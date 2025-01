コラリッチのオールインワンジェルシリーズが驚くべき進化。革新的な新成分と進化した独自コラーゲン(※1)で”新次元のハリと美白(※2)”へ～待望の詰替え用パウチも新登場～

キューサイ株式会社

キューサイ株式会社(本社:福岡市中央区、代表取締役社長:佐伯 澄)はコラーゲンスキンケアブランド【コラリッチ】の主力商品「コラリッチ EX ブライトニングリフトジェル」、「コラリッチ EX プレミアムリフトジェル」、「コラリッチ リンクルホワイトジェル」について、革新的な新成分と進化した独自コラーゲン(※1)を新配合し、2025年1月14日(火)にリニューアル新発売いたします。また、お客さまの快適なお買い物環境を提供するとともに、持続可能な社会の実現に向けた環境配慮の取り組みの一環として、「コラリッチ EX ブライトニングリフトジェル」、「コラリッチ EX プレミアムリフトジェル」の詰替え用パウチの発売を開始いたします。

■発売背景

当社は長年コラーゲン研究を重ねてきた知見を活かし、2009年に”コラーゲンをリッチに”配合したスキンケアブランド【コラリッチ】を立ち上げました。ハリとうるおいにあふれる自信に満ちた肌からこころ豊かに過ごせるウェルエイジングな毎日を送っていただきたいという想いのもと、商品ラインナップを拡充し、主力のオールインワンジェルシリーズは累計販売実績3,000万個(※3)と大変ご好評をいただいております。この度、「コラリッチ EX ブライトニングリフトジェル」、「コラリッチ EX プレミアムリフトジェル」、「コラリッチ リンクルホワイトジェル」について、お客さまからの「ハリ」や「透明感」への期待感にお応えし、さらなる効果を実感いただけるよう、リニューアル新発売する運びとなりました。

また、お客さまにとって少しでも快適なお買い物環境を提供していくとともに、持続可能な社会の実現に向けた環境配慮の取り組みの一貫として、詰替え用パウチを発売いたします(※4)。

■リニューアル内容

●コラリッチ EX ブライトニングリフトジェル、コラリッチ EX プレミアムリフトジェル

お客さまの「もっとハリ!」のお声にお応えして、心まで弾む新次元のハリ肌へ

1)進化型!コラリッチ独自開発の「集中モイストコラーゲン(※5)」配合。

サイズ・機能の異なる2種類のコラーゲン(※1)を内包するカプセルにリフト(※6)成分(※7)2種を新配合。乾燥ダメージを自動で見つけ、その場でカプセルがはじけて角質層すみずみまで浸透。集中モイストコラーゲン(※5)の強化により、保湿だけでは追いつかない大人の肌ゆるみに対応し、今までとは違う新たなハリとうるおいを叶えます。

2)ビタミンC(※8)×コラーゲン(※1)の革新的な組み合わせ「ビタコラカプセル(※9)」!コラーゲン(※1)が9種にパワーアップ!

オレンジの粒が、ビタミンC(※8)とコラーゲン(※1)を組み合わせた「ビタコラカプセル(※9)」へパワーアップ。大きさの異なるコラーゲン(※1)の配合が合わせて9種になり、保湿を強化。乾燥小じわ(※10)やハリ不足に徹底的にアプローチします。

3)「コラリッチ EX プレミアムリフトジェル」だけの特別配合!最高峰(※11)ジェルのさらなる進化。

「リンゴ幹細胞エキス(※1)」と現行品の2倍量の集中モイストコラーゲン(※5)を配合。最高峰(※11)ジェルの保湿力がさらに強化され、これまで以上のうるおいとハリを叶えます。

●コラリッチ リンクルホワイトジェル

お客さまの「もっと透明感!」にお応えして、薬用美白(※2)ジェルがパワーアップ!

1)日本初(※12)!高浸透(※13)トリプルクリア処方(※14)

シワ改善・シミ予防の有効成分ナイアシンアミドはそのままに、新たにシミ予防の有効成分トラネキサム酸を配合し、美白(※2)強化。さらに、紫外線による炎症を抑えて肌あれを予防する有効成分グリチルリチン酸ジカリウムを新配合。美白(※2)と肌荒れ防止を同時に叶えながら、さらなる透明感へと導きます。

2)独自開発のVCクリアコラーゲン(※15)を含む3種のコラーゲン(※1)配合!

新たに追加した独自開発のVCクリアコラーゲン(※15)を含む3種のコラーゲン(※1)と、4種のくすみ(※16)ケア成分(※17)配合で、みずみずしい透明感をサポート。

●お客さまの快適なお買い物環境を。待望の詰替え用パウチ新登場!

お客さまにとってより良いお買い物環境を目指すとともに、環境配慮の取り組みの一環として、「コラリッチ EX ブライトニングリフトジェル」、「コラリッチ EX プレミアムリフトジェル」の詰替え用パウチを発売いたします。また、プラスチック使用量削減のため、全商品スパチュラ(ヘラ)をつけずにお届けします。

※画像は「コラリッチ EX ブライトニングリフトジェル」のパウチ

※1 保湿成分 ※2 メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ ※3 コラリッチジェルシリーズ 2023年11月末時点販売数 自社調べ ※4 「コラリッチ EX ブライトニングリフトジェル」、「コラリッチ EX プレミアムリフトジェル」のみ発売 ※5 加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカエキス、アルニカエキス、ポリーεーリシン、ポリグルタミン酸、ヒアルロン酸Na(すべて保湿成分)、シリカ、ベヘニルアルコール、アルギン酸Na、クエン酸、クエン酸Na(すべて基剤) ※6 保湿によるハリを与えること ※7 セイヨウハッカエキス、アルニカエキス ※8 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(保湿成分)※9 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ヘスペリジン、スムージングコラーゲン(すべて保湿成分) ※10 乾燥小じわを目立たなくします。 ※11 ハリを与える美容成分がコラリッチジェル内で最多配合 ※12 三相球状ラメラ配合かつ、有効成分ナイアシンアミド、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム配合かつ、ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム、3-O-エチルアスコルビン酸を配合したシワ改善・美白・肌荒れ防止オールインワンジェル ※13 角質層まで ※14 有効成分ナイアシンアミド、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム配合 ※15 ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム、3-O-エチルアスコルビン酸(すべて保湿成分) ※16 乾燥による ※17 グルコシルヘスペリジン、キウイエキス、チンピエキス、バクモンドウエキス(すべて保湿成分)

■商品概要

●発売開始日

2025年1月14日(火)

●ブランド詳細

https://x.gd/rtmnX(https://x.gd/rtmnX)

●コラリッチ公式Instagram

https://x.gd/JMCjo(https://x.gd/JMCjo)

●お問い合わせ電話番号

お客様相談室0120-327-831

[通話料無料][受付時間]月~金9:00~18:00(土日祝除く)