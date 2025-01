『 Web3 Hub Davos 2025 』にてGOLFIN登壇決定！

ワンダーウォール株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IkgNClOCYSM ]

『GOLFIN』は、2025年1月20日 - 2025年1月23日 までスイス・ダボスで開催される『 Web3 Hub Davos 2025 』にて、スポンサー企業に認定いたしました。

さらに1月22日には、10分間のプレゼンテーションを行うことが決定しました。このプレゼンテーションでは、『GOLFIN』がどのようにWeb3技術を駆使してゴルフゲームの未来を切り開いているのかが語られます。

GOLFIN founder Ken KomatsuGOLFIN Director John Kojiro MoriwakaWEB3 HUB DAVOS 2025 x GOLFIN

▼『 Web3 Hub Davos 2025 』について

開催期間:2025年1月20日(月)~23日(木)

開催場所:Ob. Str. 33 7270 Davos Platz, Switzerland

『 Web3 Hub Davos 』は、世界経済フォーラム(ダボス会議)の一部として開催される特別なイベントです。ダボス会議(正式名称:世界経済フォーラム年次総会)は、政治家、企業リーダー、学者、文化人、社会活動家など、世界中の影響力のある人々が一堂に会する国際的な会議です。この会議では、世界の課題や経済問題について議論し、参加者は未来を切り開くための新しいアイデアと戦略を共有します。

『 Web3 Hub Davos 』は、特にWeb3技術、ブロックチェーン、そしてその未来に焦点を当てたイベントであり、世界的な意思決定者や思想的リーダーが集まる貴重な機会です。4日間にわたるこのイベントでは、厳選されたコンテンツや、Cレベルの経営幹部とのダイナミックなネットワーキングの機会が提供されます。また、広々としたホールでユニークなイベントが開催され、エレガントな雰囲気の中で参加者はプログラミングやネットワーキングを楽しみながら、食事や飲み物とともに貴重な経験を得ることができます。

『GOLFIN』は、この注目のイベントを通じて、業界のリーダーたちと連携し、新たなパートナーシップを築くことを目指します。

▼『GOLFIN』の登壇内容

講演タイトル

『 How the Web3 Golf Game 'GOLFIN' Will Shape the Future of the Web3 Movement 』

『 Web3ゴルフゲーム『GOLFIN』がWeb3ムーブメントの未来にどのように影響を与えるか 』

講演者

・『GOLFIN』 Founder 小松 賢

・『GOLFIN』 Advisor 森若ジョン幸次郎

日程

2025年1月22日(水曜日)17:53 - 18:03

形式

10分間のプレゼンテーション

▼『GOLFIN』が提供されるスポンサーシップ特典

『GOLFIN』は、『Web3 Hub Davos 2025』のスポンサーとして、以下の特典が提供されます。

(1)PR動画の放映

イベントセッションの休憩中に、GOLFINのPR動画が上映されます。これにより、参加者に向けてブランドメッセージを直接届ける機会が得られます。

(2)公式Webサイトでのロゴ掲載

『Web3 Hub Davos 2025』の公式Webサイトおよび関連マーケティング資料に、GOLFINのロゴが掲載され、ブランド認知が向上します。

(3)参加者向けギフト提供の機会

イベント来場者に対し、GOLFINのブランドをアピールできるギフトや景品を提供する機会が与えられます。

(4)VIPディナーへの参加権

現地時間2025年1月20日19時より開催されるTOP50 VIP限定ディナーに、GOLFINから2名が参加可能です。この場で、業界のトップリーダーたちと直接交流するチャンスが得られます。

(5)マーケティング資料への露出

GOLFINの写真や関連情報が、『Web3 Hub Davos 2025』のマーケティング資料に掲載される予定です。これにより、GOLFINの活動やビジョンを広く発信できます。

▼今後の展望

『GOLFIN』は、Web3 Hub Davos 2025での参加を通じて、世界のエンターテイメント業界に革新をもたらすための重要なステップを踏み出します。今後も、ブロックチェーン技術を活用したゴルフゲームの発展に貢献し、業界の最前線で活躍することを目指します。

詳細情報やイベントの進捗については、GOLFINの公式ウェブサイトまたはWeb3 Hub Davos 2025の公式ページ(https://web3hubdavos.com/)をご覧ください。

GOLFIN

▼『GOLFIN』について

『GOLFIN』は、リアルとデジタルの融合を通じてゴルフエコノミーを創出することを目的とした、NFTとGPS技術を活用した世界初のゴルフゲームです。プレイヤーはゲーム内でアイテムを収集し、実世界でのゴルフプレイを通じてキャラクターを強化できます。ゲーム内イベントやスカラー制度を通じて、全世代が楽しめるエンターテインメントを提供しています。獲得したアイテムはNFTとして取引することが可能です。また、トーナメントやPVPモードを通じて、世界中のプレイヤーと競い合い、賞金や報酬を得ることができます。

GOLFIN GPS App

▼『GOLFIN GPS』について

『GOLFIN GPS』は、リアルゴルフとデジタルゲームをつなぐ革新的なスマートフォンアプリケーションです。このアプリを通じて、実際のゴルフ場でラウンドを楽しむことでポイントを獲得できます。貯まったポイントは、今後リリース予定のゴルフゲーム『GOLFIN』内でキャラクターやクラブの強化に使用することができます。

また、ゲームユーザーはスキルを磨き、リアルゴルファーが強化したキャラクターを借りてトーナメントに参加することも可能です。これにより、リアルゴルフとゲームのゴルフが相互に影響し合い、新たな形でゴルフの楽しみ方が広がります。

さらに、『GOLFIN GPS』は今後のアップデートで、利用者のニーズに合わせた新機能の追加や改善を随時行っていく予定です。これにより、リアルゴルフの体験がより楽しく、便利になるよう進化し続けます。

▼『GOLFIN GPS』アプリインストールはこちら

iOS

App Storeからインストール(https://apps.apple.com/jp/app/golfin-gps/id6737145432?itscg=30200&itsct=apps_box_link&mttnsubad=6737145432)

Android

Google Play Storeからインストール(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextinnovation.golfingps)

◆ 会社概要

会社名:ワンダーウォール株式会社

所在地:京都市下京区西境町163 京都駅前増井ビル4F (本社)

東京オフィス:東京都港区新橋5-12-7 Totsu新橋ビル4F

代表者:小松 賢

設立:2017年6月

資本金:5000万円

事業内容:Web3ブロックチェーンゲーム「GOLFIN」を開発

『GOLFIN』は、NFTとGPSを組み合わせた世界初のゴルフゲームで、プレイヤーが自分自身のゴルフクラブやキャラクターを所有し、ゲーム内での経験を通じてこれらのアイテムを強化することが可能。

公式HP:https://wonder-wall.tech/



<リンク一覧>

『GOLFIN』に関する最新情報は以下よりご確認いただけます。

X JP (旧Twitter): https://x.com/GOLFIN_official

X GL (旧Twitter): https://x.com/golfin_gl

Discord: https://discord.gg/BrzYwcxdun

Instagram: http://instagram.com/golfin_official

lit.link:https://lit.link/golfin

公式HP: https://golfin.io/