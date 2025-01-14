Mr.Coach¤Î¾¾Â¼Î¼Í¤¤¬·ÐºÑ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ For JAPAN¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¥Õ¥©ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¤ËYouTube½Ð±é¡ª¥³ー¥Á¥ó¥°¥»¥ß¥Êー·èÄê¡ª
¿ÍÀ¸¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×°éÀ®¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼ÒChampione¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¡§¾¾Â¼Î¼Í¤¡Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¿ÍÀ¸¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿¥³ー¥Á¥ó¥°¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥êー¥Àー¤òÇÚ½Ð¤¹¤Ù¤¯¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Mr.Coach¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥³ー¥Á¥ó¥°¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ÐºÑ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ For JAPAN¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¥Õ¥©ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¤ËYouTube½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚYouTube³µÍ×¡Û
URL¡§https://youtu.be/4_QjFfM6cXY
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¡§For JAPAN¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¥Õ¥©ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÚMr.Coach¡Û¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¦¡¦¡¦
¡ÎËÜÊÔ¡Ï
¢£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»öÎã¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë°µÅÝÅªÀ®²Ì¡ª
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¼«¿È¤¬ËÜÍè»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ò¹â¤á¤ëÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ®²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦·î¾¦1,200Ëü±ß¤À¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢¤ï¤º¤«4¥ö·î¤Ç1.4²¯±ß¤òÃ£À®
¡¡¡¦·ÀÌó¼Ò°÷¤«¤éÀµ¼Ò°÷¡¢¤½¤ÎÍâ·î¤Ë¤Ï¥êー¥Àー¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²ñ¼Ò°÷
¢£ÍÎÁ¥³ー¥Á¥ó¥°¹ÖµÁ¤ò°ìÉô¡¢ÆÃÊÌ¸ø³«¡ª
¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÍýÇ°¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥´ー¥ë¤òÌÀ³Î¤ËÀßÄê¤·¡¢¹ÔÆ°·×²è¤òÆü¡¹¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°¤È¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î°ã¤¤
¡¡¡¦¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½¡¿¸¶Íý¸¶Â§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎ®¤ì
¡¦»ö¼Â¤È²ò¼á¤ÎÀ³¤ßÊ¬¤±
¡¡¡¦Ë×Æ¬¤¹¤ëÌµ°Õ¼±ÎÎ°è¤ÎÆÃÄê
¡¡¡¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹ÍÊýË¡
¡Ú¥³ー¥Á¥ó¥°¥»¥ß¥Êー·èÄê¡ª¡Û
º£²ó¤ÎForJAPAN¤ÎYouTube½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢Mr.Coach¤Ç¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥× MrCoach ¾¾Â¼Î¼Í¤(https://www.youtube.com/@mrcoach_channel)¡×¤âÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½¤Î¾¾Â¼Î¼Í¤¤ÎX¤Ê¤ÉSNSÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¾¾Â¼Î¼Í¤¤ÎX¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー1,000¿Í¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ·èÄê¡ª
¢§¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þ～
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦URL¡§»²²ÃURL¤ÏÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¾¾Â¼Î¼Í¤¤ÎX¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.com/mrcoach2023
¡ÚMr.Coach(¥ß¥¹¥¿ー¥³ー¥Á)³µÍ×¡Û
¡É Ä©Àï¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡£¡É ¾ï¤ËGOAL¤ËÀ¸¤¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹¥³ー¥Á¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡£¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½¤äÇ¾¤Î½¬À¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¼ø¶È¤ÇÂÎ·ÏÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄó¶¡¡£4¥ö·î´Ö¤Ç·×8²ó¤Î¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼«¤é¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡É
¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖYES¡×¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ëÊý¤Ø¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¹çÆ±²ñ¼ÒChampione¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ªー¥Í¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://champione-hp.com/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://champione.co.jp/
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹: mrcoach2023@champione.co.jp