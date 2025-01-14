ASUSから、Intel B860チップセットマザーボードを発売

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シー・エフ・デー販売株式会社


シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、Intel B860チップセット搭載マザーボードを9製品発売いたします。



『TUF GAMING B860M-PLUS WIFI』のみドスパラ専売モデルとなっています。


ドスパラ専売モデル


TUF GAMING B860M-PLUS WIFI | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】TUF GAMING B860M-PLUS WIFI


【JAN】0197105783102



【フォームファクター】MicroATX


【CPU】LGA1851


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8800+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi7


【Bluetooth】Bluetooth 5.4　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\40,980前後(税込)


発売予定：2025年1月14日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b860m-plus-wifi.html

一般モデル


ROG STRIX B860-F GAMING WIFI | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】ROG STRIX B860-F GAMING WIFI


【JAN】0197105806962



【フォームファクター】ATX


【CPU】LGA1851


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大9066+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi7


【Bluetooth】Bluetooth 5.4　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\50,980前後(税込)


発売予定：2025年1月14日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b860-f-gaming-wifi.html
ROG STRIX B860-G GAMING WIFI | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】ROG STRIX B860-G GAMING WIFI


【JAN】0197105806856



【フォームファクター】MicroATX


【CPU】LGA1851


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大9066+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi7


【Bluetooth】Bluetooth 5.4　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\45,980前後(税込)


発売予定：2025年1月14日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b860-g-gaming-wifi.html
TUF GAMING B860-PLUS WIFI | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】TUF GAMING B860-PLUS WIFI


【JAN】0197105815155



【フォームファクター】ATX


【CPU】LGA1851


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8666+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi7


【Bluetooth】Bluetooth 5.4　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\40,980前後(税込)


発売予定：2025年1月14日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b860-plus-wifi.html
PRIME B860-PLUS WIFI-CSM | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】PRIME B860-PLUS WIFI-CSM


【JAN】0197105814738



【フォームファクター】ATX


【CPU】LGA1851


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8666+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi6E


【Bluetooth】Bluetooth 5.3　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\37,980前後(税込)


発売予定：2025年1月14日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-b860-plus-wifi-csm.html
PRIME B860-PLUS-CSM | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 ATX マザーボード


【型番】PRIME B860-PLUS-CSM


【JAN】0197105814851



【フォームファクター】ATX


【CPU】LGA1851


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8666+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】-


【Bluetooth】-


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\34,980前後(税込)


発売予定：2025年1月14日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-b860-plus-csm.html
PRIME B860M-A WIFI-CSM | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】PRIME B860M-A WIFI-CSM


【JAN】0197105806290



【フォームファクター】MicroATX


【CPU】LGA1851


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8666+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi6E


【Bluetooth】Bluetooth 5.3　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\37,980前後(税込)


発売予定：2025年1月14日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-b860m-a-wifi-csm.html
TUF GAMING B860M-PLUS | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 MicroATX マザーボード


【型番】TUF GAMING B860M-PLUS


【JAN】0197105785137



【フォームファクター】MicroATX


【CPU】LGA1851


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8800+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】-


【Bluetooth】-


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\37,980前後(税込)


発売予定：2025年1月14日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b860m-plus.html
ROG STRIX B860-I GAMING WIFI | ASUS(エイスース) LGA1851 Intel B860 Mini-ITX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】ROG STRIX B860-I GAMING WIFI


【JAN】0197105816008



【フォームファクター】Mini-ITX


【CPU】LGA1851


【メモリ】DDR5 DIMM x2 (最大9066+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi7


【Bluetooth】Bluetooth 5.4　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\43,980前後(税込)


発売予定：2025年1月14日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b860-i-gaming-wifi.html