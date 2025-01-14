ASUSから、Intel B860チップセットマザーボードを発売
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、Intel B860チップセット搭載マザーボードを9製品発売いたします。
『TUF GAMING B860M-PLUS WIFI』のみドスパラ専売モデルとなっています。
ドスパラ専売モデル
TUF GAMING B860M-PLUS WIFI | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】TUF GAMING B860M-PLUS WIFI
【JAN】0197105783102
【フォームファクター】MicroATX
【CPU】LGA1851
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8800+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi7
【Bluetooth】Bluetooth 5.4 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\40,980前後(税込)
発売予定：2025年1月14日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b860m-plus-wifi.html
一般モデル
ROG STRIX B860-F GAMING WIFI | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】ROG STRIX B860-F GAMING WIFI
【JAN】0197105806962
【フォームファクター】ATX
【CPU】LGA1851
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大9066+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi7
【Bluetooth】Bluetooth 5.4 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\50,980前後(税込)
発売予定：2025年1月14日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b860-f-gaming-wifi.html
ROG STRIX B860-G GAMING WIFI | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】ROG STRIX B860-G GAMING WIFI
【JAN】0197105806856
【フォームファクター】MicroATX
【CPU】LGA1851
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大9066+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi7
【Bluetooth】Bluetooth 5.4 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\45,980前後(税込)
発売予定：2025年1月14日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b860-g-gaming-wifi.html
TUF GAMING B860-PLUS WIFI | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】TUF GAMING B860-PLUS WIFI
【JAN】0197105815155
【フォームファクター】ATX
【CPU】LGA1851
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8666+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi7
【Bluetooth】Bluetooth 5.4 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\40,980前後(税込)
発売予定：2025年1月14日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b860-plus-wifi.html
PRIME B860-PLUS WIFI-CSM | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】PRIME B860-PLUS WIFI-CSM
【JAN】0197105814738
【フォームファクター】ATX
【CPU】LGA1851
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8666+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi6E
【Bluetooth】Bluetooth 5.3 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\37,980前後(税込)
発売予定：2025年1月14日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-b860-plus-wifi-csm.html
PRIME B860-PLUS-CSM | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 ATX マザーボード
【型番】PRIME B860-PLUS-CSM
【JAN】0197105814851
【フォームファクター】ATX
【CPU】LGA1851
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8666+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】-
【Bluetooth】-
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\34,980前後(税込)
発売予定：2025年1月14日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-b860-plus-csm.html
PRIME B860M-A WIFI-CSM | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】PRIME B860M-A WIFI-CSM
【JAN】0197105806290
【フォームファクター】MicroATX
【CPU】LGA1851
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8666+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi6E
【Bluetooth】Bluetooth 5.3 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\37,980前後(税込)
発売予定：2025年1月14日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-b860m-a-wifi-csm.html
TUF GAMING B860M-PLUS | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 MicroATX マザーボード
【型番】TUF GAMING B860M-PLUS
【JAN】0197105785137
【フォームファクター】MicroATX
【CPU】LGA1851
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8800+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】-
【Bluetooth】-
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\37,980前後(税込)
発売予定：2025年1月14日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b860m-plus.html
ROG STRIX B860-I GAMING WIFI | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 Mini-ITX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】ROG STRIX B860-I GAMING WIFI
【JAN】0197105816008
【フォームファクター】Mini-ITX
【CPU】LGA1851
【メモリ】DDR5 DIMM x2 (最大9066+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi7
【Bluetooth】Bluetooth 5.4 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\43,980前後(税込)
発売予定：2025年1月14日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b860-i-gaming-wifi.html