促進し、サイト内回遊率の向上をサポートしています。
ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。
【公式SNS】
Xアカウント
[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント
[ https://www.facebook.com/zetacom ]
【デジタルマーケティングソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zetacx.com/zeta-search ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zetacx.com/zeta-hashtag ]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zetacx.com/zeta-ad ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zetacx.com/zeta-voice ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
[ https://zetacx.com/zeta-click ]
レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zetacx.com/zeta-recommend ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zetacx.com/zeta-basket ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zetacx.com/zeta-dmp ]
【IR最新動画】
【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す
[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]
【2024年12月期 第1四半期】中間業績2桁成長達成！全国でIR活動展開中/特許申請中の新サービスで更なる成長に期待！
[ https://youtu.be/yiheefvhWbY ]
【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！
[ https://youtu.be/Fh2R0D_1kc4 ]
【年初来最高値更新】次の中計はCAGR46％！組織改革を実施中！
[ https://youtu.be/qszGvqo6du8 ]
【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！
[ https://youtu.be/pJmeQRCpFNk ]
【問合せ先】
製品に関するお問合せ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売