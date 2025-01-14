めちゃコミック（めちゃコミ）が2024年12月の「月間レビュー漫画ランキング-少年・男性漫画編-」を発表
株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志)の提供する電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」は、2024年12月の「月間レビュー漫画ランキング-少年・男性漫画編-」を発表いたしました。
1位を獲得したのは、『ゴールデンカムイ』！続いて、２位『薬屋のひとりごと』、３位『薬屋のひとりごと 猫猫の後宮謎解き手帳』がランクインしました。「月間レビュー漫画ランキング」では、国内最大級の漫画レビュー数を誇る「めちゃレビュー(https://mechacomic.jp/free/reviews)」に寄せられたレビューのうち、1か月間で特に高評価を獲得した作品をランキング形式で紹介いたします。
■めちゃコミック（めちゃコミ） 月間レビュー漫画ランキング-少年・男性漫画編-
【１位】 ゴールデンカムイ／野田サトル
平均レビュースコア：4.78点
URL： https://mechacomic.jp/books/91125
【２位】 薬屋のひとりごと／日向夏(ヒーロー文庫/イマジカインフォス)・しのとうこ・ねこクラゲ・七緒一綺
平均レビュースコア：4.75点
URL： https://mechacomic.jp/books/113140
【３位】 薬屋のひとりごと 猫猫の後宮謎解き手帳／日向夏・しのとうこ・倉田三ノ路
平均レビュースコア：4.74点
URL： https://mechacomic.jp/books/115212
【４位】 暗殺教室／松井優征
平均レビュースコア：4.72点
URL： https://mechacomic.jp/books/85567
【５位】 和歌ちゃんは今日もあざとい／島村
平均レビュースコア：4.66点
URL： https://mechacomic.jp/books/142279
【６位】 ダンダダン／龍幸伸
『ダンダダン』(C)龍幸伸／集英社
平均レビュースコア：4.65点
URL： https://mechacomic.jp/books/148087
【７位】 俺だけレベルアップな件／DUBU(REDICESTUDIO)・Chugong・h-goon
『俺だけレベルアップな件』(C)DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C MEDIA
平均レビュースコア：4.58点
URL： https://mechacomic.jp/books/188735
【８位】 モンキーピーク／志名坂高次・粂田晃宏
平均レビュースコア：4.48点
URL： https://mechacomic.jp/books/102087
【９位】 聖☆おにいさん／中村光
『聖☆おにいさん』(C)中村光/講談社
平均レビュースコア：4.44点
URL： https://mechacomic.jp/books/57080
【10位】 イチイチキュ!!!／ハトコ
平均レビュースコア：4.38点
URL： https://mechacomic.jp/books/200946
※平均レビュースコアは、１か月間に寄せられたレビューの平均スコアを算出した数字のため、作品詳細ページに掲載されている平均スコアとは異なる場合がございます。
■漫画レビュー数国内最大級！ 『めちゃレビュー』
URL：https://mechacomic.jp/free/reviews
【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/
■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？
「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。
最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。
＜無料キャンペーンページ＞https://mechacomic.jp/free
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