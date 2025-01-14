ぶいすぽっ！デフォルメフィギュアvol.4展開開始のお知らせ
株式会社GENDA GiGO Entertainment
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株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩 以下、当社）は、2025年1月21日（火）より『ぶいすぽっ！デフォルメフィギュアvol.4』の展開を開始いたします。
GiGOグループのお店限定景品
展開予定日 ：2025年1月21日（火）登場予定
商品名 ：ぶいすぽっ！デフォルメフィギュア vol.４
メンバー ：神成きゅぴ 藍沢エマ 猫汰つな
展開店舗 ：全国のGiGOグループのお店（一部店舗を除く）
https://tempo.gendagigo.jp/new/2025-01-vspo-01/
ぶいすぽっ！とは
「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。
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